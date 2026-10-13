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Kriminálka Las Vegas vystřihla polibek Catherine a Nicka. Některé zločince seriál inspiroval k ničení stop

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Kriminálka Las Vegas čelila kritice skutečných policistů. Zločinci se učili ničit stopy, herci dostali vyhazov kvůli penězům a tvůrci škrtali scény.
Kriminálka Las Vegas

Kriminálka Las Vegas

Zdroj: FOTO:CBS / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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