Kriminálka Las Vegas vystřihla polibek Catherine a Nicka. Některé zločince seriál inspiroval k ničení stop

Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova
V seriálu Kriminálka Las Vegas z roku 2000 se z původních plánů tvůrců nedostalo na obrazovku všechno. Catherine a Nick měli od začátku tvořit pár a herci dokonce natočili společnou líbací scénu. Ta ale nakonec do vysílání neprošla. Milostný románek zrušili ve střižně
Kriminalistická divize v nevadském městě hazardu funguje jako druhá největší laboratoř ve Spojených státech. Tým vyšetřovatelů pod vedením Gila Grissoma a kapitána Jima Brasse řeší složité případy vražd a násilných trestných činů. Během nočních směn spoléhají na moderní vědecké metody, zajišťování mikroskopických stop a forenzní analýzy. Do práce se pouštějí i v situacích, kdy by běžná policie pátrání vzdala.
Původní představa autorů seriálu počítala s tím, že vyšetřovatelka Catherine Willowsová (Marg Helgenberger) naváže s kolegou Nickem Stokesem (George Eads) intimní vztah. Herci už během první řady natočili milostnou scénu. Tvůrci ji však před uvedením v televizi vyřadili, protože Nick by podle nich působil pouze jako její mladý milenec.
Laboratorní vybavení bylo skutečné
Produkce si od začátku zakládala na technické věrohodnosti. Veškeré přístroje v laboratoři byly plně funkční a štáb je pro natáčení nakoupil, vypůjčil nebo získal formou sponzoringu. Marg Helgenberger se kvůli roli dokonce účastnila skutečných pitev, ze kterých si podle svých slov odnesla především vzpomínku na silný zápach.
Detailní zobrazování postupů přineslo policii nečekané komplikace. Někteří zločinci začali na základě seriálu po sobě pečlivěji likvidovat stopy, používat bělidlo nebo nutit oběti k okamžitému umytí. Kriminalistům navíc vadilo, že televizní hrdinové podezřelé sami zatýkají a vyslýchají, což ve skutečnosti technici nedělají. K nesrovnalostem patřilo i provádění pitev v oblečení z terénu, čímž by v reálné laboratoři porušili bezpečnostní předpisy.
Za zdržování natáčení padaly výpovědi
Mezi herci a vedením televize občas panovalo napětí. Před začátkem páté série dostali George Eads a představitelka Sary Jorja Fox výpověď kvůli porušení smlouvy. Vedení stanice herce obvinilo z úmyslného zdržování natáčení s cílem vynutit si vyšší honoráře. Oba se sice do týmu brzy vrátili, platy jim ale produkce nezvýšila.
Hvězdné manýry ovlivnily i hledání náhrady za Williama Petersena, jehož postava dostala jméno Gil Grissom podle astronauta Guse Grissoma. Tvůrci roli nabídli Johnu Malkovichovi, ten ovšem odmítl kvůli neochotě vázat se na deset měsíců natáčení. Gila tak vystřídal Laurence Fishburne. Když se po jedenácté sérii rozhodl odejít k filmu, zvažovali autoři jména jako Ethan Hawke nebo Jimmy Smits, než místo získal Ted Danson.
Tarantino nechal vyšetřovatele zakopat zaživa
Závěrečnou dvojepizodu páté řady režíroval Quentin Tarantino a za svůj výkon získal nominaci na cenu Emmy. Známý filmař do příběhu vložil svůj typický záběr z pohledu z kufru auta a nechal Nicka Stokese zakopat zaživa do rakve. Děj přímo odkazoval na jeho dřívější snímek Kill Bill 2.
Z tohoto filmu si Tarantino vypůjčil i větu o stoprocentní pravdě a stoprocentním omylu, kterou v seriálu pronesl hostující Frank Gorshin. Herec se premiéry nedožil, zemřel dva dny před vysíláním a celá epizoda nese věnování jeho památce.
Svědek odjel neexistujícím metrem
I přes snahu o realismus se do epizod dostalo několik omylů. Ve třetím díle první série dostane svědek nabídku na odvoz, na kterou odpoví, že pojede metrem. Las Vegas přitom žádnou podzemní dráhu nemá. Neexistuje ani často zmiňované kasino Tangiers, které si autoři pro potřeby příběhu kompletně vymysleli.
Pozorným divákům neunikly ani chyby spojené s klasickou literaturou nebo komparzem. V jedné z epizod zazní, že Sherlock Holmes bydlí na adrese Baker Street 212B místo správného čísla 221B. V mnoha scénách na místě činu je jasně vidět, jak figuranti hrající mrtvé dýchají nebo se nepatrně hýbou.
Seriál Kriminálka Las Vegas aktuálně vysílá stanice Nova Krimi.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).