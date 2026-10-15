Pepa Libický slaví 56. narozeniny. Domek, který dva roky budoval, s manželkou ještě ani jednou nevyužil k přespání

Moderátor a kutil Pepa Libický slaví 15. října šestapadesáté narozeniny. S manželkou Danou a třináctiletým synem Pepou žije v zrekonstruovaném podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše, kam se rodina přestěhovala z pražského bytu. Přímo u nich doma přitom vznikají i některé díly pořadu Libovky Pepy Libického a na zahradě z původního příbytku pro zvířata vybudoval malý domek pro návštěvy.
Rekonstrukce podkroví ve Staré Huti a rozdělení rolí
Po odchodu z Prahy potřeboval Pepa Libický podkrovní prostor v dvougeneračním domě ve Staré Huti rychle zrekonstruovat a přizpůsobit rodině. Ve vybavení bytu převažuje dřevo, přírodní materiály a zemité barvy, které doplňuje kontrastní černý nábytek v lehce industriálním stylu.
Ložnici s velkou manželskou postelí a šatní skříní i dětský pokoj ladili do tlumených tónů béžové a hnědé, přičemž v ložnici visí lapač snů a dekorace z makramé. V obývacím pokoji je televize nainstalovaná do posuvného dřevěného panelu.
Při úpravách domácnosti a společných projektech má manželský pár přesně rozdělené úkoly. „Máme to rozdělené. Já jsem ten hnací motor, který celý projekt dokončí, ale na začátku je vždycky diskuse o designu, což je manželčina parketa,“ řekl moderátor. Když podle něj muž dostane správnou ženu, vyletí vzhůru. K domácím opravám uvedl, že manželka práci s nářadím sice ovládá, ale v praxi vše zorganizuje a vymyslí ona a on to následně vyrobí.
Řadu prvků v bytě dělal přímo před kamerami pro svůj pořad Libovky Pepy Libického, který televize Prima vysílá od roku 2019. Ve dvousté epizodě diváci sledovali pokládku světlé rigidní vinylové podlahy s dekorem rybí kosti. V jídelní části zase stojí masivní stůl s pryskyřicí a podstavcem ze starých šlapacích šicích strojů, který vznikl hned v prvním díle pořadu.
V kuchyni má rodina zrenovovanou lednici, na kterou si křídou píší vzkazy. „Byl to šrot. Spadla někde z kamionu. Musel jsem ji dát dohromady. Uvnitř byla funkční, ale opravil jsem plechy, přebrousil, zakytoval a nastříkal,“ prozradil Libický.
Od jara do podzimu rodina využívá terasu s výhledem do okolí, vestavěným osvětlením a bioklimatickou pergolou s posuvnými lamelami, pod kterými lze i grilovat. Na podlahu terasy zvolil tepelně upravovanou borovici z evropských zdrojů, která odolává vlhkosti a změnám teplot poté, co byl kvůli válce zakázán dovoz sibiřské borovice.
Z původního chlívku vznikl zahradní domek
Vedle jezírka na zahradě u domu vyrostl na půdorysu 24 metrů čtverečních malý moderní domek, takzvaný tiny house. Původně chtěl na místě postavit jen lepší pergolu, ale po dvou letech práce a souběžného natáčení pro televizi z toho vzniklo plnohodnotné bydlení, ze kterého po instalaci posuvného HS portálu zbyly jen původní obvodové stěny.
„Původně tu byla králíkárna, na místě kuchyně bydlely slepice a v části, kde je koupelna, jsme dřív mívali prase,“ řekl pro Rytmus života s tím, že nejprve musel slepicím postavit nový kurník.
Prvotní architektonický návrh domku zpracoval jeho švagr, který působí jako architekt v Nizozemsku. Manželka Dana následně návrh upravila a změnila odstíny materiálů z tmavých na světlé. V nízké koupelně s pračkou a sušičkou opticky zvětšují prostor nástěnná zrcadla, o vytápění se starají elektrické podlahové rohože a bojler fungující jako tepelné čerpadlo, které v létě prostor naopak chladí.
Eternitovou krytinu nahradila zelená střecha, fasádu tvoří svisle orientovaný sibiřský modřín a štítovou stěnu se stahovacími okny z izolačního dvojskla obložil klasickými plotovkami s vynechanými otvory pro zavlažování.
Při stavbě využíval i starší a recyklované materiály. „Dneska se hodně recykluje, věci znovu získávají nový význam. Jednu stěnu u postele jsem třeba postavil z desek, které jsou slisované z kartonu od mléka. Je to velice zajímavý design,“ uvedl dříve. Záměrně přitom v domku omezil úložné prostory jen na každodenní potřeby, protože lidé podle něj k životu tolik věcí nepotřebují. Přestože se těšil, až ve vyvýšeném patře s manželkou přespí, letos v dubnu přiznal, že tam ještě nespali ani jednou a domek při návštěvách využívá především švagrová s dětmi.
Součástí zahrady jsou také vyvýšené truhlíky, koupací sud, automatické trysky napojené na sběr dešťové vody a bazén se slanou vodou. Ten si rodina pořídila kvůli oblibě dovolených u moře a přes aplikaci v mobilním telefonu v něm od dubna do zimy nastavuje teplotu a zabudovaná technologie sama udržuje čistou vodu.
Syn pomáhá se střihem videí a změna v Receptáři
Kromě manželky Dany má pražský rodák a absolvent střední průmyslové školy stavební dvě děti, jednatřicetiletou dceru Jessicu a třináctiletého syna Pepu. Ten mu občas pomáhá se střihem pořadu Minutový manžel a radí mu, jaké záběry by ve videu přinesly vyšší sledovanost.
Vztah k manuální práci se snaží předávat i dalším dětem ve své dílně v Dobříši, pro kterou letos v dubnu používal název Libová dílna Pepy Libického ACADEMY. Chodí tam žáci od čtvrté do deváté třídy například ze Základní školy v Dobříši, vyrábějí autíčka z dřevěného odpadu a při navrhování zahradního domku využívají i umělou inteligenci. „Šikovný řemeslník nebude mít nikdy nouzi,“ říká Libický. Sám přitom první zahradní domek ze zbytků dřeva z pily na topení postavil s pomocí babičky a otce už v pěti letech.
Před kamerou pracuje na první pokus bez zkoušení nanečisto a nepovedené kroky ze záznamu nevystřihává. „Za těch sedm let jsem se hodně změnil. Býval jsem impulzivní, uměl jsem se hodně rozčílit. Když se mi něco nedařilo nebo jsem se praštil do palce, letělo kladivo klidně přes celou zahradu. Teď už jsem klidnější, nedělám z ničeho tragédii,“ říká.
Vedle vlastního pořadu působí také v Receptáři prima nápadů. Ještě letos na jaře ho moderoval s Oldřichem Navrátilem, v říjnu ale televize Prima nasadila do podzimního vysílání novou moderátorskou dvojici, ve které po boku Libického nastoupila Lenka Eywa Večerková.
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