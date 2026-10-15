Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pepa Libický slaví 56. narozeniny. Domek, který dva roky budoval, s manželkou ještě ani jednou nevyužil k přespání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Moderátor Pepa Libický slaví 56. narozeniny. S manželkou Danou a synem žije v podkroví ve Staré Huti u Dobříše, kde ze starého chlívku postavil zahradní domek.
Pepa Libický

Pepa Libický

Zdroj: FOTO:distr. FTV prima
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:36

Reklama
Další články z ReadZone
Lucie Polišenská z Polabí zhubla 30 kilo, ale cvičení ji nebaví. Do fitka ji přivedly bolesti zad a kolega z Ulice
Lucie Polišenská z Polabí zhubla 30 kilo, ale cvičení ji nebaví. Do fitka ji přivedly bolesti zad a kolega z Ulice
Zrádci poslali domů další dva věrné a hudební mise s Farnou a Miraiem skončila fiaskem
Zrádci poslali domů další dva věrné a hudební mise s Farnou a Miraiem skončila fiaskem

Pátý díl třetí řady reality show Zrádci přinesl konec dvou věrných, pěveckou misi s Ewa Farna a Miraiem...

Lukáš Vaculík si střeží soukromí, utajil i svou svatbu. Už 20 let nepije alkohol a hlavu si čistí při sekání trávy
Lukáš Vaculík si střeží soukromí, utajil i svou svatbu. Už 20 let nepije alkohol a hlavu si čistí při sekání trávy

Herec Lukáš Vaculík ze snímku Láska z pasáže si své soukromí pečlivě střeží. V současnosti tvoří manželský...

Vanda Hybnerová místo kabelky z Pařížské šetřila šest let na traktor. Na Vysočině vybudovala statek s koňmi a slepicemi
Vanda Hybnerová místo kabelky z Pařížské šetřila šest let na traktor. Na Vysočině vybudovala statek s koňmi a slepicemi

Vanda Hybnerová už 25 let buduje ranč na Vysočině. Na traktor si šetřila šest let, loni si pořídila menšího...

Herečka Kristýna Boková se ráda dotýká chlapů. „Tvůj muž bych nechtěl být,“ slýchá, ale podle ní nejde o flirt
Herečka Kristýna Boková se ráda dotýká chlapů. „Tvůj muž bych nechtěl být,“ slýchá, ale podle ní nejde o flirt

Kristýna Boková žije s druhým manželem Lukasem Katakalidisem, se kterým má dvě děti. V rozhovorech popsala...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.