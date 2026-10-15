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Dřevěné prkénko vyžaduje více než běžné opláchnutí. Hloubkové čištění ho snadno zbaví nečistot i nebezpečných bakterií

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Prkénko na krájení potravin má doma jistě úplně každý z vás. Ovšem ne všichni víte, jak ho správně vyčistit. Naučte se triky, které vaše dřevěné prkénko udrží dlouhodobě v kondici.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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