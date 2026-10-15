Dřevěné prkénko vyžaduje více než běžné opláchnutí. Hloubkové čištění ho snadno zbaví nečistot i nebezpečných bakterií

Prkénko na krájení potravin má doma jistě úplně každý z vás. Ovšem ne všichni víte, jak ho správně vyčistit. Naučte se triky, které vaše dřevěné prkénko udrží dlouhodobě v kondici.
Používání prkének, zejména těch dřevěných, má velmi dlouhou tradici. Ačkoliv jsou v současné době k dispozici i prkénka plastová či břidlicová, jejich dřevěná varianta je stále nejpopulárnější.
Je tedy více než pravděpodobné, že jeden exemplář máte i ve své kuchyni. Aby vám dřevěné prkénko co nejdéle vydrželo, měli byste vědět (kromě zásad správného používání), jak se o něj správně starat, potažmo jak ho dokonale vyčistit. O dřevěné prkénko se musíte starat
Chcete-li, aby vám dřevěné prkénko co nejdéle vydrželo, udržujte v paměti několik zásad. Nikdy kupříkladu na prkénku nesekejte a hrubě nenaklepávejte maso – mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.
Dřevěná prkénka rovněž nemají ráda přílišnou vlhkost (například dlouhý pobyt ve dřezu či mytí v myčce), která může vést k vymytí ochranného oleje, jímž jsou napuštěná, nebo k jejich zkroucení či k popraskání. Fotografie: Pixabay
Dřevěná prkénka rovněž mohou popraskat nebo se zkroutit i vlivem vysokých teplot (když na ně například položíte horký hrnec či pánev). Necháte-li na prkénku zbytky zeleniny, mohou také vcelku rychle zplesnivět. Kromě správného zacházení
byste nicméně měli dbát i na zásady správného čištění. Jen tak se vyvarujete jeho nenávratnému poškození. V případě dřevěných prkének je dobré na nic nečekat a očistit je bezprostředně poté, co s jejich používáním skončíte.
Jak efektivně vyčistit dřevěné prkénko
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, je dobré dodržovat určitý čisticí postup. Ze všeho nejdříve dřevěné prkénko vydrhněte kuchyňskou houbičkou s mycím prostředkem na nádobí a opláchněte ho vlažnou vodou. Poté, co si budete jistí, že
na něm nezůstaly žádné zbytky, můžete přejít k druhému kroku – k eliminaci bakterií. Ty se soustřeďují zejména v rýhách, které se na prkénku vlivem používání tvoří, a mohou způsobovat nepříjemný zápach a hnilobu. Fotografie: Pixabay
K likvidaci bakterií si k ruce vezměte bílý ocet, jímž prkénko postříkejte. Nechte ocet několik minut působit a poté prkénko opláchněte. Jestliže jste si na prkénku všimli odolných skvrn, můžete se je pokusit vyčisti s pomocí jedlé sody. Tou prkénko
posypte a za pomoci houbičky na mytí nádobí skvrny vydrhněte – poté ho opláchněte čistou vodou. Pro eliminaci nepříjemného zápachu upotřebíte opět bílý ocet a jedlou sodu. Dřevěné prkénko nejprve otřete hadříkem namočeným v bílém octu a následně ho opláchněte.
Na vlhké prkénko následně nasypte jedlou sodu, kterou nechte několik minut působit. Poté ho omyjte vlažnou vodou, jemně osušte a nechte ho volně uschnout. Pro zajištění maximální životnosti byste měli
své prkénko jednou za čas napustit ochranným olejem. K tomuto účelu je skvělý olivový olej, jenž na povrchu utvoří ochrannou vrstvu. Na prkénko nakapejte trochu olivového oleje a hadříkem ho jemně rozetřete po celé ploše.
Zdroj:
NYTimes, RealHomes
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Hloubkové čištění kuchyňského dřevěného prkénka. Zbavte ho nebezpečných bakterií snadno a rychle appeared first on BydlímeÚtulně.cz.