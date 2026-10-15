Chtěla jí pomoci s bydlením, Dominika Gottová ji ale odradila svým chováním. Spisovatelka popsala nepříjemnou zkušenost

Blanka Kovaříková svou zkušenost roky držela pod pokličkou. VIP život zaznamenal, že ji zveřejnila až několik dní po smrti Antonie Zacpalové, matky Dominiky Gottové, která zemřela 5. října ve věku 91 let. Debata o tom, kdo se postará o pohřeb i o tom, že Dominika nemá peníze na to, aby přiletěla z Helsinek, kde žije, se rozjela na plné pecky. A právě do této vlny Kovaříková, bývalá redaktorka časopisu Vlasta, dnes novinářka na volné noze a autorka několika knih včetně Návštěv domů slavných, vložila vlastní příběh. Příběh o nabídce, která ztroskotala dřív, než vůbec začala.
Byt na Jarově a jaro, které slibovalo nový začátek
Aby příběh dával smysl, je třeba se vrátit v čase. Na přelomu let 2019 a 2020 se Dominika Gottová vrátila z Finska do Česka. Veřejně mluvila o rozvodu s kytaristou Timem Tolkkim, o touze začít nový život a postavit se na vlastní nohy. Pracovala v baru v pražském Palladiu a bydlení bylo pro ni akutní téma. Právě do tohoto období zřejmě spadá setkání s Kovaříkovou. Spisovatelka ve svém facebookovém příspěvku popsala, že po smrti své matky měla k dispozici volný byt na Jarově a napadlo ji nabídnout ho Dominice k pronájmu. Věděla, že Gottova dcera v Praze hledá střechu nad hlavou. Logika byla prostá: prázdný byt, člověk v nouzi, proč nepomoci.
Komunikace pokročila do fáze, kdy se domlouvala schůzka s realitním makléřem. Už tam se podle Kovaříkové objevil nepříjemný pocit. Na jednu sjednanou schůzku se Dominika nedostavila. Při dalším jednání se pak chovala způsobem, který spisovatelku definitivně odradil od toho, aby byt pronajala. Výsledek byl jednoznačný: nabídka padla pod stůl. Kovaříková později celou zkušenost vyprávěla Antonii Zacpalové, s níž se osobně znala, navštívila ji v době covidu a matka Dominiky podle spisovatelky prý „věděla své“.
Vzorec, který se opakuje
Svědectví Kovaříkové není ojedinělé. Zapadá do řady situací, kdy nabídky pomoci Dominice Gottové narazily na komplikace. Zpěvačka Šárka Rezková jí v roce 2020 z vlastní iniciativy poskytla bydlení i zázemí a patřila k těm, kdo jí důvěru skutečně dali. Na druhé straně stojí kritické hlasy: po smrti Zacpalové se ostře vyjádřil například novinář Luboš Procházka, který mluvil o „studu a obřím zklamání“, a rodinný přítel Petr Veselý připomínal matčinu samotu a přání mít dceru blíž. Sama Antonie Zacpalová v dřívějších rozhovorech přiznávala, že o dceru měla strach. Dominičin životní příběh, rané odloučení od matky, komplikovaný vztah s otcem Karlem Gottem, toxické manželství s Tolkkim, nabízí kontext, který část veřejnosti čte jako polehčující okolnost.
Kovaříková sama napsala, že nechtěla „přikládat do ohně“ kolem smrti Zacpalové. Nakonec jí to ale nedalo. Impulzem byla debata o tom, že se Dominika nedokázala postarat ani o matčin pohřeb, téma, které v říjnu rezonovalo médii i veřejností. Starší osobní zkušenost najednou dostala nový rámec: nešlo jen o nedostavení se na schůzku s makléřem, ale o další dílek do obrazu, který se kolem Dominiky Gottové skládá roky. V reakcích na její příspěvek se mísila kritika s empatií. Část lidí Dominiku odsuzovala, část připomínala její těžký osud. Obojí může být pravda současně, a právě v tom je ten příběh tak nepohodlný.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová