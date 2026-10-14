Chyby ve Vyprávěj: Káva bez tekoucí vody, zmatek kolem bramborového salátu a mizející batoh

V divácky oblíbeném seriálu Vyprávěj se objevila řada historických a logických nesrovnalostí. Během scén ze sametové revoluce například vystoupil na pódiu Tomáš Töpfer jako skutečný herec, přestože v tomtéž příběhu ztvárnil fiktivního inženýra Horu. K chybám docházelo i u rekvizit. Nápis IKEA a software z budoucnosti
Filmaři do historických kulis občas nevědomky propašovali moderní předměty. Když Karel ve scéně z roku 1968 mění žárovku a oddělá skleněnou část světla, diváci mohou na povrchu zřetelně spatřit logo švédské firmy IKEA. V epizodě z roku 1974 má zase Radim, kterého hraje David Prachař, v kapse kalhot rýsující se obrys moderního mobilního telefonu.
Chyby se týkaly i tištěných dokumentů a počítačů. Dotazník z poradny napsala produkce písmem Arial, které vzniklo až v roce 1982, a text na papíře místo otázek obsahoval návod k televiznímu přijímači. V díle z roku 2000 zase svítilo na monitoru pozadí systému Windows XP, ačkoliv se tento software začal prodávat až o dva roky později. V roce 2005 pak hrdinové používali textový editor LibreOffice verze 4.0, jenž programátoři vydali až v roce 2013.
Káva uvařená bez vody a porušená fyzika
Logika selhala u drobných domácích činností. Josef v podání Svatopluka Skopala se rozhodne překopat trubky na chalupě, protože přestala téct voda. Během práce mu manželka Jana, kterou hraje Veronika Freimanová, přinese čerstvě uvařenou kávu. Nápoj ovšem v domácnosti bez tekoucí vody neměla z čeho připravit.
Nepozorně štáb přistoupil k fyzikálním zákonům během pohřbu. Zřízenec nakládá rakev do auta a drží ji v téměř natažených rukou. S dospělým mužem vážícím zhruba osmdesát kilogramů uvnitř by takový pohyb nebyl vůbec možný. Zvláštně působí také Tonda s tváří Jaromíra Noska. Ten nastupuje do vězení na půl roku, ale prodavačce v antikvariátu později odpoví, že seděl dva roky.
Vyprávěj, FOTO: © Česká televize / Dramedy production, distr. Česká televize Vánoční pohádka v létě a noční hokej z Nagana
Nesrovnalosti postihly také televizní a rozhlasové vysílání, které rodina sledovala. V epizodě z léta 1977 běží na obrazovce komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku, ta si přitom odbyla premiéru až tentýž rok na Štědrý den. Zmatek nastal u Hlasu Ameriky, jehož znělka se z rádia ozývá během brzké večeře, ačkoli reálně vysílání začínalo ve 21 hodin.
Při zimních olympijských hrách v Naganu zase hrdinové s dětmi napjatě sledují hokejová utkání v noci a teprve po jejich skončení vyrážejí do školy. Reálné zápasy se tehdy kryly s běžnou denní výukou. Během sametové revoluce naopak vyvolala údiv skutečná postava. Na pódium vystoupil Tomáš Töpfer a přečetl prohlášení herců, přestože tohoto muže diváci v seriálu znali jako inženýra Horu.
Zmatek v bramborovém salátu a mizející batoh
Paměť postav selhala při přípravě štědrovečerní večeře. Během Vánoc v roce 1971 postrádá Karel v bramborovém salátu celer, ale Eva ho odmítá přidat s tím, že ho nesnáší. O pět let později chce celer do jídla naopak přimíchat Evina matka, avšak dcera ji tentokrát zastaví s vysvětlením, že Karel tuto zeleninu vůbec nemá rád.
Drobného přešlapu u jídla se dopustil také strýc Radim v podání Davida Prachaře. Během jediné scény drží v ruce z poloviny nakousnutý rohlík, který se v dalším záběru změní na celý, následně je opět nakousnutý a nakonec zcela zmizí.
Záhadnou proměnou prošla také Karlova zavazadla při cestě z vysokoškolských kolejí. Když mladík spěchá na nádraží s nadějí, že dožene Evu, vybíhá z pokoje pouze s batohem na zádech a jednou taškou v ruce. Jakmile se ovšem objeví na peronu, batoh nemá a místo něj drží dva velké kufry.
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