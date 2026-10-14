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Chyby ve Vyprávěj: Káva bez tekoucí vody, zmatek kolem bramborového salátu a mizející batoh

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Ve Vyprávěj se filmaři dopustili řady drobných historických a logických chyb. Měnili recept na salát a vařili kávu bez tekoucí vody.
Vyprávěj

Vyprávěj

Zdroj: FOTO:© Česká televize / Dramedy production, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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