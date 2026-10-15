Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Máslové košíčky z křehkého těsta patří mezi tradiční cukroví. Recept s přípravou těsta, odležením i dobou pečení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máslové košíčky patří u nás doma k cukroví, které peču s předstihem a na svátečním stole mizí mezi prvními. Jsou křehké, dobře se připravují do zásoby a díky máslovému těstu snesou více druhů náplní. Od karamelového Salka s máslem až po pudinkový krém s ovocem.
Obrázek na recept na košíčky

Obrázek na recept na košíčky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na košíčky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:35

Reklama
Další články z Cooky.cz
Rychlé sýrové polštářky jsou ideální, když chcete slané pečivo bez zbytečně složité přípravy
Rychlé sýrové polštářky jsou ideální, když chcete slané pečivo bez zbytečně složité přípravy
Rychlá fazolová polévka s rohlíkem je levná, sytá a hotová během chvilky
Rychlá fazolová polévka s rohlíkem je levná, sytá a hotová během chvilky

Fazolová polévka bývala u nás doma jídlo na dny, kdy nikdo nechtěl vymýšlet velkou gastronomii, ale hlad...

Hovězí roštěná na šťávě s rýží: Tradiční oběd, který připomene poctivou domácí kuchyni
Hovězí roštěná na šťávě s rýží: Tradiční oběd, který připomene poctivou domácí kuchyni

Hovězí roštěná patří k jídlům, která voní domovem a nedělním obědem. Dělám ji ve chvíli, kdy chci na stůl...

Coca-Cola po dlouhých letech změnila svůj design: Zákazníci ji nemohou najít a odchází domů se špatným nápojem
Coca-Cola po dlouhých letech změnila svůj design: Zákazníci ji nemohou najít a odchází domů se špatným nápojem

Coca-Cola osvěžila svůj vizuální styl poprvé po letech. Změny na klasické variantě jsou minimální, ale...

Kynutá buchta s makovou a tvarohovou náplní jako frgály: Voní po celé kuchyni a zůstává krásně vláčná
Kynutá buchta s makovou a tvarohovou náplní jako frgály: Voní po celé kuchyni a zůstává krásně vláčná

Kynutá buchta s tvarohem a mákem je přesně ten typ pečení, který vypadá slavnostněji, než kolik kolem něj...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.