Máslové košíčky z křehkého těsta patří mezi tradiční cukroví. Recept s přípravou těsta, odležením i dobou pečení

Máslové košíčky jsou u nás doma takový jistý druh cukroví. Peču je klidně několik dní před Vánocemi, protože vím, že nezradí. Křehké těsto z poctivého másla drží tvar, po odležení ale hezky povolí a změkne. Díky tomu se do košíčků dobře hodí karamelový krém ze , čokoládová poleva i trochu slavnostnější zdobení. Když nestíhám, naplním je karamelem už týden před svátky. Pudinkový krém si nechávám až úplně nakonec. salka a másla
Na tomhle receptu je příjemná hlavně jeho
variabilita. Z jedné dávky vznikne základ, se kterým se dá dál pracovat podle toho, co má kdo doma rád. Některé košíčky plním karamelovým krémem, jiné ořechovou směsí a pár si schovám na pudinkový krém s ovocem. Osvědčilo se mi upéct korpusy dopředu, zvlášť když je v plánu víc druhů cukroví. Plnění se pak dá rozdělit do několika dnů a člověk nemá pocit, že mu všechno padá na hlavu zrovna 23. prosince. Proč jsou máslové košíčky tak vděčné vánoční cukroví
Základ těchto košíčků je vlastně
velmi jednoduchý: hodně másla. Těstu dodá křehkost, jemnou chuť a také strukturu, která se po upečení nedrolí na prach, ale není ani tvrdá. Máslo navíc patří k tradičním mléčným výrobkům, bez kterých se české vánoční pečení dlouhodobě moc neobejde. Recept na křehké máslové košíčky s karamelovým krémem
Doba přípravy těsta: 20 minut Odležení těsta: 30 až 60 minut Doba pečení: 10 až 14 minut Ingredience pro přípravu
Máslové košíčky: 350 g hladké mouky 140 g moučkového cukru 250 g másla 1 žloutek
Karamelový krém: 1 plechovka karamelového salka 150 až 200 g másla, změklého
Dokončení: 100 až 150 g hořké nebo mléčné čokolády trochu tuku nebo smetany do čokolády, pokud ji chcete řidší Postup přípravy vánočních máslových košíčků
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku a moučkový cukr, přidejte na menší kousky nakrájené máslo a žloutek. Vypracujte hladké těsto, ale zbytečně se s ním nemačkejte dlouho. Máslo by se nemělo příliš zahřát.
2. Těsto zabalte do fólie nebo obyčejného sáčku a uložte ho nejméně na
30 až 60 minut do lednice. Vychlazené těsto se netrhá tolik pod rukama a ve formičkách líp drží.
3. Troubu nastavte na
180 °C. Formičky na košíčky lehce vymažte, hlavně pokud nemáte opravdu vyzkoušený plech nebo nepřilnavé formy. Foto: Cooky.cz, Těsto na máslové košíčky
4. Z těsta odebírejte menší kousky a prsty je vtlačujte do formiček v tenké vrstvě. Dejte si pozor hlavně na dno. Když je moc silné, košíčky jsou po upečení těžší, než by bylo potřeba.
Foto: Cooky.cz, Formičky na košíčky
5. Pečte v předehřáté troubě zhruba
10 až 14 minut, dokud okraje nezačnou lehce zlátnout. Trouby se v tomhle dost liší, takže poslední minuty raději neodcházejte daleko.
6. Upečené košíčky nechte krátce zchladnout a potom je opatrně vyklopte. Na mřížce je nechte úplně dojít a vychladnout. Plnit se mají až studené, jinak krém povolí dřív, než stihnete uklidit plech.
Příprava karamelového krému
Ovocné košíčky s pudinkovým krémem: Křehká cukrářská klasika, která na stole vždycky zmizí jako první
7. Na
karamelový krém nejdřív vyšlehejte změklé máslo do světlejší pěny. Potom po částech zašlehejte karamelové salko. Krém má být hladký a dostatečně pevný. Nejlépe se spojí, když mají máslo i salko podobnou teplotu.
8. Krém přesuňte do cukrářského sáčku, případně ho do košíčků dávejte lžičkou. Každý košíček naplňte tak, aby nahoře zůstala malá čepička.
9.
Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni nebo velmi opatrně v mikrovlnce. Jestli chcete polevu jemnější a tekutější, přidejte [DOPLNIT]. Košíčky můžete čokoládou celé lehce přelít, nebo ji dát jen na vršek krému.
10. Hotové košíčky dejte na chladnější místo a nechte čokoládu zatuhnout. Karamelovou verzi obvykle plním asi
týden před Vánocemi. Těsto za tu dobu příjemně změkne a chutě se propojí.
11. Pokud se rozhodnete pro
pudinkový krém s ovocem, počkejte s plněním až na den před Vánocemi. Ovoce zůstane čerstvé a korpusy se zbytečně nerozmočí. Podávejte vychlazené a skladujte v uzavřené krabici v chladu. Foto: Cooky.cz, Máslové košíčky Rady Na ořechovou náplň se dá použít směs podle chuti. Do máslových košíčků se dobře hodí jemně mleté vlašské i lískové ořechy. Pokud budete zdobit ovocem, sáhněte raději po pevnějších kouscích, které nepustí moc šťávy. Pěkně vypadají maliny, borůvky nebo menší kousky mandarinky. Slavnostnější vzhled udělá tenká vrstva želatiny na dorty přes ovoce. Košíčky pak působí upraveněji a ovoce tak rychle neosychá. Jestli chcete cukroví ještě jemnější, nechte upečené prázdné košíčky před plněním jeden až dva dny odležet v krabici.
Pařížské rohlíčky, které chutnají jako z poctivé cukrárny a vrací na sváteční stůl tu nejlepší nostalgii
Ořechové košíčky s rumovou náplní a čokoládovou polevou: Vytvořte si vlastní sladké potěšení z domácí cukrárny
Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz