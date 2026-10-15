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Dva scenáristé na jednom místě, a ani se nepoprali! Decastelo promluvil o konkurenci i kritice od Evy

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Dva úspěšní scenáristé, jedna kniha a žádná rivalita! René Decastelo (53) dorazil na křest knihy Případ pražské bestie svého kolegy Rudolfa Merknera (54). Exkluzivně pro Aplausin.cz prozradil, jak to má s konkurencí, proč ho partnerka Eva dokáže pořádně vytočit a co nového chystá pro televizní diváky.
Rudolf Merkner, René Decastelo - dva scénáristé na jednom místě

Rudolf Merkner, René Decastelo - dva scénáristé na jednom místě

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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