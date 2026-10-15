Dva scenáristé na jednom místě, a ani se nepoprali! Decastelo promluvil o konkurenci i kritice od Evy

René Decastelo ve společnosti na křtu knihy Rudolf Merkner s novou knihou Rudolf Merkner, René Decastelo - dva scénáristé na jednom místě René Decastelo na křtu knihy Rudolfa Merknera Rudolf Merkner s knihou Případ pražské bestie Mahulena Bočanová, Rudolf Merkner - foto z akce Mahulena Bočanová, Rudolf Merkner - pokřtěná kniha Rudolfa Mahulena Bočanová, Rudolf Merkner - křest knihy: Případ pražské bestie Eva Decastelo vypadá nyní spokojeně Eva Decastelo se ukázala s manželem po dlouhé době na akci Eva Decastelo přišla na akci TV Prima s manželem Rudolf Merkner také slaví úspěch na sociálních sítích se svými podcastem Jak jsem napsal legendu a Rudův biograf. V říjnu vyjde v nakladatelství Olympia nový detektivní thriller od renomovaného tvůrce Rudolfa Merknera, mj. autora Vyprávěj. Jde o první ze série případů soukromého detektivka Márty Kramera. Rudolf Merkner se synem Theodorem a bývalou partnerkou Janou Bernáškovou s dcerou Justýnou Drábkovou. Scenárista hitů Vyprávěj, Bobule nebo Rafťáci Rudolf Merkner. Rudolf Merkner
Dva úspěšní scenáristé, jedna kniha a žádná rivalita! René Decastelo (53) dorazil na křest knihy Případ pražské bestie svého kolegy Rudolfa Merknera (54). Exkluzivně pro Aplausin.cz prozradil, jak to má s konkurencí, proč ho partnerka Eva dokáže pořádně vytočit a co nového chystá pro televizní diváky. Konkurence, nebo kamarádství?
Rudolf Merkner představil svou knihu Případ pražské bestie , která se stala důvodem setkání lidí z literárního i televizního prostředí. Mezi hosty nechyběl ani scenárista a spisovatel René Decastelo. Ten rozhodně nepůsobí jako člověk, který by se bál konkurence. „Já za měsíc tak deset knížek spotřebuju,“ prozradil. Čte přitom téměř všechno, od detektivek přes sci-fi až po odbornou literaturu. Cizí příběhy však nekopíruje. „Vždycky musíte být autentický, takže si spíš jedu svoje.“ Rudolf Merkner odhalil, proč se pustil do kriminálky
Hlavní hvězdou večera byl však Rudolf Merkner, který představil svou novou detektivku Případ pražské bestie . Přestože je známý především díky rodinným a vztahovým seriálům, tentokrát se rozhodl vydat do temnějších vod. „Začal jsem je hrozně milovat, začal jsem je hrozně studovat, pak jsem je i přednášel nějakou dobu a říkal jsem si, že musím napsat nějaký příběh, detektivní,“ prozradil autor. Příběh soukromého detektiva Martyho Kramera přitom podle svých slov nosil v hlavě už dlouhou dobu. Eva mu nic nedaruje. Kritika dokáže zabolet!
Přestože se René věnuje psaní profesionálně, doma má velmi přísnou čtenářku. Jeho partnerka Eva Decastelo totiž patří mezi první, kdo dostane do rukou jeho nové rukopisy. A rozhodně ho jen nechválí. „Ona je hodně kritická, takže já se často naštvu, protože má spoustu kritických připomínek,“ přiznal se smíchem. „Pak já to jenom zapracuju, ale musím to zkousnout, protože ego, že jo.“ Brad Pitt? V Americe by byl jeho soused!
René Decastelo rozhodně nezahálí. Po knize Sběratelé dívek připravuje další detektivní příběhy, které podle jeho slov čerpají inspiraci ze skutečných kriminálních případů. O pracovním tempu navíc promluvil s pořádnou nadsázkou. „Kdyby tam u nich napsal deset procent toho, co já napíšu tady, tak bydlí vedle Brada Pitta,“ citoval svého kamaráda z Ameriky. Nový seriál pro Primu je na cestě
A nezůstává pouze u knih. Decastelo prozradil, že pracuje také na novém televizním projektu. „My připravujeme projekt pro televizi Prima. Teďka se připravuje nějaký projekt, který se v dohledné době začne realizovat,“ uvedl pro Aplausin.cz. O konkrétních podrobnostech zatím nemluvil, televizní diváci se tak mají na co těšit. Zdroj: Aplausin.cz