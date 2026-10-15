Zajímavost voleb. Hned několik obcí s lyžařskými středisky čeká výměna starosty

V Rokytnici nad Jizerou skončí na postu starosty po 23 letech padesátiletý Petr Matyáš, který byl dvojkou na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj (SLK). „Domluvili jsme se tak interně a už v rámci voleb jsme prezentovali, že naší kandidátkou na starostku bude naše jednička, paní Anna Svatá," řekl Matyáš.
Uskupení SLK v Rokytnici jasně vyhrálo, když získalo osm z 15 mandátů. Matyáš nejspíš zůstane ve vedení města. „Zatím je plán takový, že budu místostarostou, ale samozřejmě ustavující zastupitelstvo teprve bude," uvedl. I když má SLK nadpoloviční většinu, jedná o vzniku koalice. „Ještě to není úplně jasné, ale samozřejmě jsme spolupracovali s kandidátkou Starostů a nezávislých, takže předpokládám, že to bude stejné," dodal. Do zastupitelstva se dostala čtyři uskupení, tři zastupitele bude mít Rokytnice 26 – čas na změnu! a jeden mandát Rokytnice v rozjezdu, která měla na kandidátce zejména pracovníky lyžařského areálu.
V Harrachově po čtyřech letech nejspíš skončí starosta Tomáš Vašíček, jehož uskupení SNK - Změna pro Harrachov skončilo druhé, když získalo dva z devíti mandátů v zastupitelstvu. Výsledek zatím nechtěl Vašíček komentovat. „Ještě není ten správný čas. Ještě neuběhly všechny lhůty. Vyčkejme se všemi vyjádřeními, to je jediné, co vám k tomu řeknu," řekl.
Také v Harrachově volby vyhrálo uskupení Starostů pro Liberecký kraj, které o přízeň voličů v tomto městě usilovalo po čtyřleté odmlce. Získalo čtyři mandáty, koaličního partnera pro získání většiny už má. „Jsme domluvení se stranou STAN," řekl lídr kandidátky SLK jednačtyřicetiletý Tomáš Kyncl, který usedne v zastupitelstvu Harrachova poprvé. STAN získalo jedno křeslo, SLK by tak s nimi mělo mít těsnou většinu pěti hlasů.
Na Benecku budou mít nového starostu po 24 letech, Jaroslav Mejsnar se letos rozhodl nekandidovat. „Generační výměna musí být. Člověk musí být soudný a musí vědět, kdy odejít a ne se někde držet zuby nehty," uvedl Mejsnar, který je od léta minulého roku v důchodu. Volby na Benecku vyhrála uskupení Společně pod Žalým s pětatřicetiletým lídrem Petrem Wiesnerem, když získalo deset z 15 míst v zastupitelstvu.
Jiného starostu budou mít i nedaleké Vítkovice. „U nás bude určitě změna. Už jsem to avizoval před volbami, že nebudu pokračovat. Rozhodl jsem se pro práci a být jen členem zastupitelstva," řekl Miroslav Vancl, který byl starostou od roku 2022. Do zastupitelstva se nyní dostal jako jediný z jeho kandidátky Hasiči Vítkovice. V devítičlenném zastupitelstvu budou zástupci pěti kandidátek. Vancl míní, že obec dál povede stejná koalice. „Uvidíme, jak to bude. V současné době dochází k vyjednávání. Asi to bude při starém, tak jak to bylo. Spolupracovali jsme s Vítkovicemi Srdcem a Vítkovicemi Rozumem," dodal Vancl. Dohromady by měla mít tato koalice těsnou většinu pěti hlasů.
Rozhodnuto zatím není v Bedřichově, kde uspěla tři uskupení a každé získalo tři posty v devítičlenném zastupitelstvu. „Jednání probíhají," řekl starosta Petr Holub (Nezávislí kandidáti). Dokud nejsou jednání ukončená, nemá podle něj smysl k tomu říkat více. Jeho uskupení získalo v Bedřichově nejvíce hlasů.