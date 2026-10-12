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Profesionálové vyměnili Bodieho už po třech dnech natáčení. V Československu diváci neviděli všechny díly

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Seriál Profesionálové ovlivnila narychlo provedená výměna hlavního herce i problémy s natáčením. Libyjský dav dokonce protestoval proti fiktivní CI5.
Profesionálové

Profesionálové

Zdroj: FOTO:London Weekend Television (LWT) / distr. TV Seznam
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 19:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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