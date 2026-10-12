Profesionálové vyměnili Bodieho už po třech dnech natáčení. V Československu diváci neviděli všechny díly

Slavná dvojice agentů v britském seriálu Profesionálové z roku 1977 nevznikla podle původního plánu. Představitel Bodieho Lewis Collins totiž dorazil na casting jen kvůli roli bezejmenného seržanta, ale nakonec nahradil původního herce, se kterým se tvůrci po třech dnech narychlo rozloučili.
Agentům zrušili slušivé obleky
Britské bezpečnostní oddělení CI5 dostává na stůl ty nejsložitější mezinárodní případy a kriminální hrozby v zemi. Organizaci vede zkušený major George Cowley, který do akcí v terénu posílá své dva nejlepší agenty. Navzdory zcela odlišné minulosti i odlišným povahám musí Raymond Doyle a William Bodie na úkolech úzce spolupracovat. Při pronásledování zločinců se mohou spolehnout na špičkový výcvik, rychlá auta a moderní zbraně.
Raymond Doyle si sice získal diváky svým ležérním stylem, ale v původních plánech autorů vypadal úplně jinak. Tvůrci od představitele Martina Shawa vyžadovali blond vlasy a padnoucí oblek. Herec se nařízení vzepřel, nechal si ostříhat svou tehdejší trvalou a první natáčecí den dorazil na plac v džínách a obyčejném tričku.
Bodieho objevili náhodou na castingu
Do role Bodieho filmaři původně obsadili herce Anthonyho Andrewse. S tímto rozhodnutím vydrželi přesně tři dny, po kterých zjistili, že mezi Andrewsem a Shawem chybí potřebná parťácká chemie. O roli se tehdy zajímala řada herců, ale vítězný Lewis Collins přišel na zkoušky s úplně jiným cílem.
Původně se ucházel pouze o epizodní roli bezejmenného vojenského seržanta. Producentům padl do oka a okamžitě jej navrhli jako náhradu za Andrewse do hlavní role. Oba vybraní herci se ze začátku osobně neměli v lásce, z čehož na obrazovce pramenilo přesně to jiskření a pošťuchování, jaké seriál od začátku potřeboval.
Odpočinek v autě skončil ranou do obličeje
Produkce během celých čtyř let výroby důsledně šetřila náklady a štáb hercům neposkytl odpočinkové karavany. Hlavní protagonisté proto museli trávit všechny přestávky mezi záběry na sedadlech svých seriálových vozů.
Při jedné z takových chvil podřimoval Martin Shaw ve voze a probudilo ho ťukání na boční sklo. U auta stálo malé dítě a zajímalo se, zda uvnitř sedí slavný Doyle z televize. Jakmile herec stáhl okénko a přitakal, dítě ho udeřilo pěstí přímo do tváře. Vzápětí se dalo na útěk a s křikem se chlubilo kamarádům, že právě praštilo televizního hrdinu.
Pád z lodi herce málem stál život
Samotné natáčení přineslo situace, při kterých šlo členům štábu doslova o zdraví. Během realizace páté série se Lewis Collins téměř utopil v řece při natáčení závěrečné lodní honičky. Herec visel přes palubu a po nečekaném pádu do vody se mu noha zaklínila přímo ve člunu. Než ho Martin Shaw stihl vytáhnout ven, ocitl se na několik vteřin zcela pod hladinou.
Natáčení s Collinsem musela produkce na dlouhých šest měsíců zcela přerušit při jiné příležitosti. Představitel Bodieho si tehdy zlomil kotník při seskoku padákem, přestože mu smlouva striktně zakazovala veškeré rizikové aktivity.
Velitel ve skutečné armádě nikdy nesloužil
Velitele oddělení CI5 ztvárnil Gordon Jackson s přesvědčivým bojovým nasazením, ačkoli ve skutečné armádě nikdy nepůsobil. Během druhé světové války pomáhal zemi tak, že stavěl motory v továrně automobilky Rolls Royce v Glasgow. Jeho postava majora Cowleyho v první sérii viditelně kulhá, což má představovat následek zásahu kulkou ve španělské občanské válce. Ve druhé sérii kulhání zmizí, což fanoušci připisují skryté operaci.
Filmaři si pro Jacksona připravili velké překvapení při tvorbě epizody Tajemný hlas. Do role paní Grantové tajně obsadili jeho vlastní manželku Ronu Andersonovou a herec se to dozvěděl až při společném setkání přímo před kamerou.
Demonstranti požadovali zrušení fiktivní organizace
Autor námětu Brian Clemens vytvořil zkratku oddělení CI5 pouze jako televizní smyšlenku, která měla svou podobou připomínat existující britskou kontrarozvědku MI5. Název znamenal Criminal Intelligence 5.
V roce 1984 se však ukázalo, jak silně se seriál zapsal do povědomí veřejnosti. Davy demonstrantů tehdy v Libyi obklíčily britské velvyslanectví a sborově skandovaly hesla volající po okamžitém konci CI5. Protestující netušili, že požadují zrušení organizace, která existuje výhradně v televizi.
Československá cenzura pustila zlomek dílů
Tuzemští diváci si museli na ucelený zážitek ze sledování britského hitu dlouho počkat. Československá televize totiž zakoupila v osmdesátých letech pouze jednadvacet epizod z celkových padesáti sedmi. Režim odmítl odvysílat jakékoli díly, ve kterých agenti řešili narušitele z východního bloku.
Hlas Doylovi propůjčil nejprve Martin Štěpánek, kterého po jeho emigraci nahradil Alois Švehlík. Kompletní podobu seriálu odvysílaly stanice na našem území až po politických změnách. Případy dvojice oblíbených agentů aktuálně vysílá Televize Seznam.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).