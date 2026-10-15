Tkachuk nastřílel hattrick a atakoval časový rekord NHL. Na všechny góly mu přihrával vlastní bratr

Florida po první třetině v Nationwide Arena prohrávala 0:1 a nic nenasvědčovalo tomu, že úterní večer 13. října 2026 skončí v historických statistikách. Pak přišla druhá třetina. Ve 2:27 poslal Matthew Tkachuk puk před branku, Brady ho uklidil a byl to jeho první gól v dresu Panthers. O tři a půl minuty později skóroval znovu, tentokrát v přesilovce. A v čase 10:30 potřetí, opět v přesilové hře a opět po Matthewově přihrávce. Tři góly v řadě, žádný jiný střelec mezi nimi, vše během 8 minut a 3 sekund. Florida nakonec vyhrála 7:3. Hlavní příběh večera ale nestojí na stopkách, stojí na rodině.
Osm minut, které otočily zápas
Oficiální zápis utkání ukazuje, jak přesně se Florida z nepříjemného večera dostala do vedení, které už nepustila:
- 2:27: Brady Tkachuk, asistence jen Matthew Tkachuk
- 6:00 (přesilovka): Brady Tkachuk, asistence Matthew Tkachuk a Seth Jones
- 10:30 (přesilovka): Brady Tkachuk, asistence Sam Reinhart a Matthew Tkachuk
Druhou třetinu vyhrála Florida 4:0, třetí 3:2. Rozhodly přesilovky. Panthers využili čtyři ze šesti, Columbus ani jednu ze dvou. Bradyho druhá a třetí trefa přišly právě s hráčem navíc, a to je pro trenéra Paula Maurice možná ta nejcennější informace z celého večera. Bratři spolu nehrají jen v pětce pro hru v rovnovážném stavu, fungují i ve speciálních formacích.
Brady to po zápase popsal skromně. Je to podle něj „docela super“ a něco, o čem člověk jako kluk sní, hned ale dodal, že ho nejvíc těší dva body pro tým. V klubovém rozhovoru přiznal, že mu Matthewův první pas pomohl se rozjet. Matthew sám se k rekordní povaze večera veřejně nevyjádřil, mluví za něj zápis: pět asistencí, žádný gól.
Rekord, který se nepočítá na sekundy
Kdo by čekal útok na absolutní časový rekord NHL, musí sáhnout hluboko do minulosti. Nejrychlejší hattrick v historii ligy dal Bill Mosienko z Chicaga 23. března 1952 proti New York Rangers. Tři góly stihl za 21 sekund, v časech 6:09, 6:20 a 6:30 třetí třetiny. Bradyho 8:03 odpovídá 483 sekundám, od Mosienka ho tedy dělí 462 sekund neboli 7 minut a 42 sekund.
Pro srovnání s moderní érou: Brayden Point z Tampy dal v listopadu 2018 čistý hattrick Pittsburghu za 91 sekund. Podle NHL šlo o šestý nejrychlejší hattrick historie a druhý nejrychlejší od rozšíření ligy, rychlejší byl jen Derek King v roce 1991 se 78 sekundami.
V klubových tabulkách Floridy je Bradyho výkon na bedně, ale ne na vrcholu:
|Hráč
|Rok
|Čas hattricku
|Noel Acciari
|2019
|3:59
|Steve Reinprecht
|2009
|5:11
|Brady Tkachuk
|2026
|8:03
Skutečný zápis do historie přišel jinde. Podle webu Florida Panthers šlo o devátý případ v historii NHL, kdy bratr asistoval u všech tří gólů bratrova hattricku. U čistého hattricku, tedy tří gólů jednoho hráče v řadě bez přerušení, se to ale nestalo nikdy předtím. Brady s Matthewem jsou první. Podle nás je to cennější zápis než jakýkoli čas, protože rychlé hattricky se v lize objevují každou sezonu, zatímco sourozenecká souhra v této podobě nemá obdobu za více než sto let existence NHL.
Proč Florida v létě riskovala
Aby mohl Matthew Bradymu nahrávat, musela Florida v červnu zaplatit. Panthers 21. června 2026 získali Bradyho z Ottawy a poslali za něj tři volby v prvním kole draftu a jednu ve druhém. Je to cena, za kterou si klub obvykle kupuje hotovou hvězdu, a zároveň sázka na to, že bratři na jednom ledě vytvoří víc než součet dvou jmen.
V Columbusu se ukázalo, proč vedení do takového rizika šlo. Šlo teprve o sedmý zápas sezony 2026/27 a bratři spolu v jednom klubu teprve začínají. Žádné měsíce sehrávání, žádné hledání rolí. Brady se po šesti zápasech bez gólu prosadil třikrát v jediné třetině a pokaždé po přihrávce od člověka, se kterým vyrůstal na domácím kluzišti.
Dá se čekat, že tenhle večer bude na Floridě sloužit jako argument pro celou výměnu ještě dlouho. Tři volby v prvním kole jsou vysoká cena za budoucnost. Ale pokud bratři budou podobné scény předvádět pravidelněji, debata o ceně utichne rychleji, než se v červnu zdálo.
Matthewův večer v číslech
Brady dal góly, Matthew ale přepisoval tabulky stejně intenzivně. Pět asistencí v zápase, z toho čtyři ve druhé třetině. To je nový klubový rekord Panthers v asistencích za jednu třetinu. Po zápase měl šestizápasovou bodovou sérii s bilancí 3+7.
Bratrská dvojice nasbírala dohromady devět bodů. Podle Panthers se nic takového u sourozenců ve stejném týmu nestalo od Daniela a Henrika Sedinových v roce 2015. Tkachukové se navíc stali teprve třetí bratrskou dvojicí za posledních 40 let, z níž si každý v jednom utkání připsal alespoň čtyři body. Před nimi to dokázali jen Sedinové a Peter s Antonem Šťastnými, tedy bratři, kteří v NHL psali hokejovou historii pod kanadskou vlajkou po emigraci z Československa.
Pro Bradyho to byl čtvrtý hattrick v kariéře v NHL a zároveň jeho první tři góly za Floridu. Podle klubu se stal čtvrtým hráčem v historii Panthers, který dal své první tři góly za klub v jediném zápase. Matthew má podle statistické databáze StatMuse v základní části šest kariérních hattricků, v rodinném souboji tedy zatím vede, i když tohle číslo nepochází z oficiální ročenky NHL.
Gudas chyběl, Panthers míří na Vancouver
Český hokejový fanoušek by v sestavě Floridy hledal Radka Gudase marně. Panthers před zápasem oznámili, že on i brankář Jacob Markström jsou krátkodobě zranění a proti Columbusu nenastoupí. Místo Gudase hrál v obraně Uvis Balinskis.
Výhra posunula Floridu na bilanci 3-2-2 a osm bodů. K 14. říjnu jí v Atlantické divizi patřilo čtvrté místo; s Tampou byla bodově srovnaná, na Boston a Ottawu ale ztrácela dva body. Paradoxně právě Ottawa, která Bradyho v létě pustila, se v tabulce drží před jeho novým týmem.
Další zápas hrají Panthers ve čtvrtek 15. října doma proti Vancouveru. Úvodní buly je v noci na pátek v 1:00 našeho času. Kdo nechce čekat, najde všechny tři Bradyho góly v oficiálním dvouminutovém videu NHL.com, plný záznam utkání závisí na dostupnosti streamovací služby v Česku.
Mosienkových 21 sekund nejspíš přežije další generace hráčů. Brady s Matthewem si ale v Columbusu napsali vlastní řádek, který se nedá překonat rychlejšíma rukama, jen dalším bratrem na stejném ledě. Florida za tuhle možnost v červnu zaplatila třemi volbami v prvním kole a v sedmém zápase sezony dostala první splátku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka