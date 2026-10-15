Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tkachuk nastřílel hattrick a atakoval časový rekord NHL. Na všechny góly mu přihrával vlastní bratr

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brady Tkachuk dal v Columbusu čistý hattrick za 8:03 a všechny tři góly mu připravil bratr Matthew. Nic takového se v historii NHL dosud nestalo.
Tkachuk nastřílel hattrick a atakoval časový rekord NHL. Na všechny góly mu přihrával vlastní bratr

Tkachuk nastřílel hattrick a atakoval časový rekord NHL. Na všechny góly mu přihrával vlastní bratr

Zdroj: Florida Panthers
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:31

Reklama
Další články z SportyŽivě
Útočník Jablonce dohrál zápas se zlomeninou a odkráčel na operaci. Proti lídrovi bundesligy musí trenér hledat náhradu
Útočník Jablonce dohrál zápas se zlomeninou a odkráčel na operaci. Proti lídrovi bundesligy musí trenér hledat náhradu
Nástupce Nadala míří do top 10 a budí odpor. V Šanghaji se sprostě obořil na dětského podavače míčků
Nástupce Nadala míří do top 10 a budí odpor. V Šanghaji se sprostě obořil na dětského podavače míčků

Rafael Jódar postoupil v Šanghaji do čtvrtfinále Masters. Víc než jeho výhra se ale řeší vulgární výkřik na...

Kováč slíbil změny v sestavě na Ferencváros a jednoho hráče nechal doma. Důvod odmítl prozradit
Kováč slíbil změny v sestavě na Ferencváros a jednoho hráče nechal doma. Důvod odmítl prozradit

Radoslav Kováč chystá na Ferencváros drobné změny v sestavě. Proč do Budapešti necestoval útočník Prince...

Souček nastoupil teprve podruhé v sezoně a za 20 minut dal dva góly. West Ham zničil soupeře, který hrál v sedmi
Souček nastoupil teprve podruhé v sezoně a za 20 minut dal dva góly. West Ham zničil soupeře, který hrál v sedmi

Den po podpisu nové smlouvy do roku 2028 přišel Tomáš Souček v 66. minutě a dvakrát skóroval. West Ham...

Dobeš chytil jen 78 procent střel a kál se před novináři. Na jaře dotáhl Montreal do konferenčního finále, teď je v krizi
Dobeš chytil jen 78 procent střel a kál se před novináři. Na jaře dotáhl Montreal do konferenčního finále, teď je v krizi

Jakub Dobeš pustil ve Washingtonu pět gólů z 23 střel. S úspěšností 78,3 % jde o jeho třetí start v řadě s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.