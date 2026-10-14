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Jake a Tlusťoch byl po první sérii zrušen. Seriál zachránilo studio po Magnumovi a buldok Max měnil barvu srsti

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Kriminální seriál Jake a Tlusťoch po první řadě zrušili, zachránil ho až drahý ateliér na Havaji po Magnumovi. Psa Maxe si v dílech zahráli dva různí buldoci.
Jake a Tlusťoch

Jake a Tlusťoch

Zdroj: FOTO:CBS Television / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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