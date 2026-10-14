Jake a Tlusťoch byl po první sérii zrušen. Seriál zachránilo studio po Magnumovi a buldok Max měnil barvu srsti

Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima Jake a Tlusťoch, FOTO: CBS Television / distr. FTV Prima
Americký kriminální seriál Jake a Tlusťoch se vysílal od roku 1987 do roku 1992. Televize CBS ho přitom už po první řadě zrušila a k návratu na obrazovky mu pomohla až končící detektivka Magnum, po které na Havaji zůstalo prázdné a drahé studio. Tím ale zvláštnosti spojené s natáčením zdaleka nekončily. Nevrlý návladní McCabe přišel o syna
Kriminální seriál sleduje práci státního návladního Jasona Lochinvara McCabea přezdívaného Tlusťoch, kterého ztvárnil William Conrad. Zkušený právník působí navenek nevrlým dojmem a podřízení v úřadu musejí trpělivě snášet jeho nálady. Při vyšetřování případů se spoléhá na soukromého detektiva Jakea Stylese v podání Joea Pennyho. Třetím členem týmu v kanceláři je mladý asistent Derek Mitchell, jehož si zahrál Alan Campbell.
Do děje příležitostně zasahovala také postava McCabeova syna, kterého ale později v seriálu zabili kriminálníci poté, co je prozradil. Pro samotného Conrada představovala role návladního McCabea poslední televizní vystoupení v kariéře, herec zemřel v roce 1994. Většina ze 103 natočených epizod v pěti sériích dostala v originále název podle známých písní ze swingové éry, v němčině pak seriál při prvním uvedení běžel pod titulem, který v překladu znamenal Tlusťoch aneb Tlustý a já, a později pod názvem V dobrém i zlém.
Zrušený seriál zachránil prázdný ateliér po Magnumovi
Přestože měl seriál nakonec pět řad, stanice CBS ho původně hned po první sérii ukončila. K obnovení natáčení přispěla skutečnost, že v téže době končil seriál Magnum z roku 1980 a televizi po něm na Havaji zůstala velmi drahá nájemní smlouva na nevyužité studio. Producenti proto přišli s nápadem, že se McCabe přestěhuje z Los Angeles na Havaj, otevře si tam se svým vyšetřovatelem praxi v trestním právu a později se stane okresním prokurátorem v Honolulu. Ze stejného důvodu se přitom na Havaj v minulosti přesouval i samotný Magnum, který tam tehdy přebíral zázemí po seriálu Hawaii Five-O z roku 1968.
Přesun do nového prostředí přinesl prudký nárůst sledovanosti, přípravy druhé řady ale zbrzdily dvě stávky v roce 1988. Nejprve v létě stávkovali scenáristé a na podzim následovala v listopadu divoká stávka pracovníků letovisek. Conrad tehdy přicestoval na Havaj inkognito a zůstal v ústraní až do vyřešení druhého sporu, aby se vyhnul obvinění ze střetu zájmů. Během sezóny v letech 1990 až 1991 nájemní smlouva na havajské studio vypršela a natáčení se vrátilo zpět do Los Angeles.
Producent kdysi tvrdil, že tlustý hrdina u diváků neuspěje
Na vzniku seriálu se jako jeden z producentů podílel Fred Silverman, který měl s Conradovým obsazením zkušenost už z minulosti. Když o řadu let dříve působil jako programový ředitel v televizi CBS, prohlásil před producentem Quinnem Martinem při přípravách seriálu Cannon z roku 1971, že pořad s tlustým hlavním hrdinou nemůže uspět. Seriál Cannon se však do vysílání dostal, zaznamenal velký úspěch a v něm i v pozdějším seriálu Jake a Tlusťoch hrál hlavní roli právě Conrad. Hlavní produkční společností novějšího seriálu byl navíc Viacom, který v té době zároveň držel vysílací práva i na starší titul Cannon.
Ústřední hereckou dvojici si tvůrce a producent Dean Hargrove vyzkoušel už v roce 1986, tedy rok před premiérou seriálu. Conrad a Penny se tehdy společně objevili ve dvoudílné epizodě seriálu Matlock nazvané The Don, kde ovšem hráli jiné postavy, konkrétně žalobce Jamese L. McShanea a syna Matlockova klienta Paula Barona. V roce 1991 se pak v jedné epizodě seriálu Jake a Tlusťoch představil policejní lékař a vyšetřovatel Mark Sloan a po skončení seriálu kolem této postavy vznikla samostatná detektivka Diagnóza: Vražda, vysílaná od roku 1993, pod níž byl stejně jako pod oběma předchozími tituly podepsán Hargrove.
Buldok Max měnil barvu srsti
Během natáčení jednotlivých řad se do některých dílů dostaly i drobné nesrovnalosti. V první sérii z roku 1987 se v různých epizodách měnil představitel psa Maxe. V dílech Znovu se vrátí šťastné dny a Laura tuto zvířecí roli hrál bílo-hnědý buldok, ale v epizodě Osudová přitažlivost, která vznikla jako pilotní díl celého seriálu, se místo něj objevil buldok s hnědo-černou srstí.
Technické nedopatření zachytila kamera také ve dvanácté epizodě třetí série s názvem V tichu noci. V sedmé minutě je už při prvním pohledu na automobil vidět, že poznávací značka na voze nedrží upevněná a je tam pouze opřená. Když vzápětí pachatel rozbíjí zadní světlo auta, opřená značka při úderu poskakuje.
Seriál Jake a Tlusťoch aktuálně vysílá stanice Prima STAR a Prima Krimi.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).