Vypadají až děsivě realisticky a majitelé o ně pečují jako o vlastní děti: Za jejich milými tvářemi vidí něco nadpřirozeného

Předměty přinášející štěstí tvoří významnou součást
thajských tradic a místního folklóru. V této zemi, kde se po staletí proplétá buddhismus s animismem a vírou v magii, proto uctívání talismanů není žádným velkým překvapením.
V posledních letech však tato tradice získala novou, lehce bizarní podobu. Ulice Bangkoku a dalších měst zaplavily velmi realisticky vypadající plastové panenky, které se pro mnohé obyvatele staly něčím mnohem víc než jen obyčejnou hračkou.
Co jsou tyto panenky zač?
Tyto panenky nesou jméno „Luk Thep“, což lze přeložit jako „andělské děti“. Jsou to vlastně plastové hračky, které mají působit co nejrealističtěji, aby připomínaly skutečné lidi. Místní věří, že při správné péči tyto panenky přinášejí štěstí a prosperitu. Majitelé s nimi proto zacházejí s rodičovskou láskou a pečují o ně jako o skutečné potomky. Krmí je, oblékají, zdobí je drahými doplňky, najímají pro ně chůvy a berou je s sebou na veřejnost. Panenky Luk Thep se v průběhu posledních let staly významnou a do jisté míry i běžnou součástí každodenního života Thajců.
Za zrodem tohoto virálního trendu, který nabral na obrátkách v lednu roku 2016, stojí žena jménem Mae Ning.
Tato lokální rozhlasová moderátorka, tvůrkyně panenek a zároveň samozvaná odbornice na hinduistické rituály prohlásila, že Luk Thep mají nadpřirozené schopnosti. Krátce nato bylo možné vidět thajské celebrity, jak panenky nosí všude s sebou, od luxusních restaurací až po nehtové salony. Kolem samotné Mae Ning se postupem času zformovala skupina následovníků.
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Luk Thep dostávají požehnání od buddhistických mnichů. Teprve poté mají skutečně „ožít“.
Po zakoupení panenky ji majitel přinese k buddhistickému mnichovi, který nad ní pronese modlitbu a provede obřad pomazání známý jako „plook sek“. Podobné modlitby se obvykle používají k žehnání amuletům pro štěstí. A v zemi, kde silně přetrvává víra v magii, animismus, taoismus a hinduismus, je tento obřad vnímán jako způsob, jak panence vdechnout duši.
Existuje mnoho teorií o tom, jak Luk Thep vznikly.
Některé z nich se například přiklánějí k tomu, že realistické panenky přímo souvisí s nízkou porodností v Thajsku. Nejčastěji totiž můžete s Luk Thep zahlédnout právě ženy středního věku. Převládající názor ale spojuje tyto panenky spíše se silnou thajskou buddhistickou vírou a vlivy hinduismu, animismu a tradic uctívání předmětů.
Výsady v letadlech a restauracích
Popularita
panenek přerostla všechny myslitelné hranice a Luk Thep se postupem času staly součástí thajské společnosti natolik, že například letecká společnost Thai Smile Airways oznámila, že cestující si mohou zakoupit letenku i pro panenku, ke které dostanou také občerstvení a nápoje. Toto prohlášení vzápětí podle BBC News komentoval mluvčí thajského Úřadu pro civilní letectví: Nikdo však cestujícím nemohl zakázat zakoupit si dvě letenky a na jedno sedadlo posadit panenku Luk Thep. „Podle mezinárodních leteckých předpisů jsou cestujícími lidé. Letecké společnosti proto nesmějí prodávat letenky pro panenky.“
Na trendu ale vydělávají i jiné podniky. Například restaurace Neta Grill nabízí jídlo pro panenky za nižší ceny s tím, že je otevřena všem uctívačům tohoto trendu.
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Přes veškerou popularitu a obdiv čelí panenky i negativním reakcím. Ceny panenek se pohybují od 1 500 bahtů (zhruba 962 korun) až po desítky tisíc,
což thajský premiér Prayuth Chan-ocha v minulosti okomentoval výzvou, aby se lidé nenechali strhnout, pokud si jejich koupi nemohou dovolit.
Na jiný problém zase upozornila místní policie. Vyjádřila totiž obavy, že prodejci panenek obcházejí dovozní cla a že by panenky mohly sloužit k pašování drog. Tyto obavy se potvrdily, když policie v Čiang Mai zadržela panenku Luk Thep, která ukrývala 200 tablet rekreační drogy zvané „jaba“.
Objevily se ale i otázky, zda je vůbec vhodné provádět s panenkami buddhistické rituály.
Národní úřad pro buddhismus se však brání tvrzením, že rituál „plook sek“ se nijak neliší od žehnání, které mniši běžně poskytují jiným předmětům.
Pod tlakem všech těchto obav a kontroverzí, ke kterým se přidávají jak místní, tak zahraniční média, mnozí majitelé své panenky odnášejí zpět do chrámů. A to proto, že předměty, v nichž by mohl sídlit duch, nelze jen tak jednoduše vyhodit.
Zdroje:
Autorský text, BBC, Time, Culture Trip