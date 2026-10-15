Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vypadají až děsivě realisticky a majitelé o ně pečují jako o vlastní děti: Za jejich milými tvářemi vidí něco nadpřirozeného

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na první pohled působí zcela obyčejně. Jejich význam je však pro některé mnohem hlubší, než by se mohlo zdát. Majitelé jim kupují letenky, objednávají jídlo v restauracích a pečují o ně s rodičovskou láskou. Současný thajský trend propojuje tradice s moderním životním stylem a lidskou touhou po štěstí. 
Vypadají až děsivě realisticky a majitelé o ně pečují jako o vlastní děti: Za jejich milými tvářemi vidí něco nadpřirozeného

Vypadají až děsivě realisticky a majitelé o ně pečují jako o vlastní děti: Za jejich milými tvářemi vidí něco nadpřirozeného

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Asianstyle
Bylo jí pět let, když se nevinný dětský svět malé holčičky obrátil vzhůru nohama. Z laskavé sousedky se vyklubala žena se znepokojivým tajemstvím
Bylo jí pět let, když se nevinný dětský svět malé holčičky obrátil vzhůru nohama. Z laskavé sousedky se vyklubala žena se znepokojivým tajemstvím
Záhadná žena, jejíž tvář nikdo nikdy nepoznal: Jediný výkřik u bankomatu stál nevinného muže život a policie ji nenašla ani po letech
Záhadná žena, jejíž tvář nikdo nikdy nepoznal: Jediný výkřik u bankomatu stál nevinného muže život a policie ji nenašla ani po letech

Starší muž si v nákupním centru koupil krmivo pro křečka a zastavil se u bankomatu. Za pár minut ležel...

Horoskop slibuje zaslouženou úlevu po náročném období i větší změny: Více znamení čekají lepší časy, jiná potrápí finance i práce
Horoskop slibuje zaslouženou úlevu po náročném období i větší změny: Více znamení čekají lepší časy, jiná potrápí finance i práce

Týden od 12. do 18. října přinese mnoha znamením dlouho očekávanou úlevu a očistu od všeho, co už bylo...

Oblíbená turistická ulice má vážný problém: Policie nic podezřelého nezjistila, o dvě hodiny později přišel šok. Nezletilí, zakázané látky i pochybné platby
Oblíbená turistická ulice má vážný problém: Policie nic podezřelého nezjistila, o dvě hodiny později přišel šok. Nezletilí, zakázané látky i pochybné platby

V sobotu krátce po třetí hodině ráno vtrhli úředníci thajského ministerstva vnitra do baru na Khao San Road...

Bezbranní lidé netušili, že na ně v noci čeká krvavé peklo. Bezpečné útočiště se změnilo v dějiště nejtragičtějšího případu, který v zemi nemá obdoby
Bezbranní lidé netušili, že na ně v noci čeká krvavé peklo. Bezpečné útočiště se změnilo v dějiště nejtragičtějšího případu, který v zemi nemá obdoby

Zatímco noc přikryla krajinu tichem, v budově určené k péči a bezpečí se odehrála událost, která navždy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

Všechny články tohoto autora →
Asianstyle
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.