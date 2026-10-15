Senioři, kteří pečovali o nemocné blízké, by mohli dostat vyšší důchod. Mohou si přilepšit o tisíce ročně

Pozměňovací návrh číslo 1980 předložil 8. října poslanec Marian Jurečka v rámci projednávané novely zákona o důchodovém pojištění. Jeho cílem je umožnit nové zohlednění péče také u vybraných starobních a invalidních důchodů, které byly přiznány ještě před 1. lednem 2027. Právě datum přiznání penze je podle současné úpravy zásadní, protože nový způsob ocenění péče se má od roku 2027 používat při výpočtu nově přiznávaných důchodů.
Přitom samotná péče mohla probíhat mnohem dříve. Člověk, který se například několik let staral o blízkého s vysokým stupněm závislosti, tak může být při výpočtu důchodu posuzován jinak podle toho, zda mu byla penze přiznána ještě v roce 2026, nebo až později. Nový návrh má tento rozdíl u vymezené skupiny starších důchodů zmírnit.
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Péče se má při výpočtu ocenit jako příjem
Od roku 2027 se u vybraných dob péče zavádí takzvaný fiktivní vyměřovací základ, který má při stanovení penze zohlednit ekonomickou hodnotu práce pečujícího člověka. U péče o osobu závislou na pomoci druhých ve třetím nebo čtvrtém stupni se má započítávat částka odpovídající 100 procentům celostátní průměrné mzdy platné pro příslušný rok.
U péče o člověka ve druhém stupni závislosti jde o 50 procent průměrné mzdy. Pravidla pamatují také na některé starší případy péče z doby před zavedením dnešních stupňů závislosti, například na péči o převážně nebo úplně bezmocného člověka před rokem 2007. Současně se při výpočtu může porovnávat nový způsob ocenění s dosavadním započtením péče jako vyloučené doby, aby pojištěnec nebyl změnou poškozen. Právě možnost použít výhodnější variantu je důležitá například u lidí, kteří před zahájením péče dosahovali vyšších příjmů.
Důchod se kvůli novému výpočtu nemá snížit
Pozměňovací návrh počítá s tím, že se u dotčených starších penzí provede nový výpočet s přihlédnutím ke kvalifikované době péče. Pokud by z něj vyšla vyšší částka než ze stávajícího výpočtu, měl by se důchod zvýšit, zatímco méně výhodný výsledek by se nepoužil. Přepočet tedy nemá vést ke snížení již přiznané penze.
Tam, kde bude mít správa sociálního zabezpečení potřebné údaje k dispozici, návrh předpokládá provedení přepočtu bez nutnosti nové žádosti. V ostatních případech by bylo možné o přepočet požádat, přičemž návrh stanovuje konečný termín do 31. prosince 2032. Případné zvýšení by se podle navržených pravidel přiznávalo od roku 2028 a počítá se i s možností doplatit vzniklý rozdíl od tohoto data.
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Změna zatím není schválená
Pro současné důchodce je podstatné, že zatím nejde o platné pravidlo, ale pouze o pozměňovací návrh. Je součástí širší novely důchodového pojištění vedené ve Sněmovně jako tisk 270, kterou vláda poslancům předložila letos v červenci. Návrh zákona prošel 24. září prvním čtením a následně zamířil do sněmovního výboru pro sociální politiku.
Samotný pozměňovací návrh na rozšíření ocenění péče byl zveřejněn až 8. října a poslanci o něm tedy ještě musejí rozhodnout v dalším průběhu projednávání. Teprve případné schválení zákona Parlamentem a dokončení legislativního procesu by znamenalo, že se nová pravidla skutečně dostanou do praxe. Senioři, kteří v minulosti pečovali o závislého blízkého, proto nyní nemusí podávat žádnou žádost o přepočet a musí vyčkat na konečnou podobu zákona.
autorský text, ČSSZ, vlastní dotazování