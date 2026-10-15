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Senioři, kteří pečovali o nemocné blízké, by mohli dostat vyšší důchod. Mohou si přilepšit o tisíce ročně

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Lidé, kteří v minulosti dlouhodobě pečovali o nemocného nebo závislého člena rodiny a už pobírají důchod, by se mohli dočkat nového přepočtu penze. Pozměňovací návrh k novele důchodového zákona chce rozšířit výhodnější ocenění péče také na důchody přiznané před rokem 2027. Pokud by změna prošla, první zvýšení by mohlo přijít od roku 2028.
Přepočet má odstranit rozdíl mezi starými a novými důchody.

Přepočet má odstranit rozdíl mezi starými a novými důchody.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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