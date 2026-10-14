Nový seriál Lovci lebek přináší na obrazovky adrenalin. Sarah Prachařová v ohrožení života

Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima Lovci lebek, FOTO: Distr. FTV Prima
Televizní podzimní sezóna přináší na obrazovky napínavou novinku ze světa elitní policejní jednotky. V kriminální sérii Lovci lebek se v hlavní roli IT specialistky objevuje Sarah Prachařová. Po boku slovenských kolegů se vrhá do pátrání po lidech unikajících spravedlnosti. Akční thriller nabízí pohled do drsného prostředí podsvětí a falešných identit. Postava počítačové expertky Lucie
Samotná role v sobě ukrývá silnou osobnost schopnou obstát v tvrdém kolektivu vyšetřovatelů. Podle mladé herečky má její seriálová postava mnoho zajímavých vrstev. Pohybuje se ve světě paranoie i chladnokrevného pátrání a musí činit těžká vnitřní rozhodnutí. „Policajtka, odvážná holka, která se umí prosadit v prostředí i mimo svůj rodný kraj. Myslím, že máme společnou právě tu odvahu a touhu po spravedlnosti,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro FTV
Prima.
Elitní jednotka má za úkol najít a dopadnout pachatele skrývající se u příbuzných nebo hledané mezinárodními zatykači. Tvůrci slibují opravdový adrenalin a vycházejí přitom z reálných případů. Vyprávění přinese momenty plné napětí a složité balancování detektivů mezi záchranou lidských životů a vlastním soukromím.
Akční scény za plného provozu
Pro herečku znamenalo natáčení velkou výzvu plnou nebezpečných momentů. Štáb natáčel v Bratislavě a také na dalších lokacích přímo v Chorvatsku. „Nejnáročnější byla scéna, kdy předstírám, že jsem cizinka, usedavě pláču a prosím o život, a pak taky akční scény v autě, kdy jsme jezdili za plného provozu rychle po bratislavských dálnicích a chorvatských silnicích. Naopak nejraději vzpomínám na scénu u stolu na kriminálce, když dorazili čeští kolegové,“ popsala Prachařová.
Zvládnout všechny vypjaté okamžiky vyžadovalo dobrou fyzickou přípravu. Tým elitní pátrací jednotky vede na televizní obrazovce nekompromisní šéfka Nora v podání Heleny Krajčiové. Sestavu dále doplňuje rodinně založený Jakub, kterého hraje Daniel Fischer, a důležitou součástí děje je také informátor Artur ztvárněný Adriánem Jastrabanem.
Dvojjazyčná policejní jednotka
Po boku české hvězdy se v hlavní roli charismatického vyšetřovatele Samuela představuje slovenský herec Milan Ondrík. Prachařová si spolupráci s hlavní mužskou hereckou posilou velmi pochvaluje a vnímá ji pozitivně. „Spřátelili jsme se od samého začátku. Je to skvělej parťák,“ vysvětlila s nadšením.
Celý projekt vidí jako výjimečný díky přirozenému propojení dvou jazyků před kamerou. Každý detektiv totiž řeší případy ve svém vlastním mateřském jazyce. „Nevybavuji si žádnou jinou kriminálku, kde by hlavní postavy ztvárnili Slovák a Češka a každý hrál ve své rodné řeči,“ zmínila k netradičnímu pojetí seriálu.
Diváci mohou první epizody sledovat od 17. října na streamovací platformě prima+ a o týden později 24. října pak příběhy dorazí i na klasické televizní obrazovky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cnn.iprima).