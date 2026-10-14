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Nový seriál Lovci lebek přináší na obrazovky adrenalin. Sarah Prachařová v ohrožení života

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Televizní obrazovky oživí nová kriminální série Lovci lebek. Herečka Sarah Prachařová promluvila o náročném natáčení nebezpečných scén v plném provozu.
Lovci lebek

Lovci lebek

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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