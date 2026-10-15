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Otravní moli? Nedejte jim šanci! A když nechtějí zmizet, pátrejte po zdroji

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Dennívýzva
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Každý z nás měl jistě nejednou problém s moly. Tento otravný hmyz dokáže spolehlivě znehodnotit potraviny, ale i zničit oděvy ve vaší šatní skříni. Jak se s tímto nepříjemným škůdcem vypořádat?
moli dospělci

moli dospělci

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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