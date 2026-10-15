Otravní moli? Nedejte jim šanci! A když nechtějí zmizet, pátrejte po zdroji

Otravní moli? Nedejte jim šanci! A když nechtějí zmizet, pátrejte po zdrojiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
moli dospělciZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 15.10.2026 12:26
Pronájem bytu studentům může být obchod snů, ale i noční můra. Jak správně nastavit smlouvu, jak ošetřit...
Na podzim skoro už nevíme, čím bychom podpořili vlastní imunitu. Zkoušíme nejrůznější doplňky stravy, stará...
Pojďte si společně s námi upéct jedlé kaštany! Ukážeme vám, jak na to, a poradíme několik tipů, díky kterým...
Japonci dali světu skvělou gastronomii, ale tím rozhodně neskončili. Vědí totiž třeba, jak ušetřit spoustu...
Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
- Dřevěné prkénko vyžaduje více než běžné opláchnutí. Hloubkové čištění ho snadno zbaví nečistot i nebezpečných bakterií
- Češi při zazimování chat opakují zásadní chybu. Kvůli ní mohou přijít o peníze od pojišťovny
- Místo demolice opalované dřevo. V Sudetech proměnili ruinu v moderní domov
- Kola ve spojení s jedlou sodou vytváří neobvyklého domácího pomocníka. Směs si poradí s řadou problémů