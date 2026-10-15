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Zeptali jsme se TRENDZ: Na co se v Česku těší a co vzkazují svým fanouškům před pražským koncertem?

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Sedm členů, dechberoucí choreografie a hudba, která má duši a kterou skládají společně. Jihokorejská chlapecká skupina se svou tvorbou míří za hranice země ranního klidu a letos jejich show neminou ani fanoušci v Praze. TRENDZ poskytli redakci AsianStyle exkluzivní rozhovor, kde jsme se dozvěděli více o jejich oblíbených hudebních projektech, s kým by si nejraději vyměnili pozici na pódiu nebo jestli už někdy v minulosti Česko navštívili a na co se nejvíce těší.
Zeptali jsme se TRENDZ: Na co se v Česku těší a co vzkazují svým fanouškům před pražským koncertem?

Zeptali jsme se TRENDZ: Na co se v Česku těší a co vzkazují svým fanouškům před pražským koncertem?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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