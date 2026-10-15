Zeptali jsme se TRENDZ: Na co se v Česku těší a co vzkazují svým fanouškům před pražským koncertem?

TRENDZ je formace složená z Havita, Leona, Yoonwoa, Hankooka, re.La, Eunila a Yechana, která debutovala v lednu roku 2022 s minialbem BLUE SET Chapter 1. TRACKS. Fanoušky však zaujali ještě před svým oficiálním startem kariéry, kdy pod názvem Inter Boys zveřejňovali na internet dancecover videa a vlastní verze choreografií populárních K-pop skladeb.
To by prozatím stačilo, pojďme se více seznámit s TRENDZ!
Dobrý den, TRENDZ! Váš koncert v Praze se uskuteční už 21. října. Je zde cokoliv, na co se obzvlášť těšíte, že v tomto městě poprvé zažijete, nebo něco, co byste během svého pobytu chtěli vidět či vyzkoušet?
Eunil: Slyšel jsem, že noční výhled v okolí Karlova mostu je opravdu nádherný. S oblibou chodím na noční procházky podél řeky Han, takže pokud budu mít příležitost, moc rád bych se prošel i po Karlově mostě, pokochal se noční scenérií a pořídil nějaké fotografie.
Leon: Abych byl upřímný, o České republice toho zatím moc nevím. Věc, kterou ale vím naprosto jistě, je, že jsou tam fanoušci, kteří čekají na naše vystoupení. Doufám, že nám tento koncert poskytne příležitost dozvědět se více o České republice i o Praze!
Yechan: Když jsem byl mladší, už jsem do Prahy cestoval. Tehdy jsem navštívil Karlův most, Václavské náměstí i Český Krumlov a moc rád bych se na tato místa podíval znovu. Také bych si s chutí dal znovu trdelník!
Pokud se někdo chystá přijít na váš pražský koncert a s TRENDZ se teprve seznamuje, které písně byste mu doporučili si poslechnout předem, aby získal představu o vaší hudební tvorbě?
Yoonwoo: Doporučil bych naši nejnovější skladbu „On My Knees“. Myslím, že je to píseň, která opravdu vystihuje, kdo jako TRENDZ jsme. Pokud máte rádi K-pop, jsem si jistý, že si tuto píseň zamilujete.
Leon: Doporučil bych „NEW DAYZ“, jeden z našich hitů, které se od fanoušků dostalo nejvíce lásky.
Hankook: Doporučil bych si poslechnout „NEW DAYZ“, „MY WAY“ a „On My Knees“ v tomto pořadí a potom pokračovat s „TNT“, „WHO“ a „VAGABOND“. Tyto dvě série skladeb mají naprosto odlišné styly, ale kdybych měl hudbu TRENDZ obecně rozdělit na dvě stránky, myslím, že právě tyto písně jsou skvělým způsobem, jak je obě poznat.
Máte nějaké speciální rituály nebo rutiny, které děláte před vstupem na pódium? Je něco, co děláte, abyste se správně psychicky naladili a připravili na vystoupení?
Yoonwoo: Mám vlastní protahovací rutinu, kterou vždy dělám, a celá mi zabere přibližně 30 minut. Bez ohledu na to, jak málo času mám, se snažím vždy před vstupem na scénu ji projít celou.
Leon: Obvykle piju každý den Americano, ale pokud mě čeká živé vystoupení, kávě se vyhýbám a piju pouze vodu. Starám se tak o svůj hlas.
Hankook: Před vystoupením se vždy ujistím, že jsem se pořádně najedl, abych měl dostatek energie. Spousta lidí před vystoupením raději nejí, ale já osobně cítím, že mám síly na rozdávání, když se předtím dobře najím. Takže se těším i na to, co si dáme k jídlu před naším pražským koncertem!
Které období TRENDZ je vaše nejoblíbenější? Máte nějakou vedlejší skladbu z alba (B-side), ke které byste si přáli natočit videoklip?
Havit: Nejvíce mi v paměti utkvěla éra „NEW DAYZ“. Je to skladba, které se dostalo opravdu hodně lásky, zároveň také patří mezi mé osobní favority, takže k tomuto období cítím obzvlášť silné pouto.
ra.L: Kdybych si mohl vybrat jednu vedlejší skladbu, ke které bychom natočili hudební video, zvolil bych „Fantasy“ z alba NEW DAYZ. Myslím si, že by z toho mohl vzniknout opravdu nádherný videoklip, kdyby se zasněná atmosféra této písně podařila přenést do vizuálu.
Yechan: Miluju všechny naše éry, ale kdybych si měl vybrat jen jednu, zvolil bych „NEW DAYZ“. Vystoupení začíná tím, že se sklouznu před diváky, což mi pokaždé dělá velkou radost. Každé pódium má jinou podlahu a odlišnou velikost, takže kdykoliv se chystám sklouznout, říkám si: „ Jak daleko se asi sklouznu dneska?“ Už jen ta představa mi zvedá adrenalin, takže mě vystupování s touto skladbou vždy neskutečně bavilo.
Co se týče vedlejší skladby, ke které bych rád natočil klip, vybral bych si „Villain“. Už k ní máme taneční performance video, ale samotná píseň i choreografie jsou tak skvělé, že si myslím, že by bylo úžasné mít k ní také plnohodnotný videoklip.
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Jak se podle vás od debutu TRENDZ vyvíjela vaše hudební identita s tím, jak jako umělci postupně rostete a získáváte nové zkušenosti?
Hankook: Nechci TRENDZ definovat pouze jedním žánrem nebo konceptem. Jak už napovídá samotný název naší skupiny, místo pouhého následování trendů si chceme vytvářet vlastní cestu. A abychom toho dosáhli, začali se členové mnohem více zapojovat jak do tvorby naší hudby, tak do chystání vystoupení.
Eunil: Během příprav „On My Knees“ jsme hodně přemýšleli o naší hudební identitě. Po mnoha společných konverzacích jsme dospěli k závěru, že místo hledání jedné pevně dané odpovědi, která by nás následně omezovala, bychom jednoduše měli ze sebe vydat to nejlepší ve všem, co dokážeme. Právě s tímto přístupem vznikla skladba „On My Knees“.
Která část příprav bývá během comebacku nejnáročnější? Naznačíte alespoň, co TRENDZ chystá do budoucna, a zda se fanoušci mohou v blízké době těšit na nějaké nové projekty nebo jiná překvapení?
ra.L: Myslím, že nejnáročnější je sjednotit názory nás všech a rozhodnout se, jakým hudebním směrem se chceme vydat. Tento proces je velmi důležitý a tvoří základ všeho ostatního, a právě jemu věnujeme také nejvíce času.
Osobně nadále pracuji na hudební stránce TRENDZ. Neustále svou tvorbu zdokonaluji, abych se o to, co jsem vytvořil, mohl jednoho dne nějakým způsobem se všemi podělit. Setkávám se i s dalšími skladateli, spolupracuji s nimi, učím se od nich a pracuji s jejich radami. Dělám všechno pro to, abych pro TRENDZ a FRIENDZ vytvořil tu nejlepší možnou hudbu.
Kdybyste si mohli na jedno vystoupení vyměnit svoji část s jiným členem skupiny, jakou byste si nejraději vyzkoušeli?
Yechan: Chtěl bych si vyměnit pozici s Hankookem. Je to celkem jednoduchý výběr, jelikož chci být tím, kdo během „VAGABOND“ vyletí do vzduchu!
Eunil: Chtěl bych si vyměnit part s ra.L. Jsem zpěvák, který se soustředí na vokál, přičemž ra.L je rapper, takže máme naprosto rozdílné role a i naše styly vystupování na pódiu jsou velmi odlišné. Myslím, že by to byla opravdu zábava. Když jsme oba spolu, často žertujeme tím, že zpíváme pasáže toho druhého.
Je něco, co vám některý FRIENDZ řekl nebo udělal, co vám utkvělo v paměti a díky čemu jste si uvědomili, jak velký význam může mít vaše hudba a působení v TRENDZ pro ostatní lidi?
Havit: Kdykoliv nám někdo řekne, že mu naše hudba přinesla útěchu, vždycky mě to zahřeje u srdce a udělá mi to radost. Jsem opravdu vděčný za to, že naše hlasy mohou pro někoho tolik znamenat.
Vždy mi v hlavě zůstávají chvíle, kdy z pódia vidím tváře FRIENDZ. Vidět, jak si užívají naše vystoupení, a pozorovat radost na jejich tvářích pro mě tvoří momenty, na které nikdy nezapomenu.
Eunil: Jestli mi něco opravdu utkvělo v mysli, bylo to, když nám někdo řekl: „ Děkujeme, že jste to nevzdali a dostali se až sem.“
Všichni naši členové strávili poměrně dlouhou dobu jako trainees (v přípravě před debutem) a ta osoba nám poděkovala za to, že jsme si šli dál za svými cíli, od dob, kdy jsme se teprve připravovali k debutu, až do současnosti, kdy působíme jako TRENDZ již pátým rokem.
Ta skutečnost, že nás někdo tak upřímně a z celého srdce podporuje v tom, abychom si plnili své sny, a dokonce nám za to, že dál pokračujeme, děkuje, mě opravdu dojala.
Právě díky tomu jsem si uvědomil, že tahle cesta už není jen o plnění mého vlastního přání. Motivovalo mě to pracovat ještě více a tvořit vzpomínky, které v ostatních zůstanou po velmi dlouhou dobu.
Představte si, že se vaši čeští fanoušci po pražském koncertě vrací domů a poslouchají přitom ve sluchátkách TRENDZ. Co byste si přáli, aby v tu chvíli cítili, a jaké poselství byste chtěli, aby si s sebou odnesli?
Yoonwoo: I přesto, že žijeme na různých místech a mluvíme různými jazyky, věřím, že skutečnost, že se dokážeme spojit jen díky hudbě, je něco opravdu úžasného.
Doufám, že každý okamžik, který stráví sledováním našeho vystoupení, bude plný nadšení a radosti.
A že i poté, co koncert skončí, pro ně naše show zůstane nádherným zážitkem, který jim bude dodávat energii a motivaci každý den.
Yechan: Bez ohledu na to, s jakými starostmi se mohou trápit ve svém každodenním životě, jim přeju, aby během našeho koncertu dokázali na všechno ostatní zapomenout a naplno si ho užít.
A potom, až se vrátí do svého běžného života a uslyší některou z našich skladeb, tak si přeju, aby se jim vybavily momenty z toho večera a znovu jim vykouzlily úsměv na tváři.
Uděláme vše pro to, abychom našim českým FRIENDZ předvedli úžasnou show, která se pro ně stane právě takovou vzpomínkou.
Skupina dorazí do české metropole 21. října 2026 a vystoupí v Altenburg 1964 v pražských Holešovicích.
Zdroj: Rozhovor s TRENDZ, autorský text