Do Česka nezvykle brzy dorazí sníh a mráz. Meteorologové určili přesné datum

Obsah článku
Zatímco se ještě těšíme z posledních dvouciferných teplot a občasného odpoledního slunce, Český hydrometeorologický ústav už má jasno – přelom října a listopadu 2024 přinese do Česka první skutečně zimní epizodu. A nejde jen o běžné podzimní ochlazení. Podle čerstvého dlouhodobého výhledu ČHMÚ na období od 12. října do 8. listopadu nás čeká kombinace nočních mrazů, vydatného deště a na horách sněhu, který už na zemi vydrží.
Poslední vlídné dny právě končí
Tento týden ještě funguje jako jakási přechodová lávka mezi babím létem a skutečným podzimem. Denní maxima se pohybují mezi 11 až 17 °C, což při slunečném odpoledni stále nabízí příjemné podmínky pro procházky nebo práci na zahradě. Jenže noční a ranní hodiny už dávají jasně najevo, kam směřujeme – teploty klesají k 6 až 2 °C a v některých kotlinách se objevují první přízemní mrazíky.
Druhá polovina října: teploty kolem 10 stupňů a první mrazy
Výraznější zlom nastane v následujících dvou týdnech. Meteorologové hodnotí toto období jako slabě chladnější oproti dlouhodobému průměru. V praxi to znamená odpolední maxima nejčastěji kolem 10 °C, v rozmezí 7 až 13 °C. Do hry ale vstoupí typický podzimní fenomén – inverze.
„Pokud se v údolích a nížinách udrží celodenní mlha nebo nízká oblačnost, teplota sotva vystoupá ke 5 °C. Pocitová teplota pak vlivem vysoké vlhkosti spadne ještě níže,“ vyplývá z analýzy ČHMÚ.
Ještě důležitější jsou noční teploty. Průměrná minima se budou držet kolem 2 °C, obecně v rozmezí od 4 °C až k bodu mrazu. V některých dnech bude přechodně mrznout i mimo horské polohy. Pro řidiče to znamená ranní škrábání namrzlých skel, pro zahrádkáře poslední šanci sklidit choulostivější plodiny.
Klíčový termín: přelom října a listopadu
Skutečný předěl ale přijde na přelomu října a listopadu. ČHMÚ předpovídá, že právě v tomto období začne do Česka proudit vzduch výrazně bohatší na vláhu. Přijdou častější a vydatnější srážkové vlny, které v kombinaci se studeným prouděním promění horské oblasti k nepoznání.
Na horách bude sněžit pravidelněji a v chladnějším vzduchu sněhová pokrývka může zůstat ležet i po několik dní. Pro hřebeny Krkonoš, Jeseníků či Šumavy to znamená první skutečně zimní podmínky – námrazu, souvislou vrstvu sněhu a nutnost plné zimní výbavy pro všechny, kdo se na hory vydají.
Co to znamená pro běžný život
- Přezutí pneumatik – neodkládejte na poslední chvíli, pneuservisy budou přeplněné
- Zahrada – skliďte poslední úrodu a okrasné květiny, přízemní mrazíky je spolehlivě zničí
- Chaty a chalupy – zazimujte vodovodní systémy
- Vytápění – zkontrolujte kotle a zásoby paliva
- Horská turistika – od konce října počítejte se zimními podmínkami na hřebenech
Začátek listopadu přinese úlevu
Jedna dobrá zpráva na závěr. Podle ČHMÚ by měl být první týden listopadu teplotně průměrný až slabě nadprůměrný. Po studené a vlhké vlně z přelomu měsíců se tedy teplotní propad zastaví a mrazy by neměly dále zesilovat. Nejde o žádnou náhlou kalamitu, ale o pozvolný nástup předzimního období – přesně tak, jak to kalendář velí.
Zdroje článku: ČHMÚ, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková