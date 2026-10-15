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Tatranky měly úplně jiný tvar než dnes. Byla noční můrou výroby

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Když v roce 1945 spatřila v Opavě světlo světa první Tatranka, neměla podobu dnešního obdélníku, ale špičatého trojúhelníku připomínajícího štíty Vysokých Tater. Přestože symbolika hor dala oplatce jméno, z výrobních linek musela brzy ustoupit. Ruční řezání šikmých tvarů totiž znamenalo hromady zbytečných odřezků a balení křehkých trojúhelníků do celofánu zdržovalo celou továrnu.
Detailní pohled na křehké pláty pečené oplatky promazané vrstvami lískooříškového krému.

Detailní pohled na křehké pláty pečené oplatky promazané vrstvami lískooříškového krému.

Zdroj: Superbass / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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