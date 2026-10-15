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První mečbol v COTA? Antonelli zůstává nohama pevně na zemi

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Kimi Antonelli stojí před životní šancí. V Austinu může slavit zisk titulu mistra světa F1, italský talent Mercedesu ale odmítá propadat euforii. Před Velkou cenou USA v COTA varuje před ztrátou koncentrace.
První mečbol v COTA? Antonelli zůstává nohama pevně na zemi

První mečbol v COTA? Antonelli zůstává nohama pevně na zemi

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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