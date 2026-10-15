Obyčejná návštěva kosmetického salonu vyústila v děsivý zážitek. Žena sledovala, jak postupně přichází o nehty

Odborníka, který se zabývá úpravou našeho vzhledu, navštěvujeme proto, aby nám něco na těle vylepšil. Ne vždy se ale tato služba setká s úspěchem, ublížit nám může dokonce i úprava nehtů.
Šestatřicetiletá matka dvou dětí se rozhodla, že navštíví kosmetický salon, aby si nechala zkrášlit své nehty. Zvolila jejich prodloužení a úpravu pomocí speciálního gelu, to, co následovalo, ale rozhodně nečekala. Následkem alergické reakce její ruce došly do takového stavu, že nyní s nimi téměř není schopná hýbat. Svým příběhem se rozhodla varovat ostatní ženy.
Kosmetický salon navštěvovala pravidelně, nikdy nebyl problém
Pro Lisu nebyla úprava nehtů novinkou, pravidelně si nechávala dělat nehtovou modeláž pomocí gelu. O to více pro ni bylo překvapením, že po jedné z návštěv salonu skončila s téměř nehybnýma rukama. Po klasické úpravě, na kterou byla zvyklá, se její prsty zanítily a nehty se jí začaly postupně odlupovat. Následně do nich dostala infekci, která se postupně šířila.
Její stav byl dokonce natolik vážný, že se v jednu chvíli obávala, že o prst přijde. Ten se totiž zanítil takovým způsobem, že ji nejen velmi bolel a byl nehybný, ale začal také fialovět. Lisa samozřejmě neváhala a navštívila nemocnici. Její reakce na použitý gel na nehty bála vyhodnocena jako alergická a Lisa z nemocnice odcházela s diagnózou bakteriální infekce. Dostala steroidní krém a velmi silná antibiotika.
Následky jedné zkrášlovací procedury trvaly několik měsíců
I přes léčbu, kterou Lisa podstoupila, zůstal stav jejích nehtů v nevzhledném stavu. Kromě toho ji neustále bolely prsty a jejich hybnost byla omezena téměř na celý měsíc. Lisa o tomto problému informovala nejen svoji kosmetičku, ale následně i společnost, která daný gel na nehty vyrábí. K její stížnosti se posléze přidali i dermatologové, kteří zaznamenali několik podobných reakcí na látku, kterou gel obsahuje.
Poté, co Lisa své nehty i prsty vyléčila, rozhodla se absolvovat aplikaci znovu. Bohužel i nyní se setkala se stejnou reakcí a její tato procedura její ruce a prsty poškodila ještě více. Nyní je snad dostatečně poučená o tom, že není zapotřebí mít nehty vždy krásné, upravené a doplněné o gelové prodloužení. Rozhodla se také, že bude varovat i ostatní ženy a na sociálních sítích sdílela odstrašující fotografie toho, jak vypadají po aplikaci gelu její prsty.
Zdroj: Newsitamea
Článek Z návštěvy kosmetického salonu se stala noční můra. Nehty se jí začaly ztrácet doslova před očima pochází z webu Světkreativity.