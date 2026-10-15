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Obyčejná návštěva kosmetického salonu vyústila v děsivý zážitek. Žena sledovala, jak postupně přichází o nehty

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Odborníka, který se zabývá úpravou našeho vzhledu, navštěvujeme proto, aby nám něco na těle vylepšil. Ne vždy se ale tato služba setká s úspěchem, ublížit nám může dokonce i úprava nehtů. Šestatřicetiletá matka dvou dětí se [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Ralf Roletschek / GNU Free / Documentation License 1.2
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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