Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policisté

Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policistéZdroj: vygenerováno pomocí AI
Článek byl publikován 15.10.2026 12:26
V nové koalici v krajské Jihlavě zřejmě nebude pokračovat hnutí ANO, řekl lídr kandidátky ANO a dosavadní...
Už dnes by se měla veřejnost dozvědět, jaká koalice povede město Jihlava v období 2026 – 2030. Primátor...
Velké opravy ulice 17. listopadu za 40 milionů nyní zasahují do provozu na Jiráskově ulici před nádražní...
Jasným vítězstvím jihlavské Dukly skončil dnešní zápas proti HC Zubr Přerov. Domácí šli do vedení už v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Ze zookoutku na Jihlavsku utekla samice servala. Na místě je obezřetnost, apeluje policie
- Koalice v krajské Jihlavě bude zřejmě bez ANO, ve volbách bylo druhé
- Kdo povede Jihlavu? Tým pro Jihlavu je prakticky jistý, primátor poví více
- Průtah Jihlavou u nádražní budovy je zúžený, v listopadu se zcela uzavře