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Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policisté

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Dennívýzva
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Na čtyři desítky případů krádeží motorové nafty zadokumentovali letos vysočinští policisté. K poslednímu případu došlo v úterý 13. října na dálniční odpočívce u Stránecké Zhoře. Škoda byla přes pětadvacet tisíc.
Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policisté

Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policisté

Zdroj: vygenerováno pomocí AI
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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