Ukradl elektrokolo za sto tisíc, druhý den ho sám přivezl na policii

Ukradl elektrokolo za sto tisíc, druhý den ho sám přivezl na policiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ukradl elektrokolo za sto tisíc, druhý den ho sám přivezl na policiiZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 04.11.2026 12:19
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →