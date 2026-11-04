Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ukradl elektrokolo za sto tisíc, druhý den ho sám přivezl na policii

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neobvyklý případ krádeže řeší policisté v Kopřivnici. Pětatřicetiletý muž tam ukradl elektrokolo za téměř sto tisíc korun. Hned následující den však přišel na služebnu, ke krádeži se přiznal a bicykl vrátil.
Ukradl elektrokolo za sto tisíc, druhý den ho sám přivezl na policii

Ukradl elektrokolo za sto tisíc, druhý den ho sám přivezl na policii

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:19

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Injekce pro ostravské kaštany. Město ošetří stovky stromů proti klíněnce
Injekce pro ostravské kaštany. Město ošetří stovky stromů proti klíněnce
Policie obvinila 18 lidí kvůli napadení účastníků shromáždění ve Frýdku-Místku
Policie obvinila 18 lidí kvůli napadení účastníků shromáždění ve Frýdku-Místku

Kriminalisté obvinili 18 lidí v souvislosti s loňským napadením účastníků shromáždění proti fašismu ve...

Média nedáme, znělo centrem Ostravy. Přes tisíc lidí podpořilo ČT a Český rozhlas
Média nedáme, znělo centrem Ostravy. Přes tisíc lidí podpořilo ČT a Český rozhlas

Více než tisíc lidí se dnes v 16:36 sešlo na Jiráskově náměstí v centru Ostravy na podporu České televize...

SPD uspěla s přepočtem hlasů v Karviné. Získá dva mandáty
SPD uspěla s přepočtem hlasů v Karviné. Získá dva mandáty

SPD po přepočítání hlasů v komunálních volbách v Karviné získala dalších 13 hlasů, a bude tak mít dva...

Ze záchranářů se stali herci. Nové video má lidem poradit v kritických situacích
Ze záchranářů se stali herci. Nové video má lidem poradit v kritických situacích

Moravskoslezští záchranáři si na půl dne vyzkoušeli práci před kamerou. Společně se svými dětmi natočili...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.