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Policie obvinila 18 lidí kvůli napadení účastníků shromáždění ve Frýdku-Místku

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Kriminalisté obvinili 18 lidí v souvislosti s loňským napadením účastníků shromáždění proti fašismu ve Frýdku-Místku. Mezi obviněnými je 11 dospělých a sedm mladistvých. Několik účastníků shromáždění při útoku utrpělo zranění, dva skončili v nemocnici se zlomeninami čelisti, lícních kostí a nosu.
Policie obvinila 18 lidí kvůli napadení účastníků shromáždění ve Frýdku-Místku

Policie obvinila 18 lidí kvůli napadení účastníků shromáždění ve Frýdku-Místku

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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