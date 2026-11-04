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Žena naplnila koš zbožím v ceně přesahující 18 000 korun a projela z obchodu bez placení

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Neobvyklý nákupní plán měla zákaznice, která ve večerních hodinách navštívila jednu z prodejen potravin nedaleko centra Plzně. S prázdným nákupním košíkem postupně procházela prodejnou a přidávala do něj nejrůznější zboží. Nákup za více než 18 tisíc korun chtěla odvézt bez placení. Daleko nedojela.
Žena naplnila koš zbožím v ceně přesahující 18 000 korun a projela z obchodu bez placení

Žena naplnila koš zbožím v ceně přesahující 18 000 korun a projela z obchodu bez placení

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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