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Tento oblíbený časopis z dob socialismu se prodat za téměř 50 tisíc. Mnoho lidí má v šuplíku poklad, ale neví o tom

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První číslo Čtyřlístku z roku 1969 dosáhlo v dubnové aukci na Aukru ceny 69 400 korun. Výsledek se týkal mimořádně zachovalého původního sešitu, nikoli běžného výtisku nalezeného mezi starými časopisy. U podobného nálezu proto nerozhoduje jen známý název a nízké číslo na obálce. O výsledné ceně může zásadně rozhodnout stav jednotlivých listů i to, o jaké vydání skutečně jde.
Tento oblíbený časopis z dob socialismu se prodat za téměř 50 tisíc. Mnoho lidí má v šuplíku poklad, ale neví o tom

Tento oblíbený časopis z dob socialismu se prodat za téměř 50 tisíc. Mnoho lidí má v šuplíku poklad, ale neví o tom

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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