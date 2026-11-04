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Litá švestková buchta s tvarohem je skvělou volbou, když chcete upéct něco dobrého bez dlouhého chystání

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Ke konci léta se u nás doma pravidelně opakuje jeden starý dobrý plechový moučník. Litá tvarohová buchta se švestkami je rychlá, nenáročná a právě díky vrstvě rozmíchaného tvarohu a švestkám řezem nahoru zůstává krásně vláčná i druhý den.
Obrázek k receptu na Litou tvarohovou buchtu se švestkami, která je vláčná, rychlá na plech a zvládne ji i začátečník

Obrázek k receptu na Litou tvarohovou buchtu se švestkami, která je vláčná, rychlá na plech a zvládne ji i začátečník

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Litou tvarohovou buchtu se švestkami, která je vláčná, rychlá na plech a zvládne ji i začátečník
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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