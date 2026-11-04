Litá švestková buchta s tvarohem je skvělou volbou, když chcete upéct něco dobrého bez dlouhého chystání

Na kynuté těsto dnes není čas, případně ani nálada, ale chuť na domácí koláč s tvarohem a švestkami zůstala? Pak se hodí právě tahle jednoduchá buchta na plech. Litá tvarohová buchta se švestkami je přesně ten typ pečení, do kterého se člověk pustí i obyčejně ve všední den. Bez čekání, bez hlídání kynutí, a přitom s výsledkem, který chutná poctivě. Tvarohová vrstva, švestky naskládané řezem nahoru a navrch drobenka. Díky tomu zůstane buchta vláčná, šťavnatá a pořád velmi jednoduchá.
U nás doma se pekla už za babičky. A upřímně, nebyla to žádná
sváteční výjimka, spíš jedna z buchet, které se dělaly pořád dokola. Možná proto na ni nedám dopustit. Všechno se promíchá v jedné míse, těsto se nalije na plech a dál už si s tím poradí trouba. Když jsou hodně sladké, uberu trochu cukru v těstě. U kyselejších ho nechávám tak, jak je v receptu. Pečením se chuť většinou švestky pěkně srovná.
Na téhle buchtě je fajn, že nikdy nezklame.
je připravené za pár minut, Lité těsto tvaroh mu dá měkkost a švestky pustí při pečení trochu šťávy, takže moučník není suchý ani druhý den. Krájím ji nejraději až po částečném vychladnutí, vlažná už drží docela dobře. Jedna domácí poznámka: tvaroh neroztírám úplně až ke krajům. Okraje pak v troubě hezky vyskočí a buchta působí tak nějak normálně domácím dojmem, ne uhlazeně jako z vitríny. Recept na litou tvarohovou buchtu se švestkami
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: přibližně 50 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 klasický plech, asi 16 až 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 1 hrnek mléka 1/2 hrnku rostlinného oleje 1 kus vejce 1 balíček prášku do pečiva
Tvarohová vrstva: 2 balení měkkého tvarohu 3 až 4 lžíce cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 1 kus vejce
Ovocná vrstva a drobenka: 600 až 700 g švestek 100 g polohrubé nebo hrubé mouky 70 g cukru krupice 70 g másla Postup přípravy vláčné tvarohové buchty z litého těsta se švestkami
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech vymažte tukem a vysypte moukou, nebo ho jednoduše vyložte pečicím papírem.
2. Do větší mísy dejte
polohrubou mouku, cukr, vanilkový cukr, přilijte mléko a olej, přidejte vejce a prášek do pečiva. Vše vyšlehejte na hladké těsto bez hrudek. Bude řidší, ale to je v pořádku, přesně tak má lité těsto vypadat.
3. Hotové
lité těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho rozhrňte do rovnoměrné vrstvy. Vrstva nemusí působit vysoká, v troubě ještě naskočí.
4. V druhé míse rozmíchejte
měkký tvaroh s cukrem, vanilkovým cukrem a vejcem. Směs má být jemná, ale ne vyloženě řídká. Kdyby byl tvaroh moc tuhý, přidejte jednu lžíci mléka.
5.
Tvarohovou vrstvu nanášejte na těsto po lžících a jen ji zlehka rozetřete. Nemusí být dokonale hladká. U takové buchty malé nerovnosti vůbec nevadí, spíš k ní patří.
Bleskurychlá ovocná buchta s tvarohem, která vás bude stát pár drobných, ale vůbec tak nechutná
6.
Švestky omyjte, rozpulte a vypeckujte. Na tvaroh je pokládejte řezem nahoru, jednu vedle druhé. Šťáva tak zůstane víc v ovoci a těsto se zbytečně nerozmočí. Připravte drobenku
7. Mouku, cukr a studené máslo promněte prsty, až vzniknou menší i větší hrudky. Drobenkou posypte celý povrch buchty.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně
50 minut. Ke konci pečení hlídejte hlavně drobenku. Měla by být zlatavá a okraje buchty se začnou lehce odtahovat od plechu.
9. Upečenou buchtu nechte alespoň
20 až 30 minut chladnout. Až potom ji krájejte na řezy. Výborná je ještě trochu vlažná, ale dobře chutná i druhý den. Skladujte ji v chladu a snězte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Buchtu lze udělat i v kulaté formě, vypadá velice pěkně Rady a tipy hospodyňky Pokud jsou švestky hodně šťavnaté, nedávejte je na buchtu příliš natěsno. Bohatě stačí, když se půlky ovoce jen lehce dotýkají. Do drobenky můžete přidat špetku skořice. Se švestkami si rozumí a při pečení ještě víc provoní kuchyni. Když necháte buchtu před krájením úplně vychladnout, řezy budou úhlednější a tvarohová vrstva se nebude tolik posouvat. Pro hezčí povrch pocukrujte buchtu až těsně před podáváním. Když cukr nasypete moc brzy, na švestkách se rozpustí a bílý poprašek zmizí.
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