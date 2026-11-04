Tři minuty před koncem prohrávali o čtyři góly. Winnipeg předvedl comeback, jaký NHL dlouho neviděla

V úterý 3. listopadu 2026 se Bell Centre pomalu chystalo k odchodu. Canadiens drželi pětizápasovou vítěznou sérii, brankář Jacob Fowler mířil ke druhému čistému kontu ve třech zápasech a Winnipeg Jets táhli devět utkání bez výhry. Pak se v čase 57:21 odrazil puk od mantinelu a během následujících dvou minut se rozpadlo všechno, co v zápase do té doby platilo. Jets srovnali na 4:4 třiatřicet sekund před sirénou a ve 3:30 prodloužení rozhodl obránce Dylan Samberg o výhře 5:4. Podle oficiálního zápisu na NHL.com žádný tým v dějinách ligy nezačal smazávat čtyřgólové manko tak pozdě. Pro Montreal hořká noc. Pro Winnipeg možná bod zlomu celé sezony.
Čtyři góly, dvě minuty, jedna časová osa
Nejdřív samotný sled událostí, protože v něm je celý příběh:
|Čas
|Střelec
|Stav
|Okolnosti
|57:21
|Tyrel Bauer
|1:4
|nahození Dylana DeMela, nečekaný odraz od mantinelu
|58:03
|Morgan Barron
|2:4
|zakončení přečíslení dva na jednoho
|59:00
|Kyle Connor
|3:4
|střela z první z pravého kruhu, Winnipeg bez brankáře
|59:27
|Kyle Connor
|4:4
|přesilovka a hra bez brankáře, asistence Scheifeleho a Barrona
|63:30
|Dylan Samberg
|5:4
|prodloužení, přihrávka Adama Lowryho, zisk puku Gabriela Vilardiho
Mezi prvním a čtvrtým gólem uplynulo 126 sekund. Bauer navíc slavil svůj první gól v NHL a vybral si k tomu moment, na který se v Montrealu jen tak nezapomene. Předtím ještě Cole Perfetti trefil tyč a puk skončil ve Fowlerově lapačce. Tehdy to vypadalo jako další z desítek marných pokusů Jets. Zpětně to byl první otřes.
Po Barronově trefě se zápas změnil v jiný sport. Winnipeg odvolal brankáře a hrál vabank. Connor dvakrát pálil z téhož místa, podruhé už v přesilovce šesti proti čtyřem, protože Alexandre Carrier šel na trestnou lavici za podražení Perfettiho. Vyrovnávací střelu si navíc do vlastní branky tečoval obránce Noah Dobson. Smůla? Částečně. Ale smůla, která přichází po hodině nepřetržitého tlaku, už není úplně náhoda.
V prodloužení stačily tři a půl minuty. Lane Hutson ztratil puk u mantinelu, Vilardi ho sebral, Lowry našel najíždějícího Samberga a bylo hotovo.
Skóre lhalo celý večer
Kdo viděl jen výsledkovou tabuli, viděl jasnou záležitost. Owen Beck otevřel skóre svým prvním gólem sezony, u kterého podle Field Level Media asistovali bratři Arber a Florian Xhekajové, tedy první sourozenci s bodem na stejném gólu Canadiens od bratrů Kosticynových v lednu 2009. Cole Caufield pak přidal dva přesilovkové zásahy, ve 24:00 na 3:0 a ve 40:46 na 4:0. Oba mu připravil Juraj Slafkovský, který skončil s bilancí 0+2 za 16:30 na ledě.
Jenže střely mluvily jinak. Winnipeg jich podle statistik CBS Sports a AP poslal na branku 47, Montreal jen 22. Trenér Jets Scott Arniel napočítal celkem 86 střeleckých pokusů. Ten nepoměr dlouho maskoval jediný muž. Fowler zlikvidoval 37 střel v řadě a byl hlavním důvodem, proč Montreal vedl o čtyři. Nakonec skončil se 42 zákroky, úspěšností 89,4 % a porážkou po prodloužení. Jeho večer je asi nejkrutější statistikou celého zápasu: dvě minuty a třicet devět sekund od čistého konta, nakonec pět inkasovaných gólů.
Podle nás právě tady leží jádro obratu. Nešlo o to, že by se Montreal najednou zhroutil z ničeho. Šlo o tým, který čtyřicet minut přežíval díky brankáři, zatímco soupeř hrál lépe, a pak dovolil, aby se jediná puklina proměnila v lavinu. Trenér Canadiens Martin St. Louis to řekl přesně: Montreal podle něj vedl, ale Winnipeg neporážel.
Rekord, který se nepočítá na sekundy, ale na minuty
Historický rozměr stojí na jednom konkrétním měřítku. Dosavadní značku nejpozději zahájeného čtyřgólového obratu drželi Los Angeles Kings, kteří 10. listopadu 2007 proti Dallasu začali stahovat manko v čase 52:46. Winnipeg začal o čtyři a půl minuty později, v 57:21. To je v hokeji obrovský rozdíl: Kings měli na celou akci přes sedm minut základní hrací doby, Jets necelé tři.
Rychlostí samotné střelecké smršti však Winnipeg ligové tabulky nepřepsal. Rekord v nejrychlejších čtyřech gólech jednoho týmu drží Boston Bruins, kteří 21. ledna 1945 zvládli čtyři zásahy za 1:20. Pod dvě minuty se podle přehledu rekordů NHL na webu Edgehalla dostaly i týmy Calgary (1:21), Philadelphie (1:22) nebo Vancouveru (1:23). Winnipegových 2:06 je ale nový rekord franšízy, předchozí značka 2:16 vydržela od 9. listopadu 1984.
Rozdíl je podstatný a podle nás mluví ve prospěch Jets. Rychlé série gólů v historii přicházely hlavně za stavu, kdy šlo o navýšení vedení nebo o zápas, který byl ještě otevřený. Winnipeg dal svou čtveřici v situaci, kdy na tabuli svítilo 0:4 a soupeř už v duchu počítal body. A nezůstalo u kosmetického vyrovnání. Proti týmu, který v tu chvíli patřil k nejrozjetějším v lize, dotáhl obrat až do výhry.
Co to znamená pro oba týmy
Pro Winnipeg je výhra víc než dva body. Jets před zápasem neprohráli jen několikrát za sebou, ale propadali se. Bilance 0-7-2 v posledních devíti utkáních a před cestou do Montrealu debakl 0:7 s Carolinou. Teď mají 13 bodů při bilanci 5-8-3, což je pořád slabé, ale atmosféra v kabině se změnila.
„Je to výjimečný pocit,“ popsal Bauer. Podle něj tým po dlouhé sérii porážek potřeboval přesně něco takového. Connor mluvil o mimořádném způsobu, jak sérii bez výhry ukončit, a Arniel dokonce přirovnal emoce k vítězství v play-off. Dá se čekat, že se na tenhle zápas bude v Manitobě vzpomínat při každé další krizi.
Montreal si z utkání bere jeden bod, v tabulce má 21 bodů a bilanci 9-3-3. Pětizápasová vítězná série skončila, bodová série se ovšem natáhla na osm zápasů (6-0-2). Statisticky tedy nic dramatického. Psychologicky je to horší. „Asi jsme si mysleli, že je po zápase,“ přiznal Caufield a výsledek označil za hrozný. Přitom sám zažil povedený večer, podle NHL už skóroval proti každému týmu ligy.
Hledat jednoho viníka by bylo nefér. Hutsonova ztráta před vítězným gólem, Dobsonova teč i Carrierův pozdní trest jsou viditelné momenty, ale žádný z nich sám o sobě zápas neprohrál. Prohrála ho hodina, ve které Canadiens nechali soupeře střílet, a dvě minuty, ve kterých na to doplatili.
Večer v NHL s českou a slovenskou stopou
Winnipeg nebyl jediný, kdo ten večer psal drama. V Pittsburghu dal Tomáš Hertl dva góly a 35 sekund před koncem třetí třetiny rozhodl o výhře Vegas 3:2. Filip Hronek odehrál ve Vancouveru 27:39, ale při prohře Canucks 4:5 s Anaheimem nebodoval. Hvězdou toho zápasu byl Cutter Gauthier, který jako první hráč v historii Ducks dal hattrick ve dvou zápasech po sobě. Tampa Bay porazila Detroit 4:2 hlavně zásluhou dvou gólů Braydena Pointa a dvou asistencí Nikity Kučerova.
Nejblíž winnipegskému scénáři se dostal Washington. Dallas tam vedl 4:0, Jason Robertson nastřílel ve druhé třetině čistý hattrick za 5:20 a Mikko Rantanen pokořil hranici 800 bodů v NHL. Capitals se dotáhli na rozdíl jediného gólu, jenže prohráli 5:6. Názornější ukázku rozdílu mezi téměř dotaženým a dokonaným obratem ten večer liga nabídnout nemohla.
Celý závěr z Montrealu je k vidění v oficiálním sestřihu na NHL.com, který trvá něco přes sedm minut. Nejsilnější jsou v něm záběry na Fowlera po Connorově vyrovnání. Brankář, který předvedl jeden z nejlepších výkonů večera, stojí v brankovišti a dívá se na puk za svými zády, jako by tomu ještě nevěřil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka