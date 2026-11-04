Dillashaw si myslí, že Evloev v hlavním zápase UFC 333 vzdal. Popsal moment, kdy se podle něj zlomil

Druhé kolo hlavního zápasu, Movsar Evloev se sune na nohy Alexandra Volkanovského a chystá se ho položit na záda. O chvíli později leží sám dole a Australan je nahoře. Neporažený vyzyvatel si zakryl hlavu rukama, do ní začaly chodit tvrdé rány a bylo po titulovém zápase. TJ Dillashaw, bývalý šampion UFC, došel u mikrofonu k soudu, který se v MMA vyslovuje nerad: podle něj to Evloev v hlavě položil už v té jedné výměně. Redakce MMAmag k jeho slovům přiložila výsledkovou kartu UFC 333, statistiky hlavního zápasu i to, co Dillashaw o stejném duelu říkal ještě před prvním gongem.
Bývalý šampion si pustil zápas znovu a došel k jedné nepříjemné větě
UFC 333 se odehrálo 24. října 2026 v Etihad Areně v Abú Zabí. Hlavní zápas byl titulový souboj pérové váhy, tedy jedné z lehčích divizí organizace. Volkanovski obhajoval pás, Evloev do klece nastupoval bez jediné porážky v kariéře.
V dílu JAXXON PODCASTu věnovaném rekapitulaci turnaje Dillashaw popsal moment, kdy Volkanovski otočil Evloevův pokus o takedown a skončil nahoře. Přepis jeho slov zveřejnil server MMA Junkie. „Bylo vidět, jak z Evloeva vyprchalo celé to přesvědčení, že vyhraje,“ řekl Dillashaw. A dodal: „Pak schytal pár velkých ran a tak nějak se složil, protože nevypadal, že by byl vážně otřesený. Prostě to tak trochu vzdal a zakryl se“. Jinými slovy: podle Dillashawa zápas neskončil ranami, ale ztrátou víry.
Sám k tomu přidal vlastní měřítko. „Já bych se ze všech sil snažil bojovat dál, abych ten pás získal,“ prohlásil. Na profilu UFC je Dillashaw veden jako dvojnásobný šampion bantamové váhy s bilancí 18 výher a pěti porážek a s ukončenou kariérou; titulových zápasů tedy odboxoval a odgrapploval dost.
Je ale potřeba říct rovnou: jde o ostrý názor bojovníka u mikrofonu, ne o lékařský ani psychologický posudek, a Dillashaw ho sám v podcastu tak označil. Výsledková karta z Abú Zabí přitom obsahuje jeden časový údaj, kvůli kterému zní jeho kritika ještě tvrději.
Šest sekund, které Evloevovi chyběly do rohu
Zápas skončil technickým knockoutem ve druhém kole v čase 4:54. Shodně to uvádí zpráva serveru MMA Fighting i veřejné statistické databáze. Titulové zápasy UFC se jedou na pět kol po pěti minutách, tedy 5:00 na kolo. Odečtěte čas ukončení a vyjde vám šest sekund: tolik Evloevovi chybělo ke gongu, k židličce a k minutě na rozmyšlenou.
Ze statistik, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne ještě jedna věc. Na zemi byl aktivnější Evloev, dokončil tři takedowny ze sedmi pokusů. Volkanovski jediný ze dvou. Jenže právě ten jeden přišel ve druhém kole a byl přesně tím momentem, o kterém Dillashaw mluví.
|Ukazatel
|Volkanovski
|Evloev
|Signifikantní údery (úspěšné/pokusy)
|56/110
|40/65
|Takedowny (úspěšné/pokusy)
|1/2
|3/7
|Výsledek
|výhra TKO ve 2. kole, čas 4:54
|porážka
Ne každý, kdo zápas rozebíral, ale dospěl ke stejnému soudu jako Dillashaw. Jedna námitka stojí na tom, co se z televizního obrazu poznat nedá.
Mezi prohrou a kapitulací je v kleci tenká čára
KOMENTÁŘ Bývalý šampion veřejně prohlásil, že neporažený vyzyvatel v titulovém zápase přestal bojovat. Ten moment popsal přesně. Pojmenoval ho ale slovem, které zvenčí nikdo nedoloží.
Výsledková karta říká technický knockout. Neříká odstoupení z rohu ani vzdání. Rozdíl mezi přestal bojovat a dostal velkou ránu a na pár vteřin přestal vnímat z obrazu nepoznáte, ať si záznam pustíte kolikrát chcete.
Přesně na to upozornili Jon Anik a Kenny Florian v Anik & Florian Podcastu. Zaznělo tam, že „mohlo to být tak, že už byl napůl mimo“ a že „to nám může opravdu říct jen Evloev“. Dillashawovo tvrzení to nevyvrací, jen ukazuje jeho hranici.
Vedle pozápasových slov si redakce MMAmag prošla i predikční epizodu k UFC 333 z 21. října 2026, ze které server MiddleEasy cituje Dillashawovu větu „myslím, že i tenhle víkend vyhraje“ na adresu Volkanovského. Dillashaw tedy nekomentuje podle výsledku, favorita si vybral předem. Co nemá, je přístup do Evloevovy hlavy. Poražený vyzyvatel sám po zápase soupeři složil poklonu: „Je dobrý. Starší, silnější, lepší, je to skutečná legenda“.
Jedno otočení pozice a cesta zpátky k pásu se protáhla
O neporazitelnost i o pás přišel Evloev během jednoho večera. MMA Fighting v pozápasovém rozboru hodnotí, že Evloev léta čekal na svou šanci a pod největšími světly narazil na generačního šampiona, a podle autorů mu před zápasem ani po něm chyběla promotérská jiskra. O titulových šancích se v UFC nerozhoduje jen podle žebříčku.
Žebříček pérové váhy ve znění k 3. listopadu 2026 dohledala redakce MMAmag v dostupných přehledech: Evloev v něm i po porážce figuruje jako jednička divize. Volkanovskému se naopak otevřely scénáře, o kterých by se po běžné obhajobě nemluvilo, od Iliji Topurii po Justina Gaethjeho.
Zpátky k tomu jednomu otočení pozice. Dillashaw ho rozebral jako člověk, který Volkanovskému věřil předem a svoje přesvědčení podložil vlastními penězi, jak sám přiznal větou „dal jsem na Volka slušné peníze a vyhrál jsem“. Nezaujaté hodnocení to tedy není. Prázdné kecy taky ne. A kdyby zápas vydržel ještě šest sekund, vedla by se celá tahle debata úplně jinak.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek