Serena Williamsová navrhla luxusní hodinky za miliony. Vznikne jich jen 500 kusů

Na závěr newyorského týdne módy v září 2026 ukázala švýcarská manufaktura Audemars Piguet hodinky, které nemají s diamantovou extravagancí celebrit nic společného. Royal Oak Selfwinding Chronograph „Serena Williams“ Limited Edition, reference 26450CB.OO.1356CB.02, má 38mm pouzdro z bílé keramiky a ciferník z růžově tónované perleti. Uvnitř tiká zbrusu nový chronografový strojek. Cena v přepočtu činí zhruba 1,9 až 2,1 milionu korun ještě před daní. Za tu částku nezískáte drahé kameny. Platíte za značku, náročný materiál, přísnou limitaci a jméno tenistky, která vyhrála 23 grandslamových turnajů ve dvouhře.
Bílá keramika a růžová perleť
Na první pohled hodinky působí jako módní doplněk. Pak si všimnete detailů. Pouzdro, osmiboká luneta, korunka, tlačítka i integrovaný náramek jsou z bílé keramiky. Ciferník z růžové perleti doplňují tónované subciferníky chronografu, ručky z 18karátového bílého zlata a luminiscenční indexy z růžového zlata. Datum sedí mezi čtvrtou a pátou hodinou. Na zadní straně je přes safírové sklo vidět rotor z 22karátového růžového zlata.
Williamsová popisuje kombinaci jako dualitu. Keramika podle ní představuje sílu a odolnost, perleť teplo a měkkost. Druhou polovinu příběhu nese balení: k hodinkám patří i růžový gumový řemínek s bílými keramickými prvky. Odkazuje na to, jak tenistka roky nosila hodinky AP přímo na kurtu, upravené právě na gumových řemíncích.
Zdroje mluví o spolupráci a společném návrhu. Williamsová dodala vizi, výběr materiálů a pocit z nošení; strojek ani technický základ nenavrhovala. Podle British Vogue jde o první náramkové hodinky, které spolunavrhla. Se značkou je přitom spojená od roku 2014 jako ambasadorka a hodinky AP nosila na kurtu i na červeném koberci.
Podle nás je na celé edici nejzajímavější něco jiného než růžová barva. Ženské designové kódy tu dostal Royal Oak, tedy model, o kterém se desítky let mluvilo hlavně mužským jazykem ocelových sportovních hodinek. Generální ředitelka AP Ilaria Resta pro americký Vogue uvedla, že značka chce oslovit rozmanitější publikum a posílit klientskou základnu žen. Zároveň dodala, že nejde výhradně o „dámské hodinky“.
Pod ciferníkem nový strojek
Kdo by čekal tradiční celebritní limitku s převzatým mechanismem, splete se. V hodinkách pracuje automatický Calibre 6401, integrovaný chronograf nejnovější generace. Parametry podle oficiální stránky Audemars Piguet:
- 350 dílů a 44 kamenů
- frekvence 4 Hz, tedy 28 800 kmitů za hodinu
- rezerva chodu 55 hodin
- sloupkové kolo a patentovaná vertikální spojka
- vodotěsnost 50 metrů
Sloupkové kolo s vertikální spojkou patří k řešením, kterými se chlubí nejvyšší patro hodinářství. Chronograf se díky nim spouští plynule a ručka při startu neposkočí. Keramika navíc patří k náročnějším materiálům. Je tvrdá, odolná proti poškrábání a na obrábění složitá, zvlášť u fazet a broušených ploch, kterými je Royal Oak proslulý.
Cena se tak skládá z pěti vrstev: ikonické kolekce, keramiky, nového strojku, limitace a jména. Ani jedna z nich nedělá z hodinek šperk. Dohromady z nich ale dělají sběratelský objekt.
Kolik to dělá v korunách
Hodinářský server Hodinkee uvádí cenu 70 000 švýcarských franků, Gear Patrol pro americký trh 95 900 dolarů. Přepočítali jsme obě částky orientačním kurzem ze 4. listopadu 2026 a doplnili modelový český dovoz.
|Výpočet
|Částka
|Švýcarská cena (70 000 CHF)
|cca 1,86 mil. Kč
|Americká cena bez daně (95 900 USD)
|cca 2,07 mil. Kč
|Švýcarská cena + česká DPH 21 %
|cca 2,25 mil. Kč
|Švýcarská cena + clo 4,5 % + DPH 21 %
|cca 2,35 mil. Kč
Clo 4,5 % je základní celní sazba EU pro automatické náramkové hodinky. U zboží švýcarského původu může při správně doloženém původu spadnout na nulu, takže realističtější je spíš hranice 2,25 milionu. Doprava a pojištění v tabulce nejsou. Jde o modelový výpočet, ne o ceník. Pokud by hodinky prodával přímo evropský butik značky, konečná cena by se mohla od dovozního výpočtu lišit kvůli lokálnímu ceníku.
Pět set kusů a cesta přes butik
Edice má 500 kusů. Proč právě tolik, značka nevysvětluje. V logice Royal Oaku jde o řízenou exkluzivitu: limitované reference AP obvykle dostávají stávající klienti v rámci alokací, ne náhodní zákazníci z internetu. Oficiální produktová stránka ostatně nenabízí košík, jen sjednání schůzky v butiku. Gear Patrol 17. září psal, že hodinky jsou „dostupné nyní“. Oficiální zprávu o vyprodání edice jsme nedohledali.
Český zájemce nemusí jezdit do Švýcarska. Audemars Piguet má v Praze vlastní společnost i butik na Pařížské ulici, jak dokládají obchodní podmínky Audemars Piguet pro ČR. Zda do Prahy nějaké kusy této limitky míří, ale veřejně potvrzeno není. Dotaz v butiku je tak jedinou cestou, jak to zjistit.
Sekundární trh mezitím ukazuje, jakou hodnotu edici přisuzují překupníci. Na Chrono24 se objevil inzerát na nenošený kus za 313 500 eur, tedy přes 7,6 milionu korun. To je skoro čtyřnásobek oficiální ceny. Inzerát ale nedokládá skutečný prodej: prodejce uváděl, že hodinky musí teprve obstarat. Jde o nabídku, ne o potvrzenou prodejní cenu. Poptávku naznačuje, zhodnocení nezaručuje.
Z dostupných materiálů nevyplývá ani to, že by část výtěžku šla na charitu, jak tomu bývá u jiných projektů Williamsové.
Messi, LeBron a Nadal
Sportovní limitky nejsou u AP novinkou. Srovnání s předchůdci ukazuje, kam Serenina edice zapadá.
- Royal Oak Leo Messi (2012): celkem 1 000 kusů ve třech variantách, z toho 500 z oceli a tantalu, 400 z růžového zlata a tantalu a 100 z platiny a tantalu.
- Royal Oak Offshore LeBron James: 600 kusů, 44 mm, růžové zlato s titanem a diamant na jednom tlačítku.
- Richard Mille RM 027 Rafael Nadal: 50 kusů, cena kolem 12 milionů korun, tourbillon o hmotnosti 18 gramů stavěný na zápasový tenis.
Serenina edice je tedy poloviční oproti Messimu, nákladem blízko LeBronovi a cenově hluboko pod Nadalem. Nadalovy hodinky stojí v úplně jiné technické lize, kde se každý gram počítá jako výkon. Royal Oak Williamsové je oproti tomu nositelný každodenní chronograf, jen v materiálu a barvách, jaké kolekce dosud neznala.
Hodinky zapadají i do toho, co Williamsová dělá po konci kariéry. Přes fond Serena Ventures investovala podle magazínu TIME vlastní peníze do více než 120 firem a téměř 70 % z nich založily ženy nebo lidé z menšin. Do luxusního segmentu teď přináší stejnou logiku: rozšířit okruh lidí, pro které se drahé věci navrhují.
Pět set kusů bílé keramiky s růžovou perletí brzy zmizí v trezorech sběratelů a na zápěstích klientek, které AP dlouho přehlíželo. Nejvíc se z nich ale dá vyčíst z toho druhého řemínku v krabičce. Ten růžový gumový je určený na kurt.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta