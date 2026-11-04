Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Slovan Bratislava dostal v Lize mistrů další výprask. Proti Tourému se obrací i vlastní hráči a fanoušci zuří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slovan Bratislava prohrál v Linci s LASK 0:4. Po čtyřech kolech Ligy mistrů má skóre 1:17, je poslední z 36 týmů a trenéra Tourého veřejně kritizuje jeho obránce.
Slovan Bratislava dostal v Lize mistrů další výprask. Proti Tourému se obrací i vlastní hráči a fanoušci zuří

Slovan Bratislava dostal v Lize mistrů další výprask. Proti Tourému se obrací i vlastní hráči a fanoušci zuří

Zdroj: ŠK Slovan Bratislava
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:25

Reklama
Další články z SportyŽivě
Obrovské pokrytectví, říká Hašek o politicích, kteří odsuzují návrat Rusů. Podle něj nesou hlavní odpovědnost
Obrovské pokrytectví, říká Hašek o politicích, kteří odsuzují návrat Rusů. Podle něj nesou hlavní odpovědnost
Dvě Češky na Turnaji mistryň poprvé po pěti letech. Nosková dostala nejtěžší možnou skupinu s obhájkyní titulu
Dvě Češky na Turnaji mistryň poprvé po pěti letech. Nosková dostala nejtěžší možnou skupinu s obhájkyní titulu

Nosková s Muchovou se na Turnaji mistryň ve skupinách nepotkají. Wimbledonská šampionka ale dostala...

Serena Williamsová navrhla luxusní hodinky za miliony. Vznikne jich jen 500 kusů
Serena Williamsová navrhla luxusní hodinky za miliony. Vznikne jich jen 500 kusů

Serena Williamsová spolunavrhla bílý keramický Royal Oak od Audemars Piguet. Edice má 500 kusů a v korunách...

Dostál měl být nový Vokoun, místo toho jeho čísla padají. Anaheim mu dal lukrativní smlouvu a od té doby se všechno změnilo
Dostál měl být nový Vokoun, místo toho jeho čísla padají. Anaheim mu dal lukrativní smlouvu a od té doby se všechno změnilo

Lukáš Dostál měl být po zlatém MS a pětileté smlouvě dlouholetou oporou Anaheimu. Jeho úspěšnost zákroků...

Už jsem to jednou viděl, říká lékař české reprezentace. Smrt fotbalisty mu připomněla tragédii z roku 1972
Už jsem to jednou viděl, říká lékař české reprezentace. Smrt fotbalisty mu připomněla tragédii z roku 1972

Útočník Tenerife Jesús de Miguel zemřel po srážce s brankářem. Lékař české reprezentace Petr Krejčí říká,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.