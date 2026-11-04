Slovan Bratislava dostal v Lize mistrů další výprask. Proti Tourému se obrací i vlastní hráči a fanoušci zuří

Úterní večer 3. listopadu 2026 v Linci byl rozhodnutý za necelou hodinu. Kasper Jørgensen skóroval v 19. a 37. minutě, Robert Ljubičič přidal třetí gól těsně před přestávkou a Samuel Adeniran ve 48. minutě uzavřel skóre na 4:0. Před 17 246 diváky přitom zůstal sektor hostů prázdný, protože UEFA fanouškům Slovanu výjezd zakázala. A druhý den promluvil Kevin Wimmer, obránce, který měl být oporou Tourého defenzivy. Jeho slova vyzněla jako obžaloba: tým podle něj hrál v rozestavení, které nikdy netrénoval, a nemá plán B. Postup do Ligy mistrů byl pro Slovan sportovním úspěchem, po Linci ale tým působí, jako by nebyl připravený ani na soupeře, s nímž měl hrát o body.
Čtyři zápasy, sedmnáct inkasovaných gólů
Bilance bratislavského klubu v aktuálním ročníku 2026/27 se vejde do několika řádků. Žádný z nich nenabízí útěchu.
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek
|1.
|Paris Saint-Germain
|1:6
|2.
|VfB Stuttgart
|0:3
|3.
|AS Řím
|0:4
|4.
|LASK Linec
|0:4
Celkem 1:17, nula bodů a 36. místo z 36 týmů. Jediný gól Slovan vstřelil v zápase, ve kterém jich šest dostal. V aktuální tabulce Ligy mistrů na Sportnetu už pod ním nikdo není. Porto má po třech zápasech také nula bodů, ale o utkání méně. Lille, Viking i pražská Slavia mají alespoň po bodu.
Horší je širší kontext. Slovan v nové éře Ligy mistrů prohrál všech dvanáct zápasů ligové fáze, které odehrál. V ročníku 2024/25 padl osmkrát, od Celticu 1:5 po Bayern 1:3. Další ročník vynechal, protože v srpnu 2025 vypadl ve třetím předkole s kazašským Kajratem Almaty po penaltách. Návrat mezi elitu měl být odčiněním. Zatím je pokračováním.
Prohra 0:4 není nejvyšší ani v letošním ročníku, PSG nasázelo o dva góly víc. Nejde ani o nejhorší slovenskou porážku v historii soutěže. Mezi nejtvrdší ale patří a v jednom ohledu je přelomová: LASK podle Sportnetu zaznamenal nejvyšší vítězství rakouského klubu v historii Ligy mistrů.
Linec měl být šancí, ne dalším debaklem
S PSG nebo AS Řím se dá prohrát a nikdo se nediví. Kvalitativní propast je známá a mužstvo z Niké ligy ji nepřeskočí jedním dobrým večerem. LASK ale do této kategorie nepatří. Slovenský tisk před zápasem připomínal, že nejde o elitní tým z jedné ze čtyř nejsilnějších lig světa. Pokud měl Slovan v ligové fázi uhrát první historické body, Linec se nabízel nejvíc.
Výsledek ukázal opak. První tři góly padly po standardních situacích, tedy z momentů, které se dají natrénovat a ubránit. Takové branky nesvědčí o rozdílu v kvalitě. Svědčí o nepřipravenosti.
Touré to po zápase nezastíral. „Hráli jsme proti lepšímu týmu,“ řekl s tím, že jeho mužstvo si prakticky nic nevytvořilo a chyběla mu agresivita. Góly ze standardek označil za těžko stravitelné. Trenér domácích Dietmar Kühbauer byl ještě přímější: mezi týmy podle něj byl obrovský rozdíl a LASK mohl vyhrát výrazněji.
Podle nás je právě tohle bolestivější než šest gólů od PSG. Tehdy Slovan prohrál se soupeřem z jiné ligy. V Linci prohrál s mužstvem, které je v tabulce patnácté se šesti body a skóre 10:9, tedy s týmem ze solidního středu soutěže, ne s favoritem na titul. Skutečný obraz Slovanu v této Lize mistrů tak nedávají výprasky od velkoklubů, ale zápas, ve kterém měl stát na stejné úrovni.
Wimmer: Nemáme plán B
Touré do Lince poslal výrazně pozměněnou sestavu. Klubová zpráva z utkání mluví o rozestavení 3-4-3, šanci dostal i mladý Alexej Maroš. Na lavičce naopak zůstali čtyři hráči, kteří patří k pevným bodům týmu. V základní sestavě nastoupil také Sahmkou Camara, obránce na hostování ze Slavie Praha, který v české lize odehrál 37 zápasů za Karvinou.
Rotaci trenér vysvětloval blížící se reprezentační pauzou. Wimmer ji nepochopil a řekl to nahlas. Podle Sportnetu kritizoval, že stabilní hráči zůstali mimo hru, a hlavně, že tým poprvé nastoupil s pětičlennou obrannou řadou, kterou podle jeho slov předtím nikdy netrénoval. Slovan podle něj „v podstatě nemá plán B“.
Rakouský stoper navíc už před zápasem upozorňoval, že kvalita kádru postupně klesá. Nejlepší hráči odcházejí a adekvátní náhrady nepřicházejí.
Jde o hlas jednoho hráče, ne o vzpouru celé kabiny. Váhu ale má. Zkušený obránce nekritizoval výkon, kritizoval přípravu. A to míří přímo na trenérskou lavičku.
Do obrazu zapadá i další zákulisní téma. Touré po zápase potvrdil disciplinární opatření vůči Danylu Ihnatenkovi, jehož chování označil za „nepřijatelné“. Hráč podle něj musí respektovat spoluhráče, fanoušky i klub. Ukrajinský záložník v posledních zápasech chyběl a údajně byl kvůli tréninkové morálce přeřazen do rezervy.
Kontrast s nástupem je ostrý. Bývalý záložník Barcelony a Manchesteru City, který s Barcelonou vyhrál Ligu mistrů v sezoně 2008/09, podepsal v Bratislavě tříletou smlouvu a sliboval dominantní fotbal, kontrolu zápasů a radost pro fanoušky. Zatím nic z toho nesplnil. Oficiální zprávu, že by vedení zvažovalo jeho odvolání, ovšem nikdo nepotvrdil. Po zápase s LASK klub vydal jen zprávu o „nevydařeném večeru v Linci“. Tlak na Tourého přesto roste. V domácí lize je Slovan druhý a na vedoucí Dunajskou Stredu ztrácí osm bodů.
Prázdný sektor a transparent od domácích
Fanoušci Slovanu v Linci nebyli. Po zápase v Římě, kde se příznivci bratislavského klubu střetli s policií, UEFA sáhla po tvrdém trestu: pokuta 40 tisíc eur, tedy zhruba milion korun, a zákaz prodeje vstupenek do sektoru hostů na nejbližší venkovní utkání. Rozhodnutí z 28. října eviduje přehled UEFA Disciplinary.
Nečekanou podporu nabídli domácí. Ultras LASK vyvěsili transparenty s nápisy „UEFA, drž se vlastních rozhodnutí“ a „Proti kolektivním trestům“. Šlo o protest proti principu, kdy trest za výtržníky dopadne na všechny fanoušky bez rozdílu.
Podle českého shrnutí na iDNES se proti Tourému po sérii debaklů obracejí i fanoušci. Přímé citace fanouškovských skupin ale zatím chybějí. Doložitelné jsou hlavně pokuta, prázdný sektor a klub, který po Římě tahá za kratší konec i mimo hřiště.
Co zbývá a kolik peněz uteklo
Matematicky Slovan ještě skončený není. Systém ligové fáze posílá prvních osm týmů rovnou do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě hrají předkolo vyřazovací fáze a od 25. místa níž pro tým evropská sezona úplně končí. UEFA při představení formátu spočítala, že k postupu by v průměru mělo stačit 7,6 bodu, tedy zhruba dvě výhry a dvě remízy.
Slovanu zbývají čtyři zápasy a maximálně dvanáct bodů:
- 24. listopadu 2026, 21:00: Real Betis (doma, Tehelné pole)
- 9. prosince 2026: Šachtar Doněck (doma)
- 19. ledna 2027: Lille (venku)
- 27. ledna 2027: Inter Milán (doma)
Tým, který ve čtyřech zápasech vstřelil jediný gól, by tedy potřeboval minimálně tři velmi dobré výsledky. Dá se čekat, že reálným cílem se stane první bod v historii ligové fáze, ne postup.
Peníze přitom hrají roli. Podle oběžníku UEFA o rozdělování příjmů dostane každý účastník ligové fáze základní prémii 18,62 milionu eur, zhruba 465 milionů korun. Za výhru přibývá 2,1 milionu eur, přibližně 52 milionů korun, za remízu 700 tisíc eur, tedy asi 17,5 milionu korun. Startovné Slovan má jisté. Z výsledkových bonusů nemá po čtyřech kolech ani euro a jediná remíza s Betisem by přitom vydala za rozpočet nejedné slovenské ligové sezony.
Čeští fanoušci mohou zbytek ligové fáze sledovat na kanálech Nova Sport 3 až 6, vybrané zápasy vysílá i Česká televize.
Když Touré přicházel do Bratislavy, mluvil o fotbale, který bude bavit Tehelné pole. Za tři týdny tam přijede Betis a domácí fanoušci, kterým UEFA nezakázala nic, uvidí, jestli z toho slibu zbylo víc než skóre 1:17.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner