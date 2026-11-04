Dostál měl být nový Vokoun, místo toho jeho čísla padají. Anaheim mu dal lukrativní smlouvu a od té doby se všechno změnilo

Večer 27. října 2026 proti Vancouveru chytil Dostál 27 z 33 střel. Anaheim prohrál 5:6 v prodloužení a český brankář si odvezl další řádek do statistiky, která ho pronásleduje už druhou sezonu. Po devíti zápasech nového ročníku má úspěšnost 87,2 % a průměr 3,56 inkasovaného gólu na zápas. Před dvěma lety přitom chytal 90,3 % a ze zlatého mistrovství světa v Praze odjížděl jako nejlepší brankář turnaje. Mezi oběma body leží podpis smlouvy za zhruba 700 milionů korun, odchod mentora a role, ve které už se nemá za koho schovat. Je to pád? Spíš zkouška, kterou zatím neskládá.
Tři sezony, tři schody dolů
Na Dostálově profilu na Hockey.com se dá křivka posledních let vyčíst bez velkého hledání. Spočítali jsme, jak strmě klesá.
|Sezona (základní část)
|Zápasy
|Úspěšnost
|Průměr gólů
|Meziroční změna
|2024/25
|54
|90,3 %
|3,10
|výchozí stav
|2025/26
|56
|88,8 %
|3,10
|−1,5 p. b.
|2026/27 (k 4. 11.)
|9
|87,2 %
|3,56
|−1,6 p. b.
Celkem jde o ztrátu 3,1 procentního bodu. Na papíře to nevypadá dramaticky, v brankovišti ale ano. Při zhruba třiceti střelách za zápas znamená rozdíl mezi 90,3 a 87,2 % zhruba jeden gól navíc každý večer. Za sezonu to dělá desítky gólů.
Jedno časové upřesnění je důležité. Hodnota 87,2 % už nepatří k sezoně 2025/26. Ta je uzavřená: Dostál v ní odchytal 56 zápasů s bilancí 30-20-4 a úspěšností 88,8 %, v play-off pak chytal 87,0 %. Číslo 87,2 % patří startu ročníku 2026/27, kde má bilanci 4-4-1 a 211 zákroků z 242 střel. V žebříčku úspěšnosti mu to aktuálně stačí na 43. místo v NHL.
Devět zápasů je malý vzorek. Problém je v tom, že nepřichází z ničeho. Navazuje na celou sezonu, která už byla horší. Proto podle nás nejde o jeden slabý týden, ale o varovný trend. Definitivní verdikt to ovšem není.
Smlouva, Gibsonův odchod a tíha jedničky
Anaheim podepsal s Dostálem 17. července 2025 pětiletou smlouvu, která běží od sezony 2025/26 do 2029/30. Celkově jde podle serveru PuckPedia o zhruba 700 milionů korun, ročně tedy přibližně 140 milionů. Po vypršení bude Dostál volným hráčem bez omezení.
Ve stejném létě klub vyměnil do Detroitu Johna Gibsona, dlouholetou tvář Ducks s 506 zápasy a úspěšností 91,0 % v anaheimském dresu. Hierarchie se tím vyjasnila. Zmizel ale i člověk, kterého Dostál sám označil za svého mentora „od prvního dne“. Gibson v sezoně 2024/25 chytal 91,2 % ve 29 zápasech, tedy lépe než jeho nástupce. Anaheim přesto vsadil na mladšího.
Kolem Dostála se proměnilo prakticky všechno. Lavičku převzal Joel Quenneville, do kabiny přišli zkušení Chris Kreider a Mikael Granlund, v brankovišti se objevil Petr Mrázek. Ten už na zahajovací soupisce sezony 2026/27 chybí a dvojkou je Ville Husso.
Dostál před sezonou 2025/26 pro NHL.com/cs otevřeně mluvil o „velké odpovědnosti“ a o tom, kolik psychické síly stojí chytat přes padesát zápasů za rok. Zmínil i mentální únavu. Koncem listopadu 2025 navíc vypadl se zraněním horní části těla a klub tehdy jeho stav posuzoval den po dni.
Že nová smlouva a ztráta mentora výkon ovlivnily, je naše dedukce. Dostál ji takto nikdy neformuloval. Časová souvislost je ale nepřehlédnutelná: čísla začala klesat přesně ve chvíli, kdy se z nadějného brankáře stala placená jednička bez záložního plánu.
Kolik z toho jde za obranou
Tady se Dostálův příběh láme na dvě poloviny. V sezoně 2024/25 čelil podle Spreadsheet Sports 31,9 střely za 60 minut, což ho řadilo do 99. percentilu ligy. Stejně vysoko byl i v obtížnosti střel. Přesto podle tohoto modelu ušetřil 14 gólů nad rámec toho, co by z daných šancí pustil průměrný brankář. Zachraňoval tým, který byl defenzivně děravý.
O rok později se obrázek otočil. Střel proti ubylo na 27,8 za 60 minut, ale ukazatel ušetřených gólů spadl na −2,4. Méně práce, horší výsledek. Tahle část poklesu jde podle nás víc za brankářem než za obranou.
Start ročníku 2026/27 je méně jednoznačný. Model HockeyGraphs mu podle kvality střel přisuzuje očekávanou úspěšnost 87,1 %. Skutečná je 87,2 %. Dostál tedy chytá přesně to, co šance před ním dovolují. Zápasy sám neprohrává, ale ani je týmu nevychytá. Server AnaheimWeights mu na začátku sezony počítá −0,15 ušetřeného gólu a úspěšnost u nejnebezpečnějších střel 79,4 %.
Jednotlivé modely se v číslech rozcházejí, závěr mají ale společný. Z výrazného plusu se Dostál propadl k nule. Pro jedničku s jeho platem je to málo. Od brankáře za 140 milionů ročně se čeká, že bude rozdílovým hráčem.
Vokoun byl ve stejném věku dál
Srovnání s Tomášem Vokounem se nabízí. Oba dozrávali postupně, oba v klubu, který nepatřil k favoritům ligy. Vokoun v říjnu 2025 v rozhovoru pro Sport.cz označil Dostála za „naši jasnou jedničku“. Dodal, že pokud bude zdravý, „asi nebude nikdo, kdo by ho sesadil“, a viděl v něm kandidáta na Vezinovu trofej. Doslova ho za nového Vokouna neprohlásil. Na piedestal českých brankářů ho ale postavil sám Vokoun.
Jejich cesty si jsou podobné hlavně stavbou. Vokoun měl v Nashvillu čtyři sezony po 29 až 37 zápasech, Dostál stoupal přes 4, 19 a 44 startů k 54 a 56. Rozdíl je v tom, co přišlo potom. Vokoun v 26 letech v sezoně 2002/03 naskočil do 69 zápasů s úspěšností 91,8 % a průměrem 2,20 gólu. Dostál má v 26 letech zatím 87,2 % a 3,56.
Dominik Hašek měl ve 26 letech v NHL jen krátkou zkušenost: 91,4 % v pěti zápasech a o rok později 89,3 % ve dvaceti. Vzorek je malý, ale i tak je ve stejném věku statisticky výš. Hašek se přitom naplno prosadil až později, takže pozdní dozrávání českých brankářů není mýtus.
Vokoun sám ale nabídl i protiargument k suchým tabulkám. Upozornil, že výhry a statistiky mohou u Dostála klamat, protože neměl za sebou nejlepší obranu a v řadě zápasů byl nejlepším hráčem na ledě. Pro sezonu 2024/25 to data potvrzují. Pro ty následující už méně.
Co rozhodne o dalším vývoji
O místo jedničky Dostál krátkodobě nejspíš nepřijde. Husso chytá 85,7 % s průměrem 4,12 gólu a podle modelů je na tom hůř. Anaheim má podle nás tři realistické cesty: ubrat Dostálovi zápasy ve prospěch dvojky, zpevnit obranu a snížit kvalitu šancí proti, nebo sehnat stabilnějšího a zkušenějšího náhradníka. Odepsat šestadvacetiletého brankáře s pětiletým kontraktem by bylo ukvapené.
Smlouva zatím nevypadá jako prokázaná chyba. Spíš jako sázka pod tlakem. Klub podepisoval brankáře po sezoně s úspěšností 90,3 % a po turnaji, na kterém Dostál podle statistik IIHF chytal 93,90 % s průměrem 1,58 gólu a třemi čistými konty. Takový výkon pod domácím tlakem se nezapomíná, i proto zůstává jeho reprezentační kredit silný.
V národním týmu ale konkurence roste. Karel Vejmelka má na startu sezony 87,9 %, mladší Jakub Dobeš 85,3 %. V sezoně 2025/26 však Dobeš chytal 90,1 % a v play-off dokonce 90,8 %.
Pokud chcete poznat obrat dřív, než ho ukážou tabulky, nesledujte jen výhry:
- zápasy nad 90 %: kolik jich přibývá oproti dnešním čtyřem kvalitním startům z devíti,
- vyložené propadáky pod 85 %: zatím jsou tři,
- úspěšnost u nebezpečných střel: dnešních 79,4 % je pro jedničku málo,
- ušetřené góly: jestli se ukazatel posune z nuly do plusu.
Anaheim se dá v Česku sledovat na NHL.tv přes DAZN, vybrané zápasy vysílají i Nova a Prima.
Vokoun se ve 26 letech prosadil sezonou, na kterou se dodnes vzpomíná. Dostál ten svůj zlomový rok ještě nemá a smlouva mu na něj dává čas až do roku 2030. Otázkou je, kolik z těch pěti let mu dá trpělivost Anaheimu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka