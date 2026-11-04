Středeční díl Ulice: Veroničino odpuštění, nečekané usmíření a Radek si došlápne na Soňu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnešní Ulice přinese nečekanou omluvu a hned dvě usmíření, ve které už nikdo ze zúčastněných ani nedoufal. A Radek Mastný si došlápne na Soňu, protože se k němu dostalo, že jedná za jeho zády. Nečekaná omluva
Brzy ráno potká Soňa Naty, jak vychází od Erika z bytu. Od syna pak vyzvídá, jestli se navštěvují takto brzy ráno často. Erik přizná, že u něj spala a na mámin dotaz kde odpoví, že s ním na gauči. Její dotazy ale ukončí s tím, že se mezi nimi nic nestalo a ani nestane – jdou na to pomalu.
Odpoledne se Erik Naty svěří s tím, že i jeho máma vyšilovala a je to tedy něco, co je prostě normální. Naty se rozhodne jít mámě omluvit za své včerejší chování a pak se opatrně zeptá, jestli má ještě ten mobil. Když přijde Vladimír domů, je překvapený z pohodové atmosféry.
Radek si došlápne na Soňu
Mastný navštíví hned po ránu Soňu u ní doma. Bez okolků ji rovnou osočí z toho, že ví, co dělá. Tedy že jedná za jeho zády a za zády ostatních ve straně Za lepší Křečovice. Přizná, že ví o jejich dvou schůzkách, které se před ním snažila utajit. Soňa se hájí, šlo jen o pojištění, ale podle Radka je na to špatná doba. Soňa tedy přislíbí, že už nebude takto nic podnikat, protože podle Radka je už smlouva na spadnutí – jen ji doladit a podepsat.
S Erikem pak bude Soňa probírat situaci a potřebuje se konečně dostat k někomu, kdo s Radkem a lidmi kolem něj není spolčený. Rozhodne se, že kontaktuje jednoho z Neúplatných, kterého si pod sebe Lepší Křečovice vzali. A pak už jí bude stačit jen jeden z nich, který v tom nejede.
Patrik se nedrží zpátky
Veroniku v salonu opět překvapí Patrik, který se nehodlá držet zpátky. Dokonce ji zve na večeři, aby si mohli popovídat. Veronika je v šoku, nechápe, o čem by si asi oni dva tak mohli povídat. Patrik se stále snaží omluvit a přesvědčit ji, že mu má dát ještě šanci. Veronika to nakonec nevydrží a rozpláče se. Mezi slzami jej pak pošle pryč, protože ho už nemůže ani vidět.
Sotva vyjde před salon, zamkne za ním a celá roztřesená sáhne po mobilu a volá Blance s tím, že ji potřebuje. Blanka všeho nechá a pozve ji k sobě domů. Moc se jí omlouvá, ale Veronika to odmítne s tím, že nic neudělala a nemá se na ni proč zlobit nebo jí něco odpouštět. Opět je mezi nejlepšími kamarádkami vše v pořádku. Společně pak proberou vše potřebné a Veronika dojde k zásadnímu zjištění – musí si to v sobě srovnat a definitivně se rozhodnout, jak to bude s Patrikem dál. A to ihned.
Mezitím se Patrik svěřuje Luďkovi s tím, jak na tom aktuálně je. Jeho reakce jej ale překvapí – Luděk mu gratuluje a podle něj je to velká šance mít dítě a rodinu. To s Veronikou nikdy mít nebude. Patrik se jej dokonce zeptá, jestli je možné mít rád dvě ženy současně, protože sám je z toho všeho zmatený. A je více než jasné, že i když tvrdí, že Gitu naprosto vyřadil ze svého života, není to tak úplně pravda.
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sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).