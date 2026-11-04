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Ostrov povede pětikoalice, starostou má být advokát Kříž z vítězné VIZE

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Ostrov na Karlovarsku povede pětikoalice složená ze zastupitelů z uskupení VIZE, hnutí ANO, a uskupení Unie pro sport a zdraví, Ostrováci.cz a Ostrov, můj domov. Novináře o tom informoval lídr vítězného hnutí VIZE Dominik Kříž, který je kandidátem na starostu.
Ostrov povede pětikoalice, starostou má být advokát Kříž z vítězné VIZE

Ostrov povede pětikoalice, starostou má být advokát Kříž z vítězné VIZE

Zdroj: město Ostrov
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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