SPD uspěla s přepočtem hlasů v Karviné. Získá dva mandáty

Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě tak o jeden mandát přišlo uskupení Žijeme pro Karvinou, které se dohodlo na koalici s ANO, a o jednoho zastupitele méně bude mít koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.
SPD po komunálních volbách k účasti v zastupitelstvu chyběly dva hlasy. Původně chtěla nechat přepočítat volební výsledky pro hnutí v celé Karviné, nakonec ale požadovala přepočet ve čtyřech okrscích. Soud hlasy nakonec nechal přepočítat v jednom z nich, kde podle lídra kandidátky SPD Ladislava Hammera existoval přímý důkaz.
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Hammer vítá, že se SPD bude moci podílet na rozvoji města, i když z opozičních lavic. V Karviné totiž koalici vytvořilo vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou v čele s dosavadním primátorem Janem Wolfem a hnutí ANO. Před přepočtem měla koalice převahu 37 mandátů, po rozhodnutí soudu je to 36. „Koalice je uzavřená a je obří, protože 36 mandátů z 41 není pro opozici asi úplně ideální, ale budeme se snažit. Chceme být konstruktivní opozicí a podílet se na rozvoji města,“ uvedl Hammer.
„Pro nás to znamená, že soudy v České republice rozhodují spravedlivě a dobře, za což jsem strašně moc rád. Měli jsme podezření na čtyři okrsky. Soud se zabýval jedním, kde jsme měli přímé důkazy a tyto přímé důkazy nám stačily k tomu, abychom získali 13 hlasů, a tím pádem překročili pětiprocentní hranici a získáváme dva mandáty na úkor ostatních dvou uskupení,“ řekl Hammer. Kromě něj se zastupitelkou stane ještě Ester Stračánková.
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Soud rozhodl o neplatnosti volby dvou původně zvolených kandidátů do zastupitelstva Karviné. Jde o Andřeje Wałoszka z uskupení Žijeme pro Karvinou a Radka Vojkůvku z koalice Srdcem pro Karvinou. Další namítané nesrovnalosti při sčítání hlasů v dalších třech okrscích soud nepovažoval za dostatečně prokázané. Rozhodnutí senátu soudkyně Moniky Javorové je konečné, opravné prostředky proti němu nejsou přípustné.
V okrsku, kde se soud přepočtem hlasů zabýval, se ukázalo, že SPD má uprostřed kandidátní listiny nula hlasů a v okolí kandidáta měli všichni 13 hlasů. „Tam jsme našli dvě voličky z tohoto okrsku, které nám dávaly křížek (hlas) jako komplet celé straně, a tím pádem tam byl přímý důkaz, protože daný kandidát nemohl mít nulu. Díky tomu soud rozhodl a nechal si stáhnout volební lístky z okrsku a při přepočtu zjistil, že chybí 13 hlasů,“ řekl Hammer.
Dodal, že rozhodnutí soudu považuje za spravedlivé, protože k zisku více mandátů by SPD potřebovala mnohem více hlasů a taková chybovost podle něj určitě nebyla. Podle Hammera je sčítání hlasů v komunálních volbách poměrně složité. Myslí si, že chyby vznikají hlavně při zápisu. Kontrolní mechanismy by podle něj mohly být intenzivnější.
Uskupení Žijeme pro Karvinou tak po přepočtu bude mít v zastupitelstvu 29 křesel, ANO sedm zastupitelů a Srdcem pro Karvinou - STAN, ODS, Piráti a TOP 09 tři a SPD dva. Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat 9. listopadu.