Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

SPD uspěla s přepočtem hlasů v Karviné. Získá dva mandáty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
SPD po přepočítání hlasů v komunálních volbách v Karviné získala dalších 13 hlasů, a bude tak mít dva mandáty v zastupitelstvu města místo žádného. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě, na který se obrátilo hnutí SPD. Verdikt soudu nemá vliv na domluvenou koalici v Karviné, SPD bude v opozici.
SPD uspěla s přepočtem hlasů v Karviné. Získá dva mandáty

SPD uspěla s přepočtem hlasů v Karviné. Získá dva mandáty

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 16:10

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Ze záchranářů se stali herci. Nové video má lidem poradit v kritických situacích
Ze záchranářů se stali herci. Nové video má lidem poradit v kritických situacích
Do Ostravy přijede Ronaldinho. Jankulovski chystá exhibici
Do Ostravy přijede Ronaldinho. Jankulovski chystá exhibici

Ostravu čeká fotbalová exhibice plná světových hvězd. Na Městském stadionu se 12. června 2027 představí...

Tržnici v centru Krnova mají nahradit byty. Lidé se bojí o prodejnu potravin
Tržnici v centru Krnova mají nahradit byty. Lidé se bojí o prodejnu potravin

Na místě dosluhující tržnice v ulici U Požárníků plánuje Krnov bytovou výstavbu. Záměr vyvolal petici...

Ostravu-Jih povede ANO se Starosty. Starostou zůstane Martin Bednář
Ostravu-Jih povede ANO se Starosty. Starostou zůstane Martin Bednář

Nejlidnatější ostravský obvod Jih, kde žije zhruba třetina obyvatel celého města, povede koalice hnutí ANO...

Bohumín má nové vedení. Místostarostkou je po 18 letech žena
Bohumín má nové vedení. Místostarostkou je po 18 letech žena

Bohumínští zastupitelé na ustavujícím zasedání rozhodli o vedení města pro další čtyři roky. Starostou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.