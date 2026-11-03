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Do Ostravy přijede Ronaldinho. Jankulovski chystá exhibici

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Ostravu čeká fotbalová exhibice plná světových hvězd. Na Městském stadionu se 12. června 2027 představí týmy Marka Jankulovského a legendárního Brazilce Ronaldinha. Zápasem oslaví někdejší hráč Baníku své padesátiny i dvacet let od triumfu v Lize mistrů s AC Milán.
Do Ostravy přijede Ronaldinho. Jankulovski chystá exhibici

Do Ostravy přijede Ronaldinho. Jankulovski chystá exhibici

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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