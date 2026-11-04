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Oprava dopravního hřiště je u konce. Nově nabízí i kruhový objezd

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V Liberci skončila kompletní rekonstrukce dopravního hřiště v Lužické ulici. Nové je dopravní značení i asfaltový povrch a přibyla také kruhová křižovatka.
Oprava dopravního hřiště je u konce. Nově nabízí i kruhový objezd

Oprava dopravního hřiště je u konce. Nově nabízí i kruhový objezd

Zdroj: Město Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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