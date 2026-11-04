Domácí paštika s bohatou chutí: Z obyčejného krajíce chleba udělá večeři, na kterou se budete těšit

má u nás pořád trochu nálepku Paštika nouzové konzervy ze spíže. Otevře se, když doma zrovna nic není. Jenže domácí paštika, to je úplně jiná věc. Pečený bůček, , cibule, výpek z pekáče a koření, které tomu dá jasnou chuť. Chvíli to trvá, bez debat. játra Kuchařská alchymie to ale není. Spíš pořádná práce, po které člověk přesně ví, co si pak maže na . chleba
Wikipedie paštiku popisuje jako roztíratelnou masovou pastu a tepelně
zpracovaný výrobek. Suchá definice, ale sedí. U domácí paštiky se jen velmi rychle ukáže, jak daleko má sklenička z vlastní kuchyně k běžné průmyslové paštice. Podstatná je hlavně jedna věc: než směs nalijete nebo spíš nandáte do sklenic, měla by být spíš řidší než příliš pevná. V chladu ještě zatuhne. Pokud ji uděláte hustou už v hrnci, po otevření se může lámat a drobit. A u takového základu je to škoda. Recept na domácí paštiku z pečeného masa
Doba přípravy: 3 hodiny + zavařování 1 hodina Co potřebujeme 6 kg vepřového bůčku s kůží 1 kg očištěných vepřových jater 500 g cibule podle potřeby voda na podlití podle potřeby vyškvařené sádlo
Dochucení: 3/4 kusu muškátového oříšku, nastrouhaného 4 až 5 lžic plnotučné hořčice 1,5 lžičky mletého pepře podle chuti sůl podle chuti drcený kmín Postup přípravy domácí paštiky do skleniček
1.
Bůček nasolte, posypte drceným kmínem a kůži neodkrajujte. Maso dejte do pekáče, přilijte trochu vody, přidejte nahrubo nakrájenou cibuli a pečte při 180 °C doměkka. Obvykle to vyjde na 2 až 2,5 hodiny, záleží na mase i na tom, jak peče trouba.
2. Ve chvíli, kdy je maso už skoro měkké, přijdou na řadu
vepřová játra. Nechte je péct ještě asi 30 až 40 minut. Mají být hotová, ale ne vysušená do tvrdé drobivé hmoty. Foto: Cooky.cz, Když paštika, tak žádná nuda: Krémová klasika, která z obyčejné večeře udělá malý svátek
3. Upečený
bůček, játra, cibuli i všechen výpek umelte najemno. Přesuňte směs do velkého hrnce a na mírném ohni ji prohřejte. Tady není potřeba honit minuty, hmota se při pomalejším prohřívání lépe spojí.
4. Přidejte
muškátový oříšek, hořčici, pepř, podle potřeby ještě kmín a sůl. Když směs působí moc hutně, vmíchejte trochu sádla. V téhle fázi má být paštika měkká, vláčná, klidně trochu volnější, než by se na první pohled zdálo správné. V lednici zpevní.
5. Hotovou směs naplňte do čistých sklenic, zhruba do
4/5 objemu. Otřete okraje, aby na nich nezůstala mastnota ani kousky směsi, a sklenice dobře zavíčkujte. Foto: Cooky.cz, Když paštika, tak žádná nuda: Krémová klasika, která z obyčejné večeře udělá malý svátek
6. Sklenice zavařujte přibližně
1 hodinu. Voda má sahat asi do poloviny jejich výšky. Jakmile začne vařit, stáhněte plamen a nechte ji pod pokličkou jen lehce probublávat. U některých domácích paštik se uvádí zavařování kolem 95 °C po dobu 1,5 hodiny, u této varianty se používá hodinový postup.
TIP: Paštiku nechte ideálně dva až tři dny odležet. Chuť se srovná, koření se propojí s masem a výsledek bývá lepší než hned po uvaření. Často kladené otázky o domácí paštice
Musí být jen z vepřových jater?
Nemusí. Sáhnout můžete i po kuřecích játrech, jsou jemnější a chuťově o něco lehčí. Často se k nim dává víc
másla, trochu česneku a menší dávka muškátového oříšku.
Proč se paštika plní jen do části sklenice?
Směs při zavařování ještě pracuje a potřebuje ve sklenici místo. U domácích paštik se proto nechává volný prostor, většinou se plní asi do tří čtvrtin.
Dá se udělat hrubší?
Ano. Kdo nemá rád úplně hladkou paštiku, může část směsi umlít na hrubší desce. U téhle pečené verze se ale jemnější mletí hodí, protože výpek se pak rovnoměrněji spojí s masem i játry.
K čemu paštiku podávat?
Nejlépe funguje obyčejně dobrý chleba. Přidat můžete kyselou okurku, cibulovou marmeládu nebo krajíc lehce potřený hořčicí. Není potřeba kolem toho stavět složitý talíř, tahle paštika stojí hlavně na mase a poctivém výpeku.
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