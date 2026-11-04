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MAPA: Někdo v Jihlavě vyhodil 200 baterií do krabičky od čaje. Kam je správně vytřídit?

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Jihlavská radnice obyvatelům připomíná, že použité baterie patří mezi nebezpečný odpad a lidé je musí odevzdávat na místech, která jsou pro tento druh odpadu určená. A připomíná nedávnou negativní zkušenost.
MAPA: Někdo v Jihlavě vyhodil 200 baterií do krabičky od čaje. Kam je správně vytřídit?

MAPA: Někdo v Jihlavě vyhodil 200 baterií do krabičky od čaje. Kam je správně vytřídit?

Zdroj: Město Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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