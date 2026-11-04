Dva protesty kvůli KRNAP: Ve Vrchlabí vystoupily odbory, v Praze předali petici

Kritika vedení Správy KRNAP ve středu vyústila ve dvě protestní akce. Před Ministerstvem životního prostředí v Praze předali zástupci ekologických organizací, odborníků a občanských iniciativ ministru Igoru Červenému petici požadující odvolání ředitele Petra Moravce. V téměř stejnou dobu se desítky lidí sešly také před sídlem správy parku ve Vrchlabí, kde odboráři oznámili vstup do stávkové pohotovosti.
Pod peticí se podle jejích organizátorů podepsalo téměř pět tisíc lidí. Tvrdí, že současné vedení upřednostňuje politické a hospodářské zájmy před ochranou přírody, nekomunikuje s odborníky ani samosprávami a nepředstavilo srozumitelnou koncepci dalšího směřování parku. Červený petici převzal, zároveň však řekl, že Moravcovo odvolání neplánuje.
Výhrady vůči řediteli se v předchozích týdnech týkaly také pořízení služebního vozu, vybavení kanceláře a úvah o organizačním přesunu obchodu se dřevem pod ředitelství. Moravec kritiku odmítá.
Na happeningu v Praze se sešlo několik desítek protestujících. Někteří z nich si přinesli transparenty s nápisy, například "S láskou k horám" nebo "KRNAP není pila Motoristů". Jedním z řečníků byl i symbolický ochránce Krkonoš, Krakonoš.
Zástupci ministerstva reagovali velkou symbolickou složenkou na 100 milionů korun, která odkazovala na možné finanční dopady nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření správy parku. Protestující gesto přijali s nesouhlasnými výkřiky.
Zaměstnanci chtějí vědět, co bude dál
Ve Vrchlabí se hlavním tématem stala nejistota uvnitř organizace. Výkonný výbor odborové organizace KRNAP vyhlásil stávkovou pohotovost a na příští týden svolal mimořádnou schůzi pro zaměstnance. Na ní chtějí odboráři dát prostor přímé diskusi s ředitelem o připravovaných změnách, propouštění i celkovém směřování správy parku.
Správa KRNAP zaměstnává přibližně 240 lidí, v odborech jsou asi čtyři desítky z nich. Podle člena odborového výboru Jiřího Loudy zaměstnanci nevědí, jaké kroky vedení připravuje a jak se změny dotknou jejich práce.
Obavy zvyšuje informace o plánovaném propuštění zhruba deseti lidí. Správa už dříve uvedla, že snižování počtu zaměstnanců souvisí s úspornými požadavky ministerstva financí, konkrétní pozice však nezveřejnila.
Petr Moravec se ve středu k protestu nevyjádřil. Přes pracovnici recepce novinářům vzkázal, že má jednání a nemůže s nimi mluvit.
Napětí zesílilo po odvolání dvou náměstků
Bezprostředním impulzem k vyostření situace bylo úterní odvolání náměstků Jakuba Kašpara a Luďka Khola. Oba dlouholetí zaměstnanci uvedli, že jim ředitel konkrétní důvody nesdělil.
„Pan ředitel řekl, že důvod uvádět nemusí, a žádný neuvedl. Jsem na překážce, musel jsem do hodiny vyklidit kancelář a mám zákaz vstupu. Ve výpovědi zatím nejsem, takže datum konce zatím žádné není,“ odpověděl na dotaz ČTK Kašpar.
Moravec následně řekl, že ani jeden z nich nenaplňoval jeho představu o fungování lidí v těchto pozicích a o hospodaření správy parku.
Dočasným řízením uvolněných agend pověřil zaměstnance KRNAP. Na místa obou náměstků mají být vypsána výběrová řízení. Podle Moravce by Kašpar a Khol mohli dostat nabídku jiné práce uvnitř organizace, pokud se pro ně vhodná pozice najde.
Spor o audit a stamilionový dopad
Personální změny přišly ve stejné době, kdy ministerstvo představilo závěry kontroly hospodaření KRNAP. Podle ministerstva správa v minulých letech nesprávně uplatňovala odpočty DPH. Finanční úřad jí za roky 2021 a 2022 doměřil 20,7 milionu korun, s penále se částka může přiblížit 25 milionům. Při započtení dalších období ministerstvo předběžně odhaduje celkový dopad až na 100 milionů korun, což by podle Červeného mohlo ohrozit přibližně pětinu rozpočtu parku na příští rok.
Bývalý ekonomický náměstek Khol takový výklad zpochybňuje. Tvrdí, že kontrola neprokázala daňové úniky a že část jejích závěrů stojí na domněnkách. Moravec odvolání náměstků přímo s kontrolou nespojil, časová souvislost obou událostí však podle odborářů a kritiků vedení dál prohloubila nedůvěru uvnitř organizace.
Kritika přichází také od obcí a odborníků
Petenti řadí mezi hlavní důvody svého požadavku odchody zkušených pracovníků, připravovanou reorganizaci a zhoršenou komunikaci s krkonošskými městy a obcemi. K odvolání Moravce už dříve vyzval také předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka. Podle kritiků dosud není zřejmé, jakou dlouhodobou představu nový ředitel o správě nejstaršího českého národního parku má.
Ministr Červený namítá, že Moravec kvůli řešení kontroly hospodaření zatím neměl dostatek času svou koncepci představit. Veřejnost by se s ní podle něj měla seznámit v blízké době.
Výhrady vůči řediteli se v předchozích týdnech týkaly také pořízení služebního vozu, vybavení kanceláře a úvah o organizačním přesunu obchodu se dřevem pod ředitelství. Moravec kritiku odmítá. Nákup automobilu vysvětlil jako ekonomicky výhodnější řešení oproti operativnímu leasingu a úpravy kanceláře označil za běžnou obnovu starého vybavení v prostoru, který slouží také poradám a návštěvám. Přesun agendy spojené s prodejem dřeva má podle něj posílit kontrolu a transparentnost, nikoliv změnit principy péče o lesy.
Rozhodující bude příští týden
Další vývoj se nyní bude odvíjet od jednání vedení s odbory. Zaměstnanci očekávají konkrétní vysvětlení personálních změn, plánovaného propouštění a připravované reorganizace.
Ministerstvo naopak dává najevo, že Moravce ve funkci podrží a očekává od něj představení koncepce i řešení finančních problémů.