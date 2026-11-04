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Dva protesty kvůli KRNAP: Ve Vrchlabí vystoupily odbory, v Praze předali petici

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Odboráři KRNAP vyhlásili ve Vrchlabí stávkovou pohotovost. Chtějí vědět, koho se dotkne plánované propouštění. V Praze mezitím odpůrci ředitele Petra Moravce předali ministrovi petici za jeho odvolání s téměř pěti tisíci podpisy. Ministr Igor Červený Moravce odvolat nehodlá.
Dva protesty kvůli KRNAP: Ve Vrchlabí vystoupily odbory, v Praze předali petici

Dva protesty kvůli KRNAP: Ve Vrchlabí vystoupily odbory, v Praze předali petici

Zdroj: FB Krkonošská kavárna
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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