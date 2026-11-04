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Babiš a Tusk ocenili spolupráci ve V4. Shodli se na společných postojích k EU i bezpečnosti

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Český premiér Andrej Babiš a šéf polské vlády Donald Tusk ocenili obnovení spolupráce v rámci visegrádské čtyřky, kterou v minulosti blokovaly spory mezi členskými zeměmi.
Babiš a Tusk ocenili spolupráci ve V4. Shodli se na společných postojích k EU i bezpečnosti

Babiš a Tusk ocenili spolupráci ve V4. Shodli se na společných postojích k EU i bezpečnosti

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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