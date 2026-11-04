Babiš a Tusk ocenili spolupráci ve V4. Shodli se na společných postojích k EU i bezpečnosti

Český premiér Andrej Babiš a šéf polské vlády Donald Tusk ocenili obnovení spolupráce v rámci visegrádské čtyřky, kterou v minulosti blokovaly spory mezi členskými zeměmi. Řekli to dnes na tiskové konferenci ve Varšavě. Tusk a Babiš ocenili výborné vztahy mezi Polskem a Českou republikou. Dali najevo, že mají podobná stanoviska v řadě unijních témat, například ohledně rozpočtu EU či změn emisních povolenek. Shodli se také na uskutečnění mezivládních konzultací.
„Podařilo se nám obnovit práci visegrádské skupiny,“ připomněl Tusk. Právě spory mezi Tuskovou vládou a maďarským expremiérem Viktorem Orbánem omezovaly přijímání společných postojů skupiny, ve které jsou ČR, Polsko, Slovensko a Maďarsko.
„Je skvělé, že znovu funguje visegrádská čtyřka,“ řekl Babiš.
Spolupráce mezi Českou republikou a Polskem je podle Tuska stabilizujícím prvkem pro středoevropský region. Oba premiéři se shodli na výborné úrovni vzájemných vztahů, například ohledně hospodářství či spolupráce na rozvoji infrastruktury. Polsko je třetím největším obchodním partnerem České republiky, řekl Babiš s tím, že na polském trhu působí na 900 firem s českým kapitálem.
Významné jsou i polské investice v České republice. Tusk poukázal na silný růst polského exportu do ČR v posledních pěti letech. „V hospodářských otázkách nalézáme společný jazyk,“ řekl polský premiér.
Tusk řekl, že Česká republika a Polsko chtějí spolupracovat v obranném průmyslu či v kybernetické bezpečnosti. Podle něj Varšava a Praha vnímají podobně válku na Ukrajině, i když v postojích obou zemí mohou někdy být mírné rozdíly.
Babiš uvedl, že Praha se bude zajímat například o to, jak Polsko řeší otázku protivzdušné obrany, kterou česká vláda vnímá jako prioritní. Podle něj by ČR a Polsko mohly zvážit i společné armádní nákupy, i když v minulosti nebyly tyto pokusy úspěšné. „Minimálně se o to pokusíme,“ uvedl Babiš.
„Máme podobný názor ohledně povahy ohrožení,“ uvedl Tusk s tím, že obě země chtějí mír na Ukrajině a hledají způsob, jak zajistit udržitelnost podpory bránící se země. Česká republika i Polsko jsou například členy koalice ochotných, tedy států podporujících zemi napadenou Ruskem.
Polsko a Česká republika mají podobné postoje ohledně změn systému emisních povolenek, přístupu k nelegální migraci či k sestavování nového unijního rozpočtu na období 2028 až 2034, řekli oba premiéři.
„Perfektně si rozumíme v těchto evropských tématech,“ uvedl Babiš. ČR a Polsko jsou členy skupiny přátel koheze, která odmítá pokles významu kohezních a zemědělských fondů v příštím víceletém rozpočtu, a obě země jsou také čistými příjemci z unijního rozpočtu.
Podle Babiše se Varšava i Praha snaží Evropské komisi vysvětlit, že střední Evropa je region, kde působí řada energeticky náročných firem. Také podle Tuska evropské instituce musí v plánech na snížení emisí a znečištění zohlednit specifika Polska a České republiky. Ekologické plány podle něj nemohou zaplatit ty země, které měly ekonomické znevýhodnění ve srovnání se západní Evropou.
Polský premiér Tusk oznámil, že ještě do konce roku by se měly uskutečnit konzultace mezi českou a polskou vládou. Babiš řekl, že se bude jednat o „společné zasedání vlády“ s tím, že se ještě hledá termín, kdy ho uskutečnit. Oba premiéři také zdůraznili, že mají výborné osobní vztahy.
Babiš dnes dopoledne přicestoval na jednodenní pracovní návštěvu do Varšavy. Po jednání s Tuskem má ještě na plánu před odletem do Prahy setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockým.