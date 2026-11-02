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Vloupání do domu mu nevyšlo. Policie ho později spojila s vykradenými auty

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Dennívýzva
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Třiatřicetiletý muž se podle policie pokusil přes střechu vloupat do rodinného domu v Polance nad Odrou. Po vyrušení utekl, hlídka ho však našla ukrytého v nedalekém zámečku. Kriminalisté ho následně spojili s více než deseti vykradenými auty nebo vloupáním do areálu technických služeb.
Vloupání do domu mu nevyšlo. Policie ho později spojila s vykradenými auty

Vloupání do domu mu nevyšlo. Policie ho později spojila s vykradenými auty

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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