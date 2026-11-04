Texas mění pravidla pro vodu. Průmysl i datová centra si za odběr v době sucha připlatí

Voliči v texaském městě Corpus Christi využili úterní volby 3. listopadu k uspořádání referenda o pravidlech pro velké odběratele vody. Takzvaný Fair Water Amendment, označovaný jako Proposition B, získal jejich podporu a ruší dosavadní výjimky z vodních přirážek během období sucha. Hlasování se konalo souběžně s americkými volbami, v nichž demokratka Gina Hinojosa porazila dosavadního republikánského guvernéra Grega Abbotta.
Pouhých 31 centů platí dosud velcí průmysloví odběratelé v texaském městě Corpus Christi za každých 1000 amerických galonů odebrané vody. To je po přepočtu na koruny a litry necelé 2 koruny za kubík vody. Tento celoroční poplatek jim umožňuje využívat zvláštní režim při vyhlášeném suchu a vyhnout se některým dodatečným přirážkám. Voliči nyní v rámci listopadových voleb rozhodovali o jeho zrušení prostřednictvím návrhu označovaného jako Proposition B neboli Fair Water Amendment.
Nově navrhované vyšší poplatky za vodu pro velké průmyslové odběratele, datová centra a energetické společnosti se spotřebou alespoň 100 000 galonů (380 kubíků) denně by měly vzrůst výrazně. Příplatky za odběr nad stanovený měsíční limit by činily minimálně 3, 6 nebo 12 dolarů za 1000 galonů podle závažnosti sucha. V přepočtu na koruny a kubíky vody je cena 12 dolarů za sto tisíc galonů zhruba 70 korun za kubík, což je oproti dosavadnímu stavu zvýšení až 40násobné. Návrh ruší dosavadní možnost velkých odběratelů vyhnout se těmto příplatkům zaplacením zvláštního poplatku; běžných domácností se změna netýká. Pro bylo 68,49% nebo-li 56 545 hlasů a proti bylo 31,51% nebo-li 26 009 hlasů.
Texas se přitom potýká s rostoucími nároky na vodu. Podle státního vodohospodářského plánu má jeho populace do roku 2080 vzrůst o 53 procent, zatímco spolehlivě dostupné vodní zdroje mohou v období sucha klesnout o desetinu. Významným novým odběratelem jsou také datová centra. Ta podle odhadů výzkumné organizace HARC spotřebovala v roce 2025 přibližně 25 miliard galonů vody. Do roku 2030 by jejich spotřeba mohla vzrůst až na 161 miliard galonů.
Změna pravidel tak může ovlivnit i budoucí investiční rozhodování technologických a průmyslových společností. Dostupnost vody se vedle elektřiny stává jedním z důležitých faktorů při výběru lokality pro nové provozy.
Petr Dvořák
zdroj: KrisTV