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Třeboň má nové vedení. Starostou se stal Aleš Kolář z hnutí Naše Česko

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V Třeboni vznikla po komunálních volbách koalice tří uskupení, která bude mít v zastupitelstvu 17 z 25 hlasů. Nové vedení města už je také jasné, starostou se stal Aleš Kolář z vítězného uskupení Naše Česko.
Třeboň má nové vedení. Starostou se stal Aleš Kolář z hnutí Naše Česko

Třeboň má nové vedení. Starostou se stal Aleš Kolář z hnutí Naše Česko

Zdroj: Jihočeský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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