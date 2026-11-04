Jake Paul vsadil kariéru na zápas s Doumbém. Když prohraju, zavěsím rukavice na hřebík, slíbil před soubojem v Dubaji

V propagačním videu se Jake Paul dívá do kamery a představuje se celým jménem, jako by skládal přísahu. Americký youtuber, který se z internetové celebrity propracoval mezi placené boxery, slíbí knockout a hned nato přihodí druhou půlku. Když vyhraje soupeř, Paul končí. Tím soupeřem je Cédric Doumbé, francouzský bojovník, bývalý dvojnásobný šampion kickboxerské organizace GLORY a dnes zápasník americké Professional Fighters League (PFL). Dějištěm Dubaj, termínem 24. prosince 2026. Jenže vedle oficiálních papírů k zápasu vypadá ten slib docela jinak.
Santa to prý nebude. Paul si vybral Štědrý den a chlapa, co si říká The Best
Slova z propagačního videa na Paulově kanálu YouTube přepsal server MMA Fighting. Paul v něm o Doumbém říká: „Jestli vyhraje, pověsím rukavice na hřebík a skončím“. A hned přitvrdí: „Někdo bude na Blízkém východě uspán a Santa to nebude“. Jedna věta zápas prodává, druhá na něj váže všechno, co Paul v ringu dosud postavil.
Štědrý den a vánoční mluva nejsou náhoda, patří k prodeji akce stejně jako plakát. Doumbé, kterému se říká The Best, odpověděl v oznámení pořádající firmy slibem, že souboj dotáhne po svém: „Dokončím práci, kterou začal Joshua“. A aby bylo jasno: půjde o profesionální box, žádné kopy ani strhy, i když Doumbé má smlouvu v MMA. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální oznámení Most Valuable Promotions, aby zjistila, jestli je Paulův slib o konci kariéry součástí zápasových podmínek.
Osm kol, dvě stě liber a jedna věta, která v papírech chybí
Oznámení promotérské firmy Most Valuable Promotions z 2. listopadu 2026 i stránka akce popisují souboj stroze: profesionální boxerský zápas na osm kol po třech minutách, limit křížové váhy 200 liber (90,7 kg), rukavice o hmotnosti 10 uncí, dubajská aréna, 24. prosince 2026. Žádný pás, žádná sankční organizace, žádné poslední utkání kariéry.
Oznámení i stránku akce prošla redakce MMAmag řádek po řádku a k 4. listopadu 2026 v nich nenašla ani zmínku o tom, že by Paulův konec kariéry byl zápasovou podmínkou, ani slovo o titulu. Paulův slib je tedy veřejné prohlášení z propagačního videa, ne doložená smluvní klauzule. Kdyby prohrál a rozmyslel si to, formálně mu v dalším zápase nic nebrání.
Pořadatel zatím zveřejnil jen obecnou sekci o tom, kde se dá akce sledovat, s tím, že globální distribuci oznámí později. Vysílatel pro Česko k 4. listopadu 2026 oznámený nebyl a jistý není ani přesný čas začátku hlavního zápasu; program dubajské haly u něj uvádí, že startovní čas není ověřený.
V květnu 2026 mluvil o konci úplně jinak
Proč ta věta vůbec zní vážně? Protože Paul o konci mluvil už jednou, a tehdy nešlo o marketing. Britský boxer Anthony Joshua ho 19. prosince 2025 v Miami zastavil v šestém kole, Paulovi praskla čelist na dvou místech a následovala operace. BBC Sport v květnu 2026 citovala jeho slova z pořadu The Ariel Helwani Show: „Myslím, že pak budu mít přesnější představu o termínu. Nebo jestli vůbec můžu znovu boxovat? To je rozhodně v oblasti možností“.
Porážka měla i chladný sportovní následek. Z prosincového přehledu pohybů v žebříčku organizace World Boxing Association (WBA), do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Paul jako patnáctý muž křížové váhy z ratingu vypadl, protože poslední zápas prohrál KO.
V květnu tedy konec kariéry znamenal zdravotní nejistotu. V listopadu je z něj háček na plakátu. Od porážky s Joshuou do dubajského ringu uplyne rok a pět dní. Zbývá otázka, jak nebezpečný je muž, kvůli kterému Paul tohle všechno vsadil na jeden večer.
Pětasedmdesát výher v kickboxu, v boxu jediný odboxovaný zápas
Doumbé je ve Francii hvězda jiného ražení než celosvětový influencer Paul: proslavil se v kickboxu, kde podle pořadatele nasbíral 75 výher a 45 knockoutů. V počtu proher se zdroje rozcházejí, Most Valuable Promotions uvádí bilanci 75-7-1, profil GLORY 75-6-1. V MMA má podle PFL 6 výher a 1 porážku. V profesionálním boxu má 1 zápas, který vyhrál. Paul má podle svého profilu 12 výher, z toho 7 knockoutem, a 2 prohry.
|Údaj
|Jake Paul
|Cédric Doumbé
|Výška
|6′ 1″
|5′ 8″
|Dosah
|76″
|75″
|Uvedená váha
|216,6 lb
|200 lb
Čísla z oficiální tabulky si redakce MMAmag přepočítala: ve výšce dělí oba muže 5 palců, tedy 12,7 centimetru, v dosahu ale jen 1 palec, tedy 2,54 centimetru. Větší chlap tu nemá o moc delší ruce. Tabulka přitom ukazuje údaje, se kterými oba bojovníky představuje promotér, ne oficiální vážení; Paulova uvedená váha dokonce smluvený limit převyšuje. Kurzové přehledy, mezi nimi Covers, vedou Paula jako favorita.
Hřebík, na který se rukavice věší jen dobrovolně
KOMENTÁŘ Paul oznámil návrat po roce bez boxu a rovnou k němu přibalil větu, která z běžného prosincového zápasu dělá sázku o všechno. Je to nejlevnější možný způsob, jak akci dodat váhu. Slib bez vymahatelnosti nestojí nic.
V dokumentech firmy, která zápas pořádá, po téhle podmínce není ani stopa. Prodává se osm kol v Dubaji, ne poslední večer kariéry. Dá se namítnout, že Paul si po zlomené čelisti a vyřazení z žebříčku WBA další porážku prostě dovolit nemůže, takže to myslí upřímně. Jenže právě on postavil kariéru na tom, že si vlastní příběh přepisuje podle potřeby, a žádná instance ho k ničemu nezavazuje.
Setkání tváří v tvář jsou na programu 10. listopadu 2026 v pařížském Pavillon Cambon a 12. listopadu 2026 v Dubaji. Do té doby platí jediné. Rukavice na hřebík se věší dobrovolně, a ten hřebík zatloukl Paul sám.
ZDROJE: Most Valuable Promotions (oznámení z 2. listopadu 2026 a stránka akce Paul–Doumbé); MMA Fighting (3. listopadu 2026); Yahoo Sports/Uncrowned (3. listopadu 2026); WBA December 2025 Movements Report; AP News; BBC Sport (12. května 2026); profily Cédrica Doumbého na PFL a GLORY Kickboxing; profil Jakea Paula na webu Most Valuable Promotions; program akce Coca-Cola Areny (event 2206); Covers.
METODIKA: Redakce MMAmag pracovala s oficiálním oznámením Most Valuable Promotions z 2. listopadu 2026 a se stránkou akce, s prosincovým přehledem pohybů v žebříčku WBA, s profily Cédrica Doumbého na webech PFL a GLORY, s programem akce na stránkách Coca-Cola Areny a s profilem Jakea Paula na webu Most Valuable Promotions. Paulovy citace pocházejí z propagačního videa na jeho kanálu YouTube; jeho přepis nebyl dostupný, znění je proto ověřené proti přepisům MMA Fighting a Yahoo Sports/Uncrowned z 3. listopadu 2026. Do přepočtu vstoupily čtyři hodnoty z promotérské tabulky, výška 6′ 1″ (73 palců) a 5′ 8″ (68 palců) a dosah 76″ a 75″; rozdíly činí 5 palců (12,7 cm) a 1 palec (2,54 cm), a to k 4. listopadu 2026 a bez oficiálního vážení. Doumbého kickboxerská bilance se mezi zdroji liší (Most Valuable Promotions uvádí 75-7-1, GLORY 75-6-1) a přesné místo dubajské tiskové konference pořadatel v otevřeném textu neuvádí. Článek nezahrnuje odměny bojovníků, vysílacího partnera pro Česko ani přesný čas začátku hlavního zápasu, protože tyto údaje k 4. listopadu 2026 zveřejněné nebyly; na zápasy, tiskové konference a vážení redakce MMAmag nechodí fyzicky.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka