Policisté vyrazili na kontroly ubytoven. Na Vyškovsku narazili na cizince bez dokladů

Policisté vyrazili na kontroly ubytoven. Na Vyškovsku narazili na cizince bez dokladůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisté vyrazili na kontroly ubytoven. Na Vyškovsku narazili na cizince bez dokladůZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 04.11.2026 13:30
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