Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Policisté vyrazili na kontroly ubytoven. Na Vyškovsku narazili na cizince bez dokladů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté se na Vyškovsku zaměřili na kontroly ubytoven a dalších zařízení. Prověřili téměř 250 cizinců a odhalili muže, který v Česku pobýval bez platného povolení. Policie ho zajistila a následně vyhostila ze země.
Policisté vyrazili na kontroly ubytoven. Na Vyškovsku narazili na cizince bez dokladů

Policisté vyrazili na kontroly ubytoven. Na Vyškovsku narazili na cizince bez dokladů

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Centrum Brna ozdobí sedmdesátiletá jedle, přiveze ji koňský povoz
Centrum Brna ozdobí sedmdesátiletá jedle, přiveze ji koňský povoz
Seniora zbil a spoutal ve sklepě. Za pokus o vraždu na Brněnsku dostal muž 16 let
Seniora zbil a spoutal ve sklepě. Za pokus o vraždu na Brněnsku dostal muž 16 let

Šestačtyřicetiletý David Žaloudek stráví za pokus o loupežnou vraždu seniora na Brněnsku 16 let ve vězení....

Zaplatili za pneumatiky, které nikdy nepřišly. Podvodníci těží z blížících se Vánoc
Zaplatili za pneumatiky, které nikdy nepřišly. Podvodníci těží z blížících se Vánoc

Řidiči, kteří si v těchto dnech plánují pořídit nové zimní pneumatiky, by se měli mít na pozoru. S blížící...

Kvůli kratomu končí v nemocnici i děti. Lékaři varují před jeho účinky
Kvůli kratomu končí v nemocnici i děti. Lékaři varují před jeho účinky

Lékaři ošetřili během pěti měsíců téměř pět set lidí s akutní otravou kratomem. Vyplývá to z nových dat...

Sedmnáctiletý útočník Hartl nečekaně opouští Brno, zlákala ho Kanada
Sedmnáctiletý útočník Hartl nečekaně opouští Brno, zlákala ho Kanada

Sedmnáctiletý hokejový útočník Michal Hartl opouští extraligové Brno a nově bude hrát v týmu Chicoutimi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.