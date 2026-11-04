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Šampion Clashe Rendys překvapil v rozhovoru. Doma nosí kalhoty manželka a on to přiznal s úsměvem

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Stačilo mu 51 sekund, aby v kleci složil soupeře. O tři dny později seděl před kamerou a vysvětloval, kdo u něj doma rozhoduje o víkendu. A smál se u toho.
Šampion Clashe Rendys překvapil v rozhovoru. Doma nosí kalhoty manželka a on to přiznal s úsměvem

Šampion Clashe Rendys překvapil v rozhovoru. Doma nosí kalhoty manželka a on to přiznal s úsměvem

Zdroj: Clash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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