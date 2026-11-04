Šampion Clashe Rendys překvapil v rozhovoru. Doma nosí kalhoty manželka a on to přiznal s úsměvem

Vypadá přesně tak, jak si laik představuje profesionálního bijce: vytetovaný svalovec, který na vážení působí jako chodící reklama na posilovnu. V kleci Clashe, české organizace smíšených bojových umění, tomu zatím odpovídá i statistika, protože poslední dva soupeře vyřídil dohromady za méně než 2 minuty a oba v prvním kole. Pak si sedl k rozhovoru a na otázku, kdo to doma řídí, odpověděl bez náznaku pózy. Řekl to s úsměvem a bez snahy si cokoli vylepšit. Redakce MMAmagu k tomu postavila jeho vlastní věty z roku 2023 vedle výsledkových časů z posledních dvou zápasů a dohromady to dává jiný obrázek než jen vtipnou hlášku.
Otázka, po které šampion na chvíli sundal masku
Rozhovor vyšel 27. října 2026, 3 dny po galavečeru Clash 17. René „Rendys“ Blahovský, 28letý český bojovník a šampion Clashe ve váze do 93 kg, v něm po výhře mluvil uvolněně. Na téma domácnosti odpověděl větou, jakou by od siláka z plakátů čekal málokdo. „Doma nosí tepláky ona, bohužel,“ smál se podle serveru Expres.cz Blahovský o manželce Veronice. Je to jeho nadsázka z rozhovoru, ne ověřený popis toho, jak to u nich doma chodí. Expres.cz k tomu píše, že ho Veronika na galavečerech pravidelně a hlasitě podporuje a sama se pohybuje kolem fitness a bojových sportů.
Jenže zatímco doma podle vlastních slov ustupuje, v kleci neustoupil ani jednou. Čísla z posledních dvou zápasů to ukazují až nepříjemně přesně.
Minuta, do které se vejdou dva jeho poslední soupeři
Titul do 93 kg sebral Blahovský Filipu Grznárovi na Clashi 15 dne 7. února 2026. V říjnu pak v Ústí nad Labem nastoupil proti Patriku Jevickému. Z výsledkových detailů obou zápasů na Clash Rankings, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že Grznár padl po 1:04 a Jevický po 0:51. Mezi oběma ukončeními je rozdíl 13 sekund.
Jedno číslo si zaslouží opravu. Expres.cz píše o 40 sekundách, výsledkový přehled Clash Rankings i starší report MMAmagu uvádějí 0:51, proto redakce MMAmagu dál pracuje s touto hodnotou. Jevický přitom není v Clashi velké jméno kvůli bilanci, ale kvůli soupeřům, které v kariéře potkal; Sherdog mu eviduje zápasy s Matějem Peňázem i Makhmudem Muradovem.
|Soupeř
|Turnaj a datum
|Čas ukončení
|Filip Grznár
|Clash 15, 7. 2. 2026
|1:04
|Patrik Jevický
|Clash 17, 24. 10. 2026
|0:51
|Rozdíl
|—
|13 s
Před 3 lety chtěl být někým jiným
Redakce MMAmagu prošla rozhovor, který server Káóčko zveřejnil 7. listopadu 2023, a našla v něm jiného člověka. Krátce předtím, 28. října 2023, ho Patrik „Žralok“ Hübler ukončil ve 2:47 prvního kola. „Už je to samozřejmě lepší, tu porážku jsem ale v sobě nosil fakt dlouho,“ řekl tehdy Blahovský Káóčku. A hned dodal, kam míří: „Třeba Karlos Benda s Petrem Bartoňkem se vyjádřili, že ze mě bude druhý Vémola. Pevně věřím, že tomu tak bude“.
V roce 2026 ho Expres.cz rámuje jako Vémolova parťáka, sám Blahovský se k tomu označení v rozhovoru nevrací. Sebeironie je levnější pro toho, kdo už titul má.
Příští příležitost v kleci má už datum i halu, jenže jméno soupeře zatím oficiálně nikde nestojí.
Únorový termín, u kterého zatím chybí jedno jméno
Ze stránky akce, kterou zveřejnil prodejce vstupenek Ticketportal, redakce MMAmagu vyčetla termín dalšího galavečera. Clash 18 Judgement Day má začít 6. února 2027 v 18:30 v pražské sportovní hale v Bubenči. Ticketportal zároveň píše, že se se zápasením plánují rozloučit Filip Grznár a Lucie Horváth Sedláčková a že soupeře oznámí organizace později. „Celou fight card si jako vždy zveřejníme na úvodní tiskové konferenci v prosinci,“ stojí na stránce ve znění k 4. listopadu 2026. Fight card je v řeči organizace kompletní program večera.
Jméno Blahovského v tom textu není. Jako Grznárova soupeře v titulovém zápase do 93 kg ho uvádí přehled turnaje na Clash Rankings, prodejní stránka organizace ne.
O únorovém soupeři tedy rozhodne organizace. O víkendovém programu doma podle vlastního vtipu taky ne on. V kleci šampion, doma podle vlastního vtipu druhý v pořadí. A očividně mu to nevadí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek