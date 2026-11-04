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Dariush je v UFC třetí v počtu výher v lehké váze, ale už nechce bojovat. Místo klece ho pohltilo koučování

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Na konci roku 2024 říkal, že když už nemůže být šampionem, nejspíš odejde. Teď do klece posílá jiné a v rohu jich má přes dvacet. Co se mu v gymu za ten čas stalo?
Dariush je v UFC třetí v počtu výher v lehké váze, ale už nechce bojovat. Místo klece ho pohltilo koučování

Dariush je v UFC třetí v počtu výher v lehké váze, ale už nechce bojovat. Místo klece ho pohltilo koučování

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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