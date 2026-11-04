Dariush je v UFC třetí v počtu výher v lehké váze, ale už nechce bojovat. Místo klece ho pohltilo koučování

Nejdřív to byl jeden kamarád, kterému podržel kyblík. Pak druhý. Už jich má Beneil Dariush v tělocvičně tolik, že si musí hlídat, aby se mu termíny jejich zápasů nekryly. Sedmatřicetiletý Američan narozený v Íránu má v lehké váze do 70,3 kg bilanci 23-8-1, v UFC odzápasil 26 duelů a v nejsilnější organizaci smíšených bojových umění na světě patří mezi historicky nejúspěšnější muže celé divize. A právě on teď vzkazuje, že o nabídky na zápas nestojí. V oficiálním UFC Record Book redakce MMAmag dohledala, že se 17 výhrami je v lehké váze děleně třetí za Jimem Millerem a Charlesem Oliveirou; o příčku se dělí s Donaldem Cerronem.
Cordeiro odešel k Tysonovi a Dariushovi se zaplnil gym
„Nebylo to ani něco, co bych chtěl dělat. Když můj trenér Rafael Cordeiro přešel k Tysonovi, začala mi do gymu chodit spousta kluků,“ řekl Dariush 3. listopadu 2026 v podcastu The Bohnfire novináře Mika Bohna. Citované výroky vyšly v textu serveru MMA Junkie, který převzal Yahoo Sports.
Čísla, která k tomu přidal, jsou výmluvná. „Z rohování jednoho nebo dvou lidí jsem se dostal na 20 až 25 lidí,“ popsal v témže rozhovoru. Přitom práci hlavního trenéra podle svých slov dlouho obcházel: „Vždycky jsem si myslel, že je to hrozně těžký život. Kdykoli mluvím s hlavním trenérem, pořád cestují a pořád málo spí.“ Nakonec to vzal jako splátku dluhu, protože mu tihle lidé podle jeho vyjádření pomáhali v jeho vlastních kempech.
V jeho výsledcích z posledních dvou let je přitom druhý důvod, proč mu nové řemeslo přišlo vhod.
Pět zápasů, po kterých se kariéra otočila
Z historie zápasů na Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla, plyne, že Dariush má v posledních pěti startech bilanci 1-4 a že všechny čtyři porážky přišly knockoutem nebo technickým knockoutem v prvním kole.
|Soupeř
|Výsledek
|Zakončení
|Quillan Salkilld
|prohra
|TKO, 1. kolo
|Benoit Saint Denis
|prohra
|KO, 1. kolo
|Renato Moicano
|výhra
|jednomyslné rozhodnutí
|Arman Tsarukjan
|prohra
|KO, 1. kolo
|Charles Oliveira
|prohra
|TKO, 1. kolo
Jediná výhra v té pětici nese jméno Renato Moicano. Z výsledkové listiny Nevadské atletické komise k UFC 317 z 28. června 2025, do které redakce MMAmag nahlédla, vyčetla, že Dariush zvítězil jednomyslným rozhodnutím a všichni tři sudí ho viděli 29-28. Na otázku, jestli je tedy konec, ale odpovídá slovem, které nerad vyslovuje.
Slovo, které odmítá vyslovit
„Konec kariéry je divné slovo. Je to taková americká věc. Nechci říct: ‚Jsem v důchodu,‘ a za dva týdny přijít s tím: ‚Á, zase mám chuť bojovat.‘“ Podle vlastních slov už dal svému managementu i matchmakerovi UFC Seanu Shelbymu vědět, že žádným nabídkám nakloněný není. Jde o jeho tvrzení; UFC ani Shelby se k němu veřejně nevyjádřili.
Postoj se mu posunul. Server MMA Mania 18. prosince 2024 citoval Dariushe před původně plánovaným UFC 311 takto: „Pokud se nemůžu stát šampionem, budu zvažovat odchod. Vlastně ne zvažovat, ale s největší pravděpodobností ze sportu odejdu.“ O necelé dva roky později, 3. listopadu 2026, zní jeho priorita jinak: „Mým cílem je koučování. Pokud se termín nebude hodit ke koučování, nepůjdu ani do grapplingu.“ Jinými slovy: nevyřazuje se, jen přestal hledat volné okno pro sebe.
V New Yorku bude u klece, dovnitř ale nepůjde
V oficiálním výpisu karty UFC 334 redakce MMAmag ověřila, že 14. listopadu 2026 v newyorské Madison Square Garden nastoupí srbský bojovník polostřední váhy Uroš Medić s bilancí 14-3 proti Američanovi Kevinu Hollandovi, který má 29-15 a jeden zápas bez výsledku. Dariush má být jeho hlavním rohovníkem. Složení karty se do turnaje může změnit.
Dál mluvil o skupině svěřenců, kteří nastoupí v Arizoně na turnaji Yuma Fight League; tuhle organizaci založil veterán UFC Kelvin Gastelum a nejbližší akci má na 5. prosince 2026. Jména těch bojovníků Dariush neuvedl. Tým zatím běží pod hlavičkou Kings MMA, gymu Rafaela Cordeira, a značka Dariush Martial Arts by se podle Dariushe mohla osamostatnit v roce 2027. Oznámená změna to zatím není.
Děleně třetí nejúspěšnější muž v historii lehké váhy UFC si novou kariéru nevybral. Spadla na něj ve chvíli, kdy se vyprázdnil kout, ve kterém dřív stával jeho vlastní trenér. V New Yorku bude u klece. Schůdky nahoru nechá jiným.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek