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Albert má obrovský průšvih: Zákazníci si na řešení budou muset počkat ještě několik týdnů

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Aplikace Můj Albert je mimo provoz po bezpečnostním incidentu. Řetězec slibuje, že zákazníci o slevy ani body nepřijdou.
Fotografie Albertu

Fotografie Albertu

Zdroj: Foto: Martin Strachoň / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Albert
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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