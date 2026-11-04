Albert má obrovský průšvih: Zákazníci si na řešení budou muset počkat ještě několik týdnů

Už více než týden narážejí zákazníci Alberta na problém, který se u věrnostních aplikací neřeší zrovna moc snadno. Aplikace Můj Albert je totiž mimo provoz a podle řetězce nepůjde jen o krátký výpadek na pár hodin. Důvodem je bezpečnostní incident v počítačové infrastruktuře, kterou Albert z preventivních důvodů raději vypnul, aby ochránil data uživatelů. Nasbírané body ani slevy ale dle firmy lidem zmizet nemají.
Co se vlastně stalo a co to znamená pro nákupy
Albert aplikaci odstavil po bezpečnostním incidentu. Podrobnosti k němu zatím veřejně nijak nerozvádí a přesný termín návratu aplikace bohužel také neuvedl. Mluví o několika týdnech, což je pro zákazníky zvyklé nakupovat s telefonem v ruce docela dlouho. Hlavně tedy pro ty, kteří přes aplikaci běžně využívají osobní slevy.
Řetězec proto sáhl k dočasnému řešení. Slevy, které se normálně zobrazovaly jenom v aplikaci, promítl po dobu výpadku přímo do cen vybraného zboží na prodejnách. Zákazník tak nemusí nic aktivovat, skenovat ani ukazovat mobil u pokladny. Sleva je jednoduše vidět u výrobku. Albert navíc mimořádně nabízí slevu 15 %, dostupnou i bez aplikace, takže ji mohou využít i lidé, kteří by se do ní teď jinak nedostali.
Firma současně své nakupující ujišťuje, že body nasbírané ve věrnostním programu zůstanou zachované. Zákazníkům doporučuje, aby si pro jistotu schovávali papírové účtenky. Může to být trochu nepohodlné, zvlášť při častějších nákupech, ale při případném dohledávání nesrovnalostí po obnovení aplikace se mohou hodit.
Jaké další výhody Albert nabízí
Můj Albert za běžného provozu neslouží jen jako nosič slev. V aplikaci lidé sledují věrnostní body, prochází letáky, plánují nákupy a dostávají personalizované nabídky. Něco z toho se dá nahradit. Aktuální leták je dostupný i na webu řetězce, takže přehled o akcích úplně nezmizel, jen je méně pohodlný.
Věrnostní program Alberta patří na českém trhu k těm propracovanějším a pro část zákazníků už je součástí běžného nakupování. Body, individuální nabídky, akce typu „kup tři, zaplať dvě“ nebo slevy vázané na konkrétní účet nejsou žádná okrajová funkce. I proto je výpadek aplikace znát víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Plošné rozšíření slev do prodejen je v téhle situaci praktický krok, byť aplikaci samozřejmě nenahradí úplně
Výpadek aplikace je pro zákazníky nepříjemný, zvlášť když má trvat několik týdnů. Albert ale zatím komunikuje konkrétně: vysvětluje důvod odstávky, převádí část slev přímo do prodejen a radí, co si pohlídat. Teď bude podstatné hlavně to, jak dlouho se oprava protáhne a jestli se aplikaci podaří spustit bez dalších potíží.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Albert, Instagram SeznamZprávy