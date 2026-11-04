Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dle nové studie existuje 8 druhů inteligence. Jaká je dominantní u vás?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Školní vysvědčení a IQ testy neříkají o vašem rozumu zdaleka všechno. Harvardský psycholog odhalil, že inteligence má osm zcela odlišných podob – a každý z nás vyniká v jiné z nich.
Dle nové studie existuje 8 druhů inteligence. Jaká je dominantní u vás?

Dle nové studie existuje 8 druhů inteligence. Jaká je dominantní u vás?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Nejzávistivější lidé horoskopu
Nejzávistivější lidé horoskopu
Země, které jsou ideální na bydlení pro české důchodce: Levné, bezpečné a přátelské
Země, které jsou ideální na bydlení pro české důchodce: Levné, bezpečné a přátelské

Podzim života u moře, v mírnějším klimatu a bez finančních starostí? Pro české důchodce už to není sen....

Český architekt koupil řopík z druhé světové války a přestavěl jej na úžasnou chalupu plnou světla
Český architekt koupil řopík z druhé světové války a přestavěl jej na úžasnou chalupu plnou světla

Betonové pevnůstky z třicátých let zarůstají trávou a většina lidí v nich vidí jen chladnou relikvii. Jan...

KVÍZ: Další várka zajímavostí o lidském těle. Odhalte, jak fungují tělesné procesy
KVÍZ: Další várka zajímavostí o lidském těle. Odhalte, jak fungují tělesné procesy

Lidské tělo je fascinující stroj plný neuvěřitelných procesů a záhad. Víte, co se děje ve vašem nitru, když...

Ve čtvrtek ve 20:00 se neodlepíte od TV: Nova Cinema odpálí kultovní sci-fi pecku plnou akce
Ve čtvrtek ve 20:00 se neodlepíte od TV: Nova Cinema odpálí kultovní sci-fi pecku plnou akce

Přichází okamžik, kdy se hranice mezi virtuální simulací a syrovou realitou definitivně rozpadá. Jedno z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.