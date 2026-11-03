Ze záchranářů se stali herci. Nové video má lidem poradit v kritických situacích

Ze záchranářů se stali herci. Nové video má lidem poradit v kritických situacíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ze záchranářů se stali herci. Nové video má lidem poradit v kritických situacíchZdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 03.11.2026 14:58
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